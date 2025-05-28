Зеленский: Темпы мобилизации в Украине не изменились. Важно найти финансирование для вооружения

Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными в течение последних шести месяцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Темпы мобилизации не изменились. Я не вижу, чтобы они отличались от того, что было за последние полгода. Я имею в виду те планы, которые есть в Генштабе, и то, что там они делают", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что слышал в докладе начальника Генштаба Андрея Гнатова и командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, что они работают в рамках определенных планов.

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Кроме того, президент прокомментировал ситуацию с поставками вооружения в Украину. Он подчеркнул, что переговоры по увеличению поставок продолжаются как на уровне Министерства обороны, так и на его уровне.

"Они идут. Мы постоянно говорим с разными странами по увеличению поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а потом менеджментом занимаются соответствующие институты. Поэтому и нужно финансирование, потому что мы начали находить небесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, для них нужны финансы", - добавил Зеленский.

По его словам, это касается артиллерийских снарядов, ПВО и других средств. Президент подчеркнул, что война продолжает выдвигать свои требования, и необходимо увеличивать объемы вооружения:

"У войны аппетит не уменьшается - война вот такая, какая есть, - и поэтому надо увеличивать количество соответствующего оружия или снарядов. Важно, что мы их находим, что они есть. На рынке это есть. Это важно", - отметил он.

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