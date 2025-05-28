Усилен контроль за назначением на тыловые должности, - Сухопутные войска

Командование Сухопутных войск ВС Украины усилило контроль за процессом призыва и назначения на тыловые должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, каждая должность, включая тыловые, играет критически важную роль в обеспечении боевой готовности и поддержке фронта.

"Тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания "убежища" для лиц, которые пытаются избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для побега от правосудия, Командованием Сухопутных войск ВС Украины усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности.

"Например, приказ командира воинской части от 09 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560. Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресечены.

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Подчеркиваем: каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", - резюмировали в Сухопутных войсках.