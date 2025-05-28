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Новини Золотий купол для США
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Трамп пропонує Канаді безкоштовний "Золотий купол", якщо та стане 51-м штатом

Золотий купол в обмін на незалежність. Що пропонує Канаді Трамп

Президент США Дональд Трамп пропонує Канаді приєднатися до системи протиракетної оборони "Золотий купол" безкоштовно, якщо вона стане 51-м штатом.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Я сказав Канаді, яка дуже хоче стати частиною нашої чудової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 млрд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною країною, але коштуватиме НУЛЬ ДОЛАРІВ, якщо вони стануть нашим заповітним 51-м штатом", - зазначив він.

За словами Трампа, наразі Канада розглядає цю пропозицію.

трамп

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп анонсував нову систему протиракетної оборони США "Золотий купол" за $175 млрд.

Читайте: Трамп пообіцяв встановити "Золотий купол" над США до кінця свого президентського терміну, - Axios

Автор: 

Канада (2216) США (23303) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+19
Канаді не потрібно знову робити помилку, а вкладати гроші у власний ВПК і не залежити від самодурів.
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28.05.2025 09:04
+13
Мелания пожалуйста забери у ребенка клавиатуру.
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28.05.2025 09:06
+11
А трампон вже уклав угоду з психіатром?
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28.05.2025 09:06
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Канаді не потрібно знову робити помилку, а вкладати гроші у власний ВПК і не залежити від самодурів.
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28.05.2025 09:04 Відповісти
Avro Canada CF-105 Arrow - літак-перехоплювач з дельта-крилом, розроблений та побудований компанією Avro Canada. CF-105 мав обіцянку розвивати швидкість 2 Маха на висоті понад 15 000 м і призначався для використання як основний перехоплювач Королівських ВПС Канади (RCAF) у 1960-х роках і пізніше. Журнал «Політ» назвав «Стрілу» «найбільшим, найпотужнішим, найдорожчим і потенційно найшвидшим винищувачем, який ще бачив світ». З п'ятьма передсерійними літаками, які успішно здійснили політ, 32 іншими на різних стадіях складання, а також Mark II Arrow 206, який був готовий до випробувань на рулінні з двигуном Iroquois, проект був раптово припинений. Того ж дня A.V. Roe Canada Limited було повідомлено припинити та відмовитися від усіх робіт, пов'язаних з Arrow та його двигуном Iroquois, включаючи всі субконтракти. Кілька провідних інженерних умів перейшли в компанії або агентства в офшори. Примітно, що 25 найкращих інженерів були негайно найняті NASA у Сполучених Штатах.
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28.05.2025 09:05 Відповісти
Не маючи власного передового літака, Канада була змушена шукати заміну з іноземних джерел, а саме зі Сполучених Штатів. Багато канадців пояснили б передчасну загибель «Arrow» кулуарним тиском з боку США та їхньої аерокосмічної промисловості.

