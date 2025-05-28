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Новини Санкції проти Росії
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РФ відчує сильний вплив західних санкцій із літа 2026 року, - Зеленський

Коли санкції почнуть діти на РФ. Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія відчує вплив західних санкцій з літа 2026 року.

Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Червень 2026-го - ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у "рускіх" буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їхня економіка буде це відчувати сильно

Зеленський назвав найбільшим викликом станом на зараз зростання російського військово-промислового комплексу.

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"Ми бачимо, що він не зможе зростати в наступному році, він буде зменшуватись. І буде зменшуватись постійно. Тобто економіка повністю зміниться, вони все будуть витрачати на війну", - додав президент.

Також глава держави наголосив на важливості того, щоб Захід, особливо США, посилили санкційний тиск на Росію.

"Ми чекаємо санкції від Сполучених Штатів Америки. Європа зробила, є 17-й пакет. Ми проговорювали деталі 18-го пакета, щоб він був сильнішим, поки що непублічно з колегами з Євросоюзу – з Урсулою фон дер Ляєн і з Антоніу Коштою. Мені здається, там можуть бути сильні речі. Якщо хтось з лідерів не заблокує, то можуть бути сильні речі", - пояснив Зеленський.

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Він вважає, що затримка з новим пакетом санкцій США проти Росії була прогнозована "через те, що Америка чекала на поступки з боку РФ".

"Я думаю, що Америка дуже сподівалася, і я думаю, що зараз трішки зменшене це відчуття у них – що Путін дійсно хоче закінчення війни", - підсумував він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24222) санкції (12050)


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Топ коментарі
+10
Свежо предание. Нам бы дожить с таким верховным. Могу сказать ему только одно "Хватит постоянно пи@деть и пи@дить."
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28.05.2025 10:33
+7
"Істинно вам кажу: у червні 2026 року земля налетить на небесну вісь!»
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28.05.2025 10:33
+7
І шо нам робити з цією інформацією - радіти, що попереду ще рік війни, смерть, обстріли а у кацпів економічне відчуття від санкцій.???
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28.05.2025 10:46
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28.05.2025 10:28 Відповісти
"Істинно вам кажу: у червні 2026 року земля налетить на небесну вісь!»
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28.05.2025 10:33 Відповісти
А пам'ятаєте як рік чи два назад наш президент волав на увесь світ: "ніхто, ніхто не вірить так у нашу перемогу, як я!" І де ж ця віра тепер? Невже справді хтось хоч трохи повернув його до реальності? Бо справжня реальність може бути ще гіршою: рашка буде воювати до останнього або кацапа, або українця...
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28.05.2025 11:48 Відповісти
Що за белькотіння?
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28.05.2025 10:32 Відповісти
Ти не жінка. Ти щось.
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28.05.2025 12:04 Відповісти
Lena #608675

