Со стороны РФ нет никакой готовности к переговорам, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности к переговорам.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый меморандум. И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо, где это будет происходить", - сказал он.
Накануне Владимир Зеленский сказал, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.
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+4 Николай Николаевич #334532
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Чи думають що щє можно "сохраніть трампу ліцо"?
Та трамп вже опущєнєц, навіть хусіти в тапках з його ржуть.
ему это незачем. Бараны пока еще не закончились и население не на протесты не выходит.