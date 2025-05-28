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Новини Мобілізація в Україні
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Зеленський: Темпи мобілізації в Україні не змінилися. Важливо знайти фінансування для озброєння

Президент України Володимир Зеленський

Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними протягом останніх шести місяців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони працюють у рамках визначених планів.

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Крім того, президент прокоментував ситуацію з постачанням озброєння в Україну. Він підкреслив, що переговори щодо збільшення поставок тривають як на рівні Міністерства оборони, так і на його рівні.

"Вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси", - додав Зеленський.

За його словами, це стосується артилерійських снарядів, ППО та інших засобів. Президент наголосив, що війна продовжує висувати свої вимоги, і необхідно збільшувати обсяги озброєння:

"У війни апетит не зменшується - війна ось така, яка є, - і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - зазначив він. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) зброя (7512) мобілізація (3100) війна в Україні (4546)


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Топ коментарі
+24
А сам процесс мобилизации, его организация тебя устраивает? То, как именно она происходит? За два года дойти от очередей под ТЦК к бусификации и этому трешу - это нужно было суметь так все просрать.
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28.05.2025 11:01
+15
Урежь зарплаты всем зеленым гельминтам и перестаньте воровать как в последний день - и деньги будут.
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28.05.2025 10:58
+11
Ну да, количество подозреваемых в коррупции, которые "мобилизуются", не снижается Но таким "военным", оружие то особо и не нужно...
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28.05.2025 11:08
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гундосний пес,вже з Драпатого,драпатова зробив...
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28.05.2025 10:56 Відповісти
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28.05.2025 10:56 Відповісти
і те, що там вони роблять", - сказав глава держави Джерело: https://censor.net/ua/n3554773
Поставки,не?
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28.05.2025 10:57 Відповісти
Урежь зарплаты всем зеленым гельминтам и перестаньте воровать как в последний день - и деньги будут.
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28.05.2025 10:58 Відповісти
Не Драпатова, а Драпатого. Виправте.
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28.05.2025 10:59 Відповісти
А сам процесс мобилизации, его организация тебя устраивает? То, как именно она происходит? За два года дойти от очередей под ТЦК к бусификации и этому трешу - это нужно было суметь так все просрать.
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28.05.2025 11:01 Відповісти
"...Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.
Джерело: https://censor.net/ua/n3554773
Зрощуміло, якісь ваєнні шось там собі мобілізують, в генштабі шось робиться, і вопще, не мішайте надувати щоки голові держави...
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28.05.2025 11:02 Відповісти
Марафон, дороги, пенсії суддів....
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28.05.2025 11:02 Відповісти
Важливо знайти фінансування для озброєння


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28.05.2025 11:04 Відповісти
Середньовічні феодали доїти різноманітних баришників, шинкарів і т. д.
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28.05.2025 11:13 Відповісти
А навіщо йому стільки людей, якщо грошей на зброю не має? Чим вони мають воювати? Лопатами від Кулеби?
І чого ні слова про дрони? - 80% уражень трапляється ними. І піхота практично не здатна протистояти дронам.
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28.05.2025 11:06 Відповісти
Ну да, количество подозреваемых в коррупции, которые "мобилизуются", не снижается Но таким "военным", оружие то особо и не нужно...
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28.05.2025 11:08 Відповісти
Поміняй 5-6 менеджерів і підбери не подібних собі нових а ще краще іди на .... відпочинок.
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28.05.2025 11:11 Відповісти
Не хай іде в сраку !
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28.05.2025 11:14 Відповісти
і те, що там вони роблять - не будемо вдаватися в деталі. Шось якось робиця
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28.05.2025 11:30 Відповісти
'Ресурс' потрохи починає волати і пручатися, але у Зе-лідора усе під контролем. Потрібно відробляти європейські гроші, тож поставки будуть продовжуватися, а кількість задіяних у заготівлі мусорів та тцкунів геометрично зростатиме.
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28.05.2025 11:59 Відповісти
"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.
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28.05.2025 12:09 Відповісти
Темпы не меняются,пикалкин и кошевкин будут продолжать сидеть дома,как и сотни тысяч бездельников держслужбовцев,а остальные в темпе вальса на фронт пусть бегут.
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28.05.2025 12:22 Відповісти
Російського шпигура зєлю геть. Вибори
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28.05.2025 12:38 Відповісти
 
 