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Новости Мобилизация в Украине
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Зеленский: Темпы мобилизации в Украине не изменились. Важно найти финансирование для вооружения

Президент Украины Владимир Зеленский

Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными в течение последних шести месяцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, что они работают в рамках определенных планов.

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Кроме того, президент прокомментировал ситуацию с поставками вооружения в Украину. Он подчеркнул, что переговоры по увеличению поставок продолжаются как на уровне Министерства обороны, так и на его уровне.

"Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы", - добавил Зеленский.

По его словам, это касается артиллерийских снарядов, ПВО и других средств. Президент подчеркнул, что война продолжает выдвигать свои требования, и необходимо увеличивать объемы вооружения:

"У войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", - отметил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20742) оружие (10248) мобилизация (2800) война в Украине (4510)


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Топ комментарии
+24
А сам процесс мобилизации, его организация тебя устраивает? То, как именно она происходит? За два года дойти от очередей под ТЦК к бусификации и этому трешу - это нужно было суметь так все просрать.
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28.05.2025 11:01
+15
Урежь зарплаты всем зеленым гельминтам и перестаньте воровать как в последний день - и деньги будут.
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28.05.2025 10:58
+11
Ну да, количество подозреваемых в коррупции, которые "мобилизуются", не снижается Но таким "военным", оружие то особо и не нужно...
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28.05.2025 11:08
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гундосний пес,вже з Драпатого,драпатова зробив...
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28.05.2025 10:56 Ответить
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28.05.2025 10:56 Ответить
і те, що там вони роблять", - сказав глава держави Джерело: https://censor.net/ua/n3554773
Поставки,не?
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28.05.2025 10:57 Ответить
Урежь зарплаты всем зеленым гельминтам и перестаньте воровать как в последний день - и деньги будут.
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28.05.2025 10:58 Ответить
Не Драпатова, а Драпатого. Виправте.
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28.05.2025 10:59 Ответить
А сам процесс мобилизации, его организация тебя устраивает? То, как именно она происходит? За два года дойти от очередей под ТЦК к бусификации и этому трешу - это нужно было суметь так все просрать.
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28.05.2025 11:01 Ответить
"...Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554773
Зрощуміло, якісь ваєнні шось там собі мобілізують, в генштабі шось робиться, і вопще, не мішайте надувати щоки голові держави...
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28.05.2025 11:02 Ответить
Марафон, дороги, пенсії суддів....
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28.05.2025 11:02 Ответить
Важливо знайти фінансування для озброєння


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28.05.2025 11:04 Ответить
Середньовічні феодали доїти різноманітних баришників, шинкарів і т. д.
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28.05.2025 11:13 Ответить
ЦЕ не його країна, він тут на гастролях (ЗАБУЖКО). А роздавати по 1000 аж 14ти мільйонам "українцям" з бюджету це що???
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28.05.2025 21:09 Ответить
А навіщо йому стільки людей, якщо грошей на зброю не має? Чим вони мають воювати? Лопатами від Кулеби?
І чого ні слова про дрони? - 80% уражень трапляється ними. І піхота практично не здатна протистояти дронам.
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28.05.2025 11:06 Ответить
Ну да, количество подозреваемых в коррупции, которые "мобилизуются", не снижается Но таким "военным", оружие то особо и не нужно...
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28.05.2025 11:08 Ответить
Поміняй 5-6 менеджерів і підбери не подібних собі нових а ще краще іди на .... відпочинок.
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28.05.2025 11:11 Ответить
Не хай іде в сраку !
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28.05.2025 11:14 Ответить
і те, що там вони роблять - не будемо вдаватися в деталі. Шось якось робиця
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28.05.2025 11:30 Ответить
'Ресурс' потрохи починає волати і пручатися, але у Зе-лідора усе під контролем. Потрібно відробляти європейські гроші, тож поставки будуть продовжуватися, а кількість задіяних у заготівлі мусорів та тцкунів геометрично зростатиме.
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28.05.2025 11:59 Ответить
"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.
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28.05.2025 12:09 Ответить
Темпы не меняются,пикалкин и кошевкин будут продолжать сидеть дома,как и сотни тысяч бездельников держслужбовцев,а остальные в темпе вальса на фронт пусть бегут.
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28.05.2025 12:22 Ответить
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:38 Ответить
 
 