Следующий раунд переговоров Украины с РФ может состояться в Стамбуле, - Песков

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Стамбуле.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбул рассматривается как возможная площадка для следующего раунда переговоров России и Украины", сообщил Песков.

Когда могут состояться переговоры, он не отметил.

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Ранее он также заявлял, что переговорные команды РФ нарабатывают перечень условий для временного перемирия.