Умеров встретился с Писториусом: Есть конкретные результаты, которые существенно усиливают нашу оборону. ФОТО
Министр обороны Рустем Умеров провел важную встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть конкретные результаты - решения, которые существенно усиливают нашу оборону. Германия объявила о пакете военной помощи на 5 миллиардов евро. Финансирование уже одобрено Бундестагом", - подчеркивает он.
По словам Умерова, есть договоренность о дальнобойном вооружении для Украины. В частности, подписано письмо о намерении, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.
"Это - прямое усиление нашего ОПК и Сил обороны, которые используют средства deep strike", - подчеркнул украинский министр.
Такжеподписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта - 2.2 миллиарда евро.
Кроме того, Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства.
Германия обязалась поддерживать инвестиции в украинский ОПК и призывать других к этому, в частности это касается противовоздушной обороны.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании украинского дальнобойного оружия.
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