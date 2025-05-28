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Трамп пропонує Канаді безкоштовний "Золотий купол", якщо та стане 51-м штатом
Президент США Дональд Трамп пропонує Канаді приєднатися до системи протиракетної оборони "Золотий купол" безкоштовно, якщо вона стане 51-м штатом.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом", - зазначив він.
За словами Трампа, наразі Канада розглядає цю пропозицію.
Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.
Топ коментарі
+19 Victor Litarchuk
показати весь коментар28.05.2025 09:04 Посилання
+13 Сазон Сидоров #561229
показати весь коментар28.05.2025 09:06 Посилання
+11 Gary Grant
показати весь коментар28.05.2025 09:06 Посилання
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CF-105 Arrow
Ну як вам пігулка тверезості ?
Реально ми вам скляні буси ви нам золоті прикраси - поводиться з Канадою як з лохами.
Нью- Васюками"Золотим куполом" .
- Станемо 51-м штатом, якщо ти зупиниш війну в Україні за 24 години !
Це все що потрібно знати про американську послідовну демократію часів Трампа.
Наступним етапом буде, коли йому перестануть подобатись торгові угоди і т.п.
Чи Трамп пропонує купол від ракет США? Старий добрий рекет як "послуга даху"
То що виходить? Що керівник держави - ОДНЕ, а МЗС держави - ЗОВСІМ ІНШЕ?