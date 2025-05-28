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Новости Перевод войск в тыл
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Усилен контроль за назначением на тыловые должности, - Сухопутные войска

В действие вступят новые услуги для ветеранов

Командование Сухопутных войск ВС Украины усилило контроль за процессом призыва и назначения на тыловые должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, каждая должность, включая тыловые, играет критически важную роль в обеспечении боевой готовности и поддержке фронта.

"Тыловые должности, такие как логистика, финансово-экономическая служба, медицинское обеспечение или обеспечение административных функций, предназначены для эффективного обеспечения армии ресурсами, а не для создания "убежища" для лиц, которые пытаются избежать ответственности за коррупционные сделки, взяточничество и другие злоупотребления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачена схема перевода военных в тыл за взятки: четырем организаторам объявлено подозрение, - ГБР. ФОТОрепортаж

Также отмечается, что в связи со случаями, когда отдельные лица, в частности фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для побега от правосудия, Командованием Сухопутных войск ВС Украины усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности.

"Например, приказ командира воинской части от 09 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 года №560. Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности как лазейку для уклонения от ответственности будут решительно пресечены.

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Подчеркиваем: каждая должность, даже в тылу, требует высокой ответственности, профессионализма и преданности делу защиты Украины. Тыловые подразделения не будут "безопасной гаванью" для тех, кто стремится избежать справедливого наказания. Сухопутные войска остаются преданными принципам прозрачности, законности и справедливости во всех аспектах своей деятельности", - резюмировали в Сухопутных войсках.

Автор: 

мобилизация (2800) ВСУ (6670)


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Топ комментарии
+6
Іншими словами: такса оновлена, ціни підвищені, ніхто сторонній не проскочить
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28.05.2025 14:35
+5
Всех устроили, теперь можно начинать контролировать.
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28.05.2025 14:04
+5
Значить за ці посади будуть брати ще дорожче
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28.05.2025 14:34
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Правила форума Совет форумчан
Всех устроили, теперь можно начинать контролировать.
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28.05.2025 14:04 Ответить
За логікою треба саме навпаки, бо для виконання бойових завдань потрібна фізична міць, витривалість і підготовка. Чи то одноразові люди? Поясніть, будь ласка, цілком можливо я не розумію задумів вищого керівництва.
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28.05.2025 14:05 Ответить
"для виконання бойових завдань потрібна фізична міць, витривалість і підготовка" - для цього й впроваджена мобілізація 50+, хіба ні?
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28.05.2025 14:29 Ответить
Угу - в 53 ти підходиш для боїв , а в 23 - не підходиш ...
Л - логіка ...((
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28.05.2025 15:08 Ответить
Оголошується зміна тарифних планів.
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28.05.2025 14:33 Ответить
Значить за ці посади будуть брати ще дорожче
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28.05.2025 14:34 Ответить
Іншими словами: такса оновлена, ціни підвищені, ніхто сторонній не проскочить
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28.05.2025 14:35 Ответить
Видно хтось не купив(або не доплатив) за річний абонімєнт на конкурс хитро(_!_)-х...
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28.05.2025 14:43 Ответить
скасовано один наказ із тисяч... https://texty.org.ua/fragments/114865/mobilizaciya-yak-lazivka-obvynuvacheni-u-korupciyi-suddi-hovayutsya-vid-vyrokiv-u-vijsku/?src=main
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28.05.2025 15:05 Ответить
Там уже, мабуть, більше мільйона військових "воюють" в тилу: Квартал 95, усі хабарники і т.п.
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28.05.2025 15:09 Ответить
Повно посад "діловод", але хрен ти туди попадешь. Тоді навіщо публікувати?
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28.05.2025 15:16 Ответить
А для чого на роботі, де 12 годин зміна і зарплата 8 000, пишуть "8 годин" і "до 40 000"?
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28.05.2025 15:35 Ответить
Хм" посилено контроль"....
Це тобто більше відкатів нагору за призначення ?
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28.05.2025 16:23 Ответить
Віримо!!!
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28.05.2025 18:03 Ответить
В дпсу на львівщині "служать" твердо від 8 до 17 години і з 12 до 13 обід.Субота,неділя вихідний,д.народження,гульбан,шашлики.Не служба,а мед в тилу.
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28.05.2025 21:38 Ответить
 
 