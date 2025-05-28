Наступний раунд перемовин України з РФ може відбутися у Стамбулі, - Пєсков

Наступний раунд перемовин між Україною та Росією може відбутися у Стамбулі.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Стамбул розглядається як можливий майданчик для наступного раунду переговорів Росії та України", повідомив Пєсков.

Коли можуть відбутися перемовини, він не зазначив.

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Раніше він також заявляв, що переговорні команди РФ напрацьовують перелік умов для тимчасового перемир’я.