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.05.2025
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28.05.2025 10:53 Відповісти
Вы снова зарегились после бана на цензоре именно чтобы выяснять с кем-то отношения? Посмотрим как на это отреагируют админы. Хотя я и так знаю как.
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28.05.2025 11:12 Відповісти
ОПешна шавка. Зареєструвалося і скавчало тут вчора, і сьогодні зареєструвалося і скавчить.
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28.05.2025 11:09 Відповісти
Та чхать им на санкции, всю жизнь ходили в лаптях голодными и ещё походят, ракеты нужно производить и каждый день шарашить им по головам, тогда может и начнёт доходить мал по малу..
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28.05.2025 10:32 Відповісти
Ракеты уже производились в 2019. Часть была испытана и принята на вооружение. Кто же все это угробил в 2019-2021 годах?
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28.05.2025 10:34 Відповісти
Свежо предание. Нам бы дожить с таким верховным. Могу сказать ему только одно "Хватит постоянно пи@деть и пи@дить."
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28.05.2025 10:33 Відповісти
Потужнометр показав 73 Vоva
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28.05.2025 10:33 Відповісти
ничего не меняется, клоун всегда в своих прогнозах говорит за год (чтоб все забыли к тому моменту а балы набирать надо) и в итоге нихера не сбывается
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28.05.2025 10:34 Відповісти
Я давно повторяю - У нас власть будущего. В настоящем у них нет ничего, все просрано. У них все когда-то потом будет, нужно только еще подождать. А все, кто напоминает про ранее данные обещания - враги и порохоботы.
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28.05.2025 10:43 Відповісти
Справжні наступники совдепії, в якій теж говорили на державному рівні: ще трошки почекайте і прийдемо до комунізму, ось-ось і настане світле майбутнє!
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28.05.2025 11:39 Відповісти
Еко остапа понесло
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28.05.2025 10:37 Відповісти
был один "пророк" 2-3 недели ... и вот еще один рождается .... в 2026 году все забудут что ты писал сегодня
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28.05.2025 10:38 Відповісти
люди моляться, коли вже ця безглузда бійня закінчиться, а цей підорас про 26 рік говорить. Кончена мразь, диктатор і виродок.
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28.05.2025 10:41 Відповісти
він звичайно мразь і виродок, це безсумнівно, але ті всі молитви до сраки - навіть якщо ти на ][уйла молитимешся. Війна скінчиться коли русня не матиме сил її вести.
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28.05.2025 10:58 Відповісти
до того моменту ніякої України вже давно не буде.
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28.05.2025 12:21 Відповісти
А я начитався місцевих експертів і думав, шо санкції вже майже розвалили москальську економіку, шахеди й ракети не робляться, буханка хліба по 2000 рублєй. А воно бач - вже й літо 2026 пішло в хід...
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28.05.2025 10:42 Відповісти
Два старезних діди на лавочці.
- А пам'ятаєш, нам у ті війну в окопах давали такі рожеві пігулки, щоб ми менше про баб думали?
- Еге ж!
- Так от на мене вони тіко зараз подіяли! (с)
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28.05.2025 10:42 Відповісти
Черговий гундосик, пробачте прогноз.
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28.05.2025 10:42 Відповісти
ВАНГУЄ...ЦЮЦЮРОН!
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28.05.2025 10:43 Відповісти
Десь зажурився Буданов, бо стратегічні прогнози, то його ніша!
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28.05.2025 10:44 Відповісти
Не мешайте человеку. Он занят, он кофе на набережной Ялты пьет и ноги мочит в Черном море.
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28.05.2025 10:52 Відповісти
І шо нам робити з цією інформацією - радіти, що попереду ще рік війни, смерть, обстріли а у кацпів економічне відчуття від санкцій.???
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28.05.2025 10:46 Відповісти
За 4 роки не відчули, але у 2026 відчує, ото вже ****** обкурений по повній програмі
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28.05.2025 10:48 Відповісти
Поки сонце зiйде, роса очi виїсть.
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28.05.2025 10:51 Відповісти
І тому ми пАтужно продовжуємо качати нафту немитої на 20млн$ щодня!
Ось так треба обвалювати економіку моськи((
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28.05.2025 10:55 Відповісти
Ага! Можу сказати навіть точніше коли відчує. 1-го липня 2026 року о 17.37
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28.05.2025 11:02 Відповісти
Тут медіашльондри писали про партію ждунів та ухилянтів - тепер ,я зрозумів ,хто їх лідОр
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28.05.2025 11:02 Відповісти
Процес скрамлювання України в пащу рашкийде за планом ху..ла, обережно, дбайливо, шматочками, аби це падло не вдавилося, ше і кров'ю людською дають запивати(
Су..а це ж так очевидно!
Нянькі ху..ла!
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28.05.2025 11:04 Відповісти
Залишилось 2-3 роки.... Або 2-3 століття. Чекаємо розпаду Росії.
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28.05.2025 11:04 Відповісти
ми готові об'єднатися навколи нашого потужгного вождя і страждати від війни скільки треба- практично всі бюджетні паразити
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28.05.2025 11:22 Відповісти
Гнати піzdуна в шию.
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28.05.2025 12:00 Відповісти
Ачому санкції не запрацюють на повну нез літа 2045??? Може ти ще хочеш бути доти як пуйло?
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28.05.2025 12:02 Відповісти
Путін та Зеленський це все домовлено , все іде за сценарієм серіала слуга народу, що неясно???
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28.05.2025 12:05 Відповісти
Класичний дисонанс.
З одного боку: "війни вже не буде";
З іншого боку: "вони все будуть витрачати на війну".
Про один той самий червень 2026 року, дві взаємовиключні думки. Війни не буде, але на віну якої не буде, вони будуть витрачати все.
Аналізуючи багато його виступів (матеріал дуже обширний) можна зробити висновок, що це не намагання задурити суспільну думку, це справжній, натуральний дисонанс у його голові, у який він свято вірує, і не бачить протирічь.
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28.05.2025 12:23 Відповісти
Так так вже 4й рік так відчуває шо з 30 шахедів до 500 збільшила виробництво і так по всій номенклатурі. А тут в 26му відчує і збільшить до 1000
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28.05.2025 12:34 Відповісти
Окурва, який дZEбіл... ©
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28.05.2025 16:51 Відповісти
 
 