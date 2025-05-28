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Новости Помощь Украине от Германии
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Умеров встретился с Писториусом: Есть конкретные результаты, которые существенно усиливают нашу оборону. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров провел важную встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Об этом Умеров сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть конкретные результаты - решения, которые существенно усиливают нашу оборону. Германия объявила о пакете военной помощи на 5 миллиардов евро. Финансирование уже одобрено Бундестагом", - подчеркивает он.

Умеров и Писториус

По словам Умерова, есть договоренность о дальнобойном вооружении для Украины. В частности, подписано письмо о намерении, согласно которому Германия профинансирует закупку украинских дальнобойных средств на сотни миллионов евро.

"Это - прямое усиление нашего ОПК и Сил обороны, которые используют средства deep strike", - подчеркнул украинский министр.

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Такжеподписан контракт с компанией Diehl Defence на производство систем IRIS-T и ракет к ним. Общая стоимость контракта - 2.2 миллиарда евро.

Кроме того, Германия профинансирует покупку медицинского оборудования украинского производства.

Германия обязалась поддерживать инвестиции в украинский ОПК и призывать других к этому, в частности это касается противовоздушной обороны.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Германия и Украина подписали соглашение о финансировании украинского дальнобойного оружия.

Автор: 

Германия (7043) Писториус Борис (223) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+1
Непогано. Як то кажуть, данке шьон
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28.05.2025 17:56
+1
В умєрова харя ще тупіша чим в боневтіка .
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28.05.2025 18:07
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Відон Умерова,як тільки відійшов від кнвейра,стидоба.... .
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28.05.2025 17:56 Ответить
він і не відходив
увесь час на виробничій лінії, 24/7
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28.05.2025 17:58 Ответить
Отже наші балістичні і крилаті ракети вже готові для СЕРІЙНОГО випуску. Користильов та інші конструктори молодці.
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28.05.2025 18:08 Ответить
Непогано. Як то кажуть, данке шьон
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28.05.2025 17:56 Ответить
локхід мартін та ратіон рудому донні яйця повідгризають
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28.05.2025 17:57 Ответить
В умєрова харя ще тупіша чим в боневтіка .
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28.05.2025 18:07 Ответить
Ти геній можеш бодай в історичні моменти порадіти за Україну, чи гастрит заважає.
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28.05.2025 18:10 Ответить
Він, хоч руки помив, після медінського?
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28.05.2025 18:12 Ответить
Зря немцы так, все средства разворуются представители одной банды, что яйца по 70 гривен поставляла, и ничего не произведут.
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28.05.2025 18:13 Ответить
Хороший день сьогодні!
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28.05.2025 18:35 Ответить
Ще залишилося "пересратися" з німціями.
Вже нахамили всьому світові
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28.05.2025 20:15 Ответить
чебурек который продавал лаваши в крыму министр хаааааааааааааааааааааа......
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28.05.2025 21:21 Ответить
 
 