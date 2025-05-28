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Новости Санкции против России
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РФ почувствует сильное влияние западных санкций с лета 2026 года, - Зеленский

Когда санкции начнут действовать на РФ. Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия почувствует влияние западных санкций с лета 2026 года.

Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно

Зеленский назвал самым большим вызовом по состоянию на сейчас рост российского военно-промышленного комплекса.

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"Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - добавил президент.

Также глава государства отметил важность того, чтобы Запад, особенно США, усилили санкционное давление на Россию.

"Мы ждем санкции от Соединенных Штатов Америки. Европа сделала, есть 17-й пакет. Мы проговаривали детали 18-го пакета, чтобы он был сильнее, пока непублично с коллегами из Евросоюза - с Урсулой фон дер Ляйен и с Антониу Коштой. Мне кажется, там могут быть сильные вещи. Если кто-то из лидеров не заблокирует, то могут быть сильные вещи", - пояснил Зеленский.

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Он считает, что задержка с новым пакетом санкций США против России была прогнозируема "из-за того, что Америка ждала уступок со стороны РФ".

"Я думаю, что Америка очень надеялась, и я думаю, что сейчас немножко уменьшено это ощущение у них - что Путин действительно хочет окончания войны", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит 18-й пакет санкций против России: рассматривает возможность отключения банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на нефть и запрет газопроводов "Северный поток", - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) санкции (11430)


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Топ комментарии
+10
Свежо предание. Нам бы дожить с таким верховным. Могу сказать ему только одно "Хватит постоянно пи@деть и пи@дить."
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28.05.2025 10:33
+7
"Істинно вам кажу: у червні 2026 року земля налетить на небесну вісь!»
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28.05.2025 10:33
+7
І шо нам робити з цією інформацією - радіти, що попереду ще рік війни, смерть, обстріли а у кацпів економічне відчуття від санкцій.???
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28.05.2025 10:46
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28.05.2025 10:28 Ответить
"Істинно вам кажу: у червні 2026 року земля налетить на небесну вісь!»
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28.05.2025 10:33 Ответить
А пам'ятаєте як рік чи два назад наш президент волав на увесь світ: "ніхто, ніхто не вірить так у нашу перемогу, як я!" І де ж ця віра тепер? Невже справді хтось хоч трохи повернув його до реальності? Бо справжня реальність може бути ще гіршою: рашка буде воювати до останнього або кацапа, або українця...
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28.05.2025 11:48 Ответить
Що за белькотіння?
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28.05.2025 10:32 Ответить
Ти не жінка. Ти щось.
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28.05.2025 12:04 Ответить
Lena #608675

