Один человек погиб в результате обстрела КАБами Сумской области

28 мая российские войска атаковали Есманьскую громаду Сумской области управляемыми авиационными бомбами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОГА.

"К сожалению, в результате атаки РФ погибла местная жительница. Тело 74-летней женщины деблокировали из-под завалов разрушенного дома. Армия РФ продолжает обстреливать территорию Сумщины. Страдает гражданское население", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за вчера на территории области в результате вражеских атак были ранены 9 человек: четверо в Юнаковской громаде, трое - в Ахтырской и еще двое - в Краснопольской громаде.

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Продолжается эвакуация с прифронтовых территорий. Всего из 202 населенных пунктов области, которые находятся под угрозой обстрелов, вывозят гражданское население. За последние четыре дня эвакуировали более 500 человек.

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