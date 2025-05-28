РФ відчує сильний вплив західних санкцій із літа 2026 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія відчує вплив західних санкцій з літа 2026 року.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їхня економіка буде це відчувати сильно

Зеленський назвав найбільшим викликом станом на зараз зростання російського військово-промислового комплексу.

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"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - додав президент.

Також глава держави наголосив на важливості того, щоб Захід, особливо США, посилили санкційний тиск на Росію.

"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", - пояснив Зеленський.

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Він вважає, що затримка з новим пакетом санкцій США проти Росії була прогнозована "через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ".

"Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них – що Путін дійсно хоче закінчення війни", - підсумував він.

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