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Новини Мирні перемовини
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Наступний раунд перемовин України з РФ може відбутися у Стамбулі, - Пєсков

Дмитро Пєсков

Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у Стамбулі.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Стамбул розглядається як можливий майданчик для наступного раунду переговорів Росії та України", повідомив Пєсков.

Коли можуть відбутися перемовини, він не зазначив.

Також читайте: Найближчим часом буде оголошено про новий раунд перемовин між Україною та РФ, - Лавров

Раніше він також заявляв, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1679) Стамбул (213) переговори з Росією (1235)


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Знову пургу несе
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28.05.2025 15:57 Відповісти
Православный город Стамбул! Христосу акбар!
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28.05.2025 16:03 Відповісти
Ага, і ні разу не країна НАТО...
А той рашенпердоліт в 2015 році сам впав...
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28.05.2025 16:11 Відповісти
👍
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28.05.2025 16:13 Відповісти
Этот ******** считает что 'две православные страны' в мусульманской столице встречаться могут? А в католической , никак?
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28.05.2025 16:41 Відповісти
Не може.
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28.05.2025 16:53 Відповісти
Які переговори??? Ідіть на х@й!😡
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28.05.2025 16:58 Відповісти
 
 