РФ почувствует сильное влияние западных санкций с лета 2026 года, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия почувствует влияние западных санкций с лета 2026 года.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно

Зеленский назвал самым большим вызовом по состоянию на сейчас рост российского военно-промышленного комплекса.

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"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - добавил президент.

Также глава государства отметил важность того, чтобы Запад, особенно США, усилили санкционное давление на Россию.

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза - с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - пояснил Зеленский.

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Он считает, что задержка с новым пакетом санкций США против России была прогнозируема "из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ".

"Я думаю, что Америка очень надеялась, и я думаю, что сейчас немножко уменьшено это ощущение у них - что Путин действительно хочет окончания войны", - подытожил он.

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