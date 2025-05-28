Со стороны РФ нет никакой готовности к переговорам, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия пока не демонстрирует никакой готовности к переговорам.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Как сказал украинский президент, мы сейчас ждем уже много дней, ждем этот так называемый меморандум. И мы не видим со стороны России вообще никакой готовности к любым переговорам, независимо, где это будет происходить", - сказал он.

Накануне Владимир Зеленский сказал, что Украина до сих пор не получила от РФ предложений по урегулированию войны.

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