Трамп пропонує Канаді безкоштовний "Золотий купол", якщо та стане 51-м штатом

Президент США Дональд Трамп пропонує Канаді приєднатися до системи протиракетної оборони "Золотий купол" безкоштовно, якщо вона стане 51-м штатом.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом", - зазначив він.

За словами Трампа, наразі Канада розглядає цю пропозицію.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.

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