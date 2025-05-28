РФ відчує сильний вплив західних санкцій із літа 2026 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія відчує вплив західних санкцій з літа 2026 року.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їхня економіка буде це відчувати сильно
Зеленський назвав найбільшим викликом станом на зараз зростання російського військово-промислового комплексу.
"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - додав президент.
Також глава держави наголосив на важливості того, щоб Захід, особливо США, посилили санкційний тиск на Росію.
"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", - пояснив Зеленський.
Він вважає, що затримка з новим пакетом санкцій США проти Росії була прогнозована "через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ".
"Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них – що Путін дійсно хоче закінчення війни", - підсумував він.
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- А пам'ятаєш, нам у ті війну в окопах давали такі рожеві пігулки, щоб ми менше про баб думали?
- Еге ж!
- Так от на мене вони тіко зараз подіяли! (с)
Ось так треба обвалювати економіку моськи((
Су..а це ж так очевидно!
Нянькі ху..ла!
З одного боку: "війни вже не буде";
З іншого боку: "вони все будуть витрачати на війну".
Про один той самий червень 2026 року, дві взаємовиключні думки. Війни не буде, але на віну якої не буде, вони будуть витрачати все.
Аналізуючи багато його виступів (матеріал дуже обширний) можна зробити висновок, що це не намагання задурити суспільну думку, це справжній, натуральний дисонанс у його голові, у який він свято вірує, і не бачить протирічь.