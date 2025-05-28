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З боку РФ немає жодної готовності до переговорів, - Мерц

РФ не готова до переговорів. Заява Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія наразі не демонструє жодної готовності до переговорів.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже багато днів, чекаємо на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно, де це буде відбуватися", - сказав він.

Напередодні Володимир Зеленський сказав, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни.

Читайте: Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння без обмежень щодо їх застосування, - Мерц

Автор: 

росія (65856) Меморандум (189) Мерц Фрідріх (136)


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Топ коментарі
+4
А були якісь підстави розраховувати на інше?
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28.05.2025 16:03
+3
Опа, а это уже мировая сенсация...
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28.05.2025 16:03
+2
Ще мінімум півроку доведеться видавати цю мантру, ніби це щойно усвідомили.
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28.05.2025 16:13
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Опа, а это уже мировая сенсация...
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28.05.2025 16:03 Відповісти
А були якісь підстави розраховувати на інше?
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28.05.2025 16:03 Відповісти
Мерц .. Тягни сюди свою заднєпривідну армійку і допомай кацапів принудити до миру
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28.05.2025 16:08 Відповісти
Скількі місяців вже ця пустопорожня констатація?
Чи думають що щє можно "сохраніть трампу ліцо"?
Та трамп вже опущєнєц, навіть хусіти в тапках з його ржуть.
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28.05.2025 16:08 Відповісти
Мерц це розуміє ,а чи розуміє "найвеличніший"який торочит про мемарандум і переговори ? це рашиська пастка але що їм Україна понад усе сподобатись Трампу який і затіяв цю брудну гру.
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28.05.2025 16:09 Відповісти
Ще мінімум півроку доведеться видавати цю мантру, ніби це щойно усвідомили.
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28.05.2025 16:13 Відповісти
Бо через півроку вже кава в Ялті?
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28.05.2025 16:54 Відповісти
Осінню за звичай починається мантра "потрібно сідати за стіл переговорів", а весною знов почнуть "путін не готовий до миру" і так по колу.
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28.05.2025 18:35 Відповісти
Трамп вові сказав що він перемагає, - то це як задор на ще більші справи. з гопніком потрібно не так говорити. Снчала бить кирпичом , а потім про мир.
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28.05.2025 16:17 Відповісти
А блазень чекає від російських нацистів меморандуму і саботує виробництво зброї і Перехід економіки на військові рейки
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28.05.2025 16:34 Відповісти
хоть один аргумент почему )(уйло должно перестать стрелять и бомбить Украину ?
ему это незачем. Бараны пока еще не закончились и население не на протесты не выходит.
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28.05.2025 16:35 Відповісти
 
 