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Реєстрація: 28.05.2025
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28.05.2025 10:53 Ответить
Вы снова зарегились после бана на цензоре именно чтобы выяснять с кем-то отношения? Посмотрим как на это отреагируют админы. Хотя я и так знаю как.
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28.05.2025 11:12 Ответить
ОПешна шавка. Зареєструвалося і скавчало тут вчора, і сьогодні зареєструвалося і скавчить.
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28.05.2025 11:09 Ответить
Та чхать им на санкции, всю жизнь ходили в лаптях голодными и ещё походят, ракеты нужно производить и каждый день шарашить им по головам, тогда может и начнёт доходить мал по малу..
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28.05.2025 10:32 Ответить
Ракеты уже производились в 2019. Часть была испытана и принята на вооружение. Кто же все это угробил в 2019-2021 годах?
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28.05.2025 10:34 Ответить
Свежо предание. Нам бы дожить с таким верховным. Могу сказать ему только одно "Хватит постоянно пи@деть и пи@дить."
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28.05.2025 10:33 Ответить
Потужнометр показав 73 Vоva
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28.05.2025 10:33 Ответить
ничего не меняется, клоун всегда в своих прогнозах говорит за год (чтоб все забыли к тому моменту а балы набирать надо) и в итоге нихера не сбывается
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28.05.2025 10:34 Ответить
Я давно повторяю - У нас власть будущего. В настоящем у них нет ничего, все просрано. У них все когда-то потом будет, нужно только еще подождать. А все, кто напоминает про ранее данные обещания - враги и порохоботы.
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28.05.2025 10:43 Ответить
Справжні наступники совдепії, в якій теж говорили на державному рівні: ще трошки почекайте і прийдемо до комунізму, ось-ось і настане світле майбутнє!
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28.05.2025 11:39 Ответить
Еко остапа понесло
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28.05.2025 10:37 Ответить
был один "пророк" 2-3 недели ... и вот еще один рождается .... в 2026 году все забудут что ты писал сегодня
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28.05.2025 10:38 Ответить
люди моляться, коли вже ця безглузда бійня закінчиться, а цей підорас про 26 рік говорить. Кончена мразь, диктатор і виродок.
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28.05.2025 10:41 Ответить
він звичайно мразь і виродок, це безсумнівно, але ті всі молитви до сраки - навіть якщо ти на ][уйла молитимешся. Війна скінчиться коли русня не матиме сил її вести.
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28.05.2025 10:58 Ответить
до того моменту ніякої України вже давно не буде.
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28.05.2025 12:21 Ответить
А я начитався місцевих експертів і думав, шо санкції вже майже розвалили москальську економіку, шахеди й ракети не робляться, буханка хліба по 2000 рублєй. А воно бач - вже й літо 2026 пішло в хід...
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28.05.2025 10:42 Ответить
Два старезних діди на лавочці.
- А пам'ятаєш, нам у ті війну в окопах давали такі рожеві пігулки, щоб ми менше про баб думали?
- Еге ж!
- Так от на мене вони тіко зараз подіяли! (с)
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28.05.2025 10:42 Ответить
Черговий гундосик, пробачте прогноз.
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28.05.2025 10:42 Ответить
ВАНГУЄ...ЦЮЦЮРОН!
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28.05.2025 10:43 Ответить
Десь зажурився Буданов, бо стратегічні прогнози, то його ніша!
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28.05.2025 10:44 Ответить
Не мешайте человеку. Он занят, он кофе на набережной Ялты пьет и ноги мочит в Черном море.
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28.05.2025 10:52 Ответить
І шо нам робити з цією інформацією - радіти, що попереду ще рік війни, смерть, обстріли а у кацпів економічне відчуття від санкцій.???
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28.05.2025 10:46 Ответить
За 4 роки не відчули, але у 2026 відчує, ото вже ****** обкурений по повній програмі
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28.05.2025 10:48 Ответить
Поки сонце зiйде, роса очi виїсть.
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28.05.2025 10:51 Ответить
І тому ми пАтужно продовжуємо качати нафту немитої на 20млн$ щодня!
Ось так треба обвалювати економіку моськи((
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28.05.2025 10:55 Ответить
Ага! Можу сказати навіть точніше коли відчує. 1-го липня 2026 року о 17.37
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28.05.2025 11:02 Ответить
Тут медіашльондри писали про партію ждунів та ухилянтів - тепер ,я зрозумів ,хто їх лідОр
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28.05.2025 11:02 Ответить
Процес скрамлювання України в пащу рашкийде за планом ху..ла, обережно, дбайливо, шматочками, аби це падло не вдавилося, ше і кров'ю людською дають запивати(
Су..а це ж так очевидно!
Нянькі ху..ла!
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28.05.2025 11:04 Ответить
Залишилось 2-3 роки.... Або 2-3 століття. Чекаємо розпаду Росії.
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28.05.2025 11:04 Ответить
ми готові об'єднатися навколи нашого потужгного вождя і страждати від війни скільки треба- практично всі бюджетні паразити
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28.05.2025 11:22 Ответить
Гнати піzdуна в шию.
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28.05.2025 12:00 Ответить
Ачому санкції не запрацюють на повну нез літа 2045??? Може ти ще хочеш бути доти як пуйло?
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28.05.2025 12:02 Ответить
Путін та Зеленський це все домовлено , все іде за сценарієм серіала слуга народу, що неясно???
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28.05.2025 12:05 Ответить
Класичний дисонанс.
З одного боку: "війни вже не буде";
З іншого боку: "вони все будуть витрачати на війну".
Про один той самий червень 2026 року, дві взаємовиключні думки. Війни не буде, але на віну якої не буде, вони будуть витрачати все.
Аналізуючи багато його виступів (матеріал дуже обширний) можна зробити висновок, що це не намагання задурити суспільну думку, це справжній, натуральний дисонанс у його голові, у який він свято вірує, і не бачить протирічь.
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28.05.2025 12:23 Ответить
Так так вже 4й рік так відчуває шо з 30 шахедів до 500 збільшила виробництво і так по всій номенклатурі. А тут в 26му відчує і збільшить до 1000
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28.05.2025 12:34 Ответить
Окурва, який дZEбіл... ©
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28.05.2025 16:51 Ответить
 
 