РФ почувствует сильное влияние западных санкций с лета 2026 года, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что Россия почувствует влияние западных санкций с лета 2026 года.
Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно
Зеленский назвал самым большим вызовом по состоянию на сейчас рост российского военно-промышленного комплекса.
"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - добавил президент.
Также глава государства отметил важность того, чтобы Запад, особенно США, усилили санкционное давление на Россию.
"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза - с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - пояснил Зеленский.
Он считает, что задержка с новым пакетом санкций США против России была прогнозируема "из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ".
"Я думаю, что Америка очень надеялась, и я думаю, что сейчас немножко уменьшено это ощущение у них - что Путин действительно хочет окончания войны", - подытожил он.
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- А пам'ятаєш, нам у ті війну в окопах давали такі рожеві пігулки, щоб ми менше про баб думали?
- Еге ж!
- Так от на мене вони тіко зараз подіяли! (с)
Ось так треба обвалювати економіку моськи((
Су..а це ж так очевидно!
Нянькі ху..ла!
З одного боку: "війни вже не буде";
З іншого боку: "вони все будуть витрачати на війну".
Про один той самий червень 2026 року, дві взаємовиключні думки. Війни не буде, але на віну якої не буде, вони будуть витрачати все.
Аналізуючи багато його виступів (матеріал дуже обширний) можна зробити висновок, що це не намагання задурити суспільну думку, це справжній, натуральний дисонанс у його голові, у який він свято вірує, і не бачить протирічь.