Умєров зустрівся із Пісторіусом: Є конкретні результати, які суттєво посилюють нашу оборону. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров провів важливу зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо конкретні результати - рішення, які суттєво посилюють нашу оборону. Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом", - наголошує він.

За словами Умєрова, є домовленість про далекобійне озброєння для України. Зокрема, підписано лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

"Це - пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", - наголосив український міністр.

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Також підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту - 2.2 мільярда євро.

Окрім того, Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Німеччина та Україна підписали угоду про фінансування української далекобійної зброї.