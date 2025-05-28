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Наступний раунд перемовин України з РФ може відбутися у Стамбулі, - Пєсков
Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у Стамбулі.
Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Стамбул розглядається як можливий майданчик для наступного раунду переговорів Росії та України", повідомив Пєсков.
Коли можуть відбутися перемовини, він не зазначив.
Раніше він також заявляв, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.
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А той рашенпердоліт в 2015 році сам впав...