Зеленський: Темпи мобілізації в Україні не змінилися. Важливо знайти фінансування для озброєння

Темпи мобілізації в Україні залишаються стабільними протягом останніх шести місяців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Темпи мобілізації не змінилися. Я не бачу, щоб вони відрізнялися від того, що було за останні пів року. Я маю на увазі ті плани, які є в Генштабі, і те, що там вони роблять", - сказав глава держави.

Зеленський також зазначив, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, що вони працюють у рамках визначених планів.

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Крім того, президент прокоментував ситуацію з постачанням озброєння в Україну. Він підкреслив, що переговори щодо збільшення поставок тривають як на рівні Міністерства оборони, так і на його рівні.

"Вони йдуть. Ми постійно говоримо з різними країнами щодо збільшення поставок. В основному на рівні Міністерства оборони, на моєму рівні, а потім менеджментом займаються відповідні інституції. Тому і потрібне фінансування, тому що ми почали знаходити небезкоштовні варіанти. Це важливо для нас. Якісь речі відкриваються, для них потрібні фінанси", - додав Зеленський.

За його словами, це стосується артилерійських снарядів, ППО та інших засобів. Президент наголосив, що війна продовжує висувати свої вимоги, і необхідно збільшувати обсяги озброєння:

"У війни апетит не зменшується - війна ось така, яка є, - і тому треба збільшувати кількість відповідної зброї або снарядів. Важливо, що ми їх знаходимо, що вони є. На ринку це є. Це важливо", - зазначив він.

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