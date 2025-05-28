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Новини Допомога Україні від Німеччини
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Умєров зустрівся із Пісторіусом: Є конкретні результати, які суттєво посилюють нашу оборону. ФОТО

Міністр оборони Рустем Умєров провів важливу зустріч із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це Умєров повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо конкретні результати - рішення, які суттєво посилюють нашу оборону. Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом", - наголошує він.

Умєров та пісторіус

За словами Умєрова, є домовленість про далекобійне озброєння для України. Зокрема, підписано лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро.

"Це - пряме посилення нашого ОПК та Сил оборони, які використовують засоби deep strike", - наголосив український міністр.

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Також підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту  - 2.2 мільярда євро.

Окрім того, Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

Німеччина зобов’язалася підтримувати інвестиції до українського ОПК та закликати інших до цього, зокрема це стосується протиповітряної оборони.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Німеччина та Україна підписали угоду про фінансування української далекобійної зброї.

Автор: 

Німеччина (7449) Пісторіус Борис (270) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+1
Непогано. Як то кажуть, данке шьон
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28.05.2025 17:56
+1
В умєрова харя ще тупіша чим в боневтіка .
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28.05.2025 18:07
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Відон Умерова,як тільки відійшов від кнвейра,стидоба.... .
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28.05.2025 17:56 Відповісти
він і не відходив
увесь час на виробничій лінії, 24/7
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28.05.2025 17:58 Відповісти
Отже наші балістичні і крилаті ракети вже готові для СЕРІЙНОГО випуску. Користильов та інші конструктори молодці.
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28.05.2025 18:08 Відповісти
Непогано. Як то кажуть, данке шьон
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28.05.2025 17:56 Відповісти
локхід мартін та ратіон рудому донні яйця повідгризають
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28.05.2025 17:57 Відповісти
В умєрова харя ще тупіша чим в боневтіка .
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28.05.2025 18:07 Відповісти
Ти геній можеш бодай в історичні моменти порадіти за Україну, чи гастрит заважає.
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28.05.2025 18:10 Відповісти
Він, хоч руки помив, після медінського?
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28.05.2025 18:12 Відповісти
Зря немцы так, все средства разворуются представители одной банды, что яйца по 70 гривен поставляла, и ничего не произведут.
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28.05.2025 18:13 Відповісти
Хороший день сьогодні!
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28.05.2025 18:35 Відповісти
Ще залишилося "пересратися" з німціями.
Вже нахамили всьому світові
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28.05.2025 20:15 Відповісти
 
 