CF-105 Arrow
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28.05.2025 09:07 Відповісти
Пам'ятаю багато канадійців відчайдушно сварили Байдена і агресивно агітували за Трампа.
Ну як вам пігулка тверезості ?
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28.05.2025 09:25 Відповісти
пігулки? «золотий дощ» їм у вирячені баньки....
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28.05.2025 09:52 Відповісти
Це просто феерично - реальний разводняк - торгувати тим що у трампа ніколи НЕ БУДЕ.
Реально ми вам скляні буси ви нам золоті прикраси - поводиться з Канадою як з лохами.
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28.05.2025 14:12 Відповісти
Давайте ми станем 51 сштатом? ну будь-ласка, ну слоняра
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28.05.2025 09:04 Відповісти
Каким образом? Он в своей голове уже подарил Украину рашке.
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28.05.2025 10:01 Відповісти
Дайте вже хтось нарешті йому губозакатувальний станок...
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28.05.2025 09:06 Відповісти
Мелания пожалуйста забери у ребенка клавиатуру.
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28.05.2025 09:06 Відповісти
А трампон вже уклав угоду з психіатром?
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28.05.2025 09:06 Відповісти
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28.05.2025 09:08 Відповісти
Точно "золотий купол" чи таки золотий дощ в очі своїм виборцям?
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28.05.2025 09:09 Відповісти
А-ха-х. Утирок вже торгує Нью- Васюками "Золотим куполом" .
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28.05.2025 09:10 Відповісти
Трамп должен присоединиться к рф.... вот будет умора
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28.05.2025 09:14 Відповісти
"Золотий дощ" він пропонує...
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28.05.2025 09:14 Відповісти
Для себе і свого оточення - так, безперечно!
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28.05.2025 09:51 Відповісти
Тампон тільки золотий дощ може зробити. Тільки повний дебіл тепер повірить американцям
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28.05.2025 09:17 Відповісти
Відповідь Канади:
- Станемо 51-м штатом, якщо ти зупиниш війну в Україні за 24 години !
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28.05.2025 09:22 Відповісти
Не треба так жартувати. Бо, якщо знайдеться хтось хитрий та пошепоче трумпу на вушко, то 24 години поспіль бомбардування України "томагавками", ще й з тактичними ядерними боєголовками - і війна в Україні зупиниться. Назавжди.
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28.05.2025 09:35 Відповісти
Якщо США стане областю України то Дарниця буде безплатно давати йому заспокійливі. ХАЙ ПОДУМАЄ. Хороша пропозиція
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28.05.2025 09:25 Відповісти
Дед все не угомонится.
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28.05.2025 09:26 Відповісти
такий же рюрік як *****
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28.05.2025 09:29 Відповісти
И тут Остапа понесло...Торгівля повітряними замками.
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28.05.2025 09:32 Відповісти
Не вір ти, сину, цьому пі дорасу! (С)
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28.05.2025 10:21 Відповісти
Не пройшло і пари днів, як посол США в Канаді розказав що питання 51 штату закрито.....
Це все що потрібно знати про американську послідовну демократію часів Трампа.
Наступним етапом буде, коли йому перестануть подобатись торгові угоди і т.п.
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28.05.2025 09:33 Відповісти
Обычно гопники предлагают крышу а тут даже золотую.
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28.05.2025 09:36 Відповісти
Чому всі малоосвічені торгаші, політики, багатії так схиблені на золоті, це ж треба - дізнався про "Iron Dome" в Ізраілі і відразу "а мені треба не якийсь там залізний, а "Золотий"!
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28.05.2025 09:40 Відповісти
Я щось пропустив, хтось ще окрім Трампа погрожує Канаді?
Чи Трамп пропонує купол від ракет США? Старий добрий рекет як "послуга даху"
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28.05.2025 09:41 Відповісти
А як же офіційна заява посла США в Канаді, стосовно того, що США припиняє мову про приєднання Канади до США, в якості 51-го штату? Правда, там була така цікава обмовка, що саме МЗС США "дистанціюється" від подібних рухів... І якщо така мова буде вестися - то лише на рівні керівників держав...
То що виходить? Що керівник держави - ОДНЕ, а МЗС держави - ЗОВСІМ ІНШЕ?
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28.05.2025 09:41 Відповісти
"трампло" використовує логіку куйла,створюючи в світі ілюзію страху .та нападу на Канаду племені ірокезів.або гуронів.озброєних "шахедами",та рашистськими ракетами "куй і нжал"
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28.05.2025 10:12 Відповісти
Без військових баз на території Канади будь-яка протиракетна система США буде кастрованою. Але трампону це не осягнути своїм кволим розумом. Йому головне швидко продати те чого ще навіть не має.
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28.05.2025 10:14 Відповісти
золотий вік, золотий купол, золотий дощ
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28.05.2025 10:14 Відповісти
Золотой дождь на голову трампаксу а не Канаду.
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28.05.2025 10:15 Відповісти
Я один прочитав "золотий дощ"..???
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28.05.2025 10:26 Відповісти
Я читаючи перше золотий… і думав кожному канадцю золотий дощь))))
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28.05.2025 10:34 Відповісти
теля ще в гузні а воно м'ясо ділить ))
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28.05.2025 10:51 Відповісти
Медицина у даному випадку безсила .
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28.05.2025 11:02 Відповісти
Як таке тупе бидло можна обрати президентом цивілізованої країни ?хай в нас не розумні обрали проросійського клоуна.
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28.05.2025 11:50 Відповісти
Смешной Трамп. Территория Канады не меньше чем сша. Там минимум 50 штатов
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28.05.2025 12:55 Відповісти
Ну если по канадски там 10 провинций и три территории. Т.е трансформируя даже по канадски +13 штатов к США.
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28.05.2025 13:10 Відповісти
 
 