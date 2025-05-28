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Новини Переведення військових у тил
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Посилено контроль за призначенням на тилові посади, - Сухопутні війська

У Дії з’являться нові послуги для ветеранів

Командування Сухопутних військ ЗС України посилило контроль за процесом призову та призначення на тилові посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, кожна посада, включно з тиловими, відіграє критично важливу роль у забезпеченні бойової готовності та підтримці фронту.

"Тилові посади, такі як логістика, фінансово-економічна служба, медичне забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій, призначені для ефективного забезпечення армії ресурсами, а не для створення "прихистку" для осіб, які намагаються уникнути відповідальності за корупційні оборудки, хабарництво та інші зловживання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито схему переведення військових у тил за хабарі: чотирьом організаторам оголошено підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що у зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади.

"Наприклад, наказ командира військової частини від 09 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені.

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Наголошуємо: кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості у всіх аспектах своєї діяльності", - резюмували у Сухопутних військах. 

Автор: 

мобілізація (3100) ЗСУ (7642)


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Топ коментарі
+7
Іншими словами: такса оновлена, ціни підвищені, ніхто сторонній не проскочить
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28.05.2025 14:35
+6
Значить за ці посади будуть брати ще дорожче
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28.05.2025 14:34
+5
Всех устроили, теперь можно начинать контролировать.
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28.05.2025 14:04
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Всех устроили, теперь можно начинать контролировать.
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28.05.2025 14:04 Відповісти
За логікою треба саме навпаки, бо для виконання бойових завдань потрібна фізична міць, витривалість і підготовка. Чи то одноразові люди? Поясніть, будь ласка, цілком можливо я не розумію задумів вищого керівництва.
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28.05.2025 14:05 Відповісти
"для виконання бойових завдань потрібна фізична міць, витривалість і підготовка" - для цього й впроваджена мобілізація 50+, хіба ні?
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28.05.2025 14:29 Відповісти
Угу - в 53 ти підходиш для боїв , а в 23 - не підходиш ...
Л - логіка ...((
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28.05.2025 15:08 Відповісти
Оголошується зміна тарифних планів.
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28.05.2025 14:33 Відповісти
Значить за ці посади будуть брати ще дорожче
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28.05.2025 14:34 Відповісти
Іншими словами: такса оновлена, ціни підвищені, ніхто сторонній не проскочить
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28.05.2025 14:35 Відповісти
Видно хтось не купив(або не доплатив) за річний абонімєнт на конкурс хитро(_!_)-х...
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28.05.2025 14:43 Відповісти
скасовано один наказ із тисяч... https://texty.org.ua/fragments/114865/mobilizaciya-yak-lazivka-obvynuvacheni-u-korupciyi-suddi-hovayutsya-vid-vyrokiv-u-vijsku/?src=main
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28.05.2025 15:05 Відповісти
Там уже, мабуть, більше мільйона військових "воюють" в тилу: Квартал 95, усі хабарники і т.п.
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28.05.2025 15:09 Відповісти
Повно посад "діловод", але хрен ти туди попадешь. Тоді навіщо публікувати?
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28.05.2025 15:16 Відповісти
А для чого на роботі, де 12 годин зміна і зарплата 8 000, пишуть "8 годин" і "до 40 000"?
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28.05.2025 15:35 Відповісти
Хм" посилено контроль"....
Це тобто більше відкатів нагору за призначення ?
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28.05.2025 16:23 Відповісти
Віримо!!!
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28.05.2025 18:03 Відповісти
В дпсу на львівщині "служать" твердо від 8 до 17 години і з 12 до 13 обід.Субота,неділя вихідний,д.народження,гульбан,шашлики.Не служба,а мед в тилу.
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28.05.2025 21:38 Відповісти
 
 