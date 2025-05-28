Зеленський: Темпи мобілізації в Україні не змінилися. Важливо знайти фінансування для озброєння
Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними протягом останніх шести місяців.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.
Зеленський також зазначив, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони працюють у рамках визначених планів.
Крім того, президент прокоментував ситуацію з постачанням озброєння в Україну. Він підкреслив, що переговори щодо збільшення поставок тривають як на рівні Міністерства оборони, так і на його рівні.
"Вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси", - додав Зеленський.
За його словами, це стосується артилерійських снарядів, ППО та інших засобів. Президент наголосив, що війна продовжує висувати свої вимоги, і необхідно збільшувати обсяги озброєння:
"У війни апетит не зменшується - війна ось така, яка є, - і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - зазначив він.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3554773
Зрощуміло, якісь ваєнні шось там собі мобілізують, в генштабі шось робиться, і вопще, не мішайте надувати щоки голові держави...
І чого ні слова про дрони? - 80% уражень трапляється ними. І піхота практично не здатна протистояти дронам.