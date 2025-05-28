З боку РФ немає жодної готовності до переговорів, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія наразі не демонструє жодної готовності до переговорів.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Як сказав український президент, ми зараз чекаємо вже багато днів, чекаємо на цей так званий меморандум. І ми не бачимо з боку Росії взагалі жодної готовності до будь-яких переговорів, незалежно, де це буде відбуватися", - сказав він.

Напередодні Володимир Зеленський сказав, що Україна досі не отримала від РФ пропозицій щодо врегулювання війни.

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