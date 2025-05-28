РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8400 посетителей онлайн
Новости Переговоры о прекращении огня
1 257 11

Со стороны РФ нет никакой готовности к переговорам, - Мерц

РФ не готова к переговорам. Заявление Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности к переговорам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый меморандум. И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо, где это будет происходить", - сказал он.

Накануне Владимир Зеленский сказал, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.

Читайте: Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц

Автор: 

россия (96038) Меморандум (137) Фридрих Мерц (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
А були якісь підстави розраховувати на інше?
показать весь комментарий
28.05.2025 16:03
+3
Опа, а это уже мировая сенсация...
показать весь комментарий
28.05.2025 16:03
+2
Ще мінімум півроку доведеться видавати цю мантру, ніби це щойно усвідомили.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опа, а это уже мировая сенсация...
показать весь комментарий
28.05.2025 16:03 Ответить
А були якісь підстави розраховувати на інше?
показать весь комментарий
28.05.2025 16:03 Ответить
Мерц .. Тягни сюди свою заднєпривідну армійку і допомай кацапів принудити до миру
показать весь комментарий
28.05.2025 16:08 Ответить
Скількі місяців вже ця пустопорожня констатація?
Чи думають що щє можно "сохраніть трампу ліцо"?
Та трамп вже опущєнєц, навіть хусіти в тапках з його ржуть.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:08 Ответить
Мерц це розуміє ,а чи розуміє "найвеличніший"який торочит про мемарандум і переговори ? це рашиська пастка але що їм Україна понад усе сподобатись Трампу який і затіяв цю брудну гру.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:09 Ответить
Ще мінімум півроку доведеться видавати цю мантру, ніби це щойно усвідомили.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:13 Ответить
Бо через півроку вже кава в Ялті?
показать весь комментарий
28.05.2025 16:54 Ответить
Осінню за звичай починається мантра "потрібно сідати за стіл переговорів", а весною знов почнуть "путін не готовий до миру" і так по колу.
показать весь комментарий
28.05.2025 18:35 Ответить
Трамп вові сказав що він перемагає, - то це як задор на ще більші справи. з гопніком потрібно не так говорити. Снчала бить кирпичом , а потім про мир.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:17 Ответить
А блазень чекає від російських нацистів меморандуму і саботує виробництво зброї і Перехід економіки на військові рейки
показать весь комментарий
28.05.2025 16:34 Ответить
хоть один аргумент почему )(уйло должно перестать стрелять и бомбить Украину ?
ему это незачем. Бараны пока еще не закончились и население не на протесты не выходит.
показать весь комментарий
28.05.2025 16:35 Ответить
 
 