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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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Одна людина загинула внаслідок обстрілу КАБами Сумщини

Обстріли Сумщини

28 травня російські війська атакували Есманьську громаