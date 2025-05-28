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Новости Мирные переговоры
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Следующий раунд переговоров Украины с РФ может состояться в Стамбуле, - Песков

Дмитрий Песков

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в Стамбуле.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Стамбул рассматривается как возможная площадка для следующего раунда переговоров России и Украины", сообщил Песков.

Когда могут состояться переговоры, он не отметил.

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Ранее он также заявлял, что переговорные команды РФ нарабатывают перечень условий для временного перемирия.

Автор: 

Песков Дмитрий (1924) Стамбул (245) переговоры с Россией (1122)


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Знову пургу несе
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28.05.2025 15:57 Ответить
Православный город Стамбул! Христосу акбар!
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28.05.2025 16:03 Ответить
Ага, і ні разу не країна НАТО...
А той рашенпердоліт в 2015 році сам впав...
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28.05.2025 16:11 Ответить
👍
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28.05.2025 16:13 Ответить
Этот ******** считает что 'две православные страны' в мусульманской столице встречаться могут? А в католической , никак?
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28.05.2025 16:41 Ответить
Не може.
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28.05.2025 16:53 Ответить
Які переговори??? Ідіть на х@й!😡
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28.05.2025 16:58 Ответить
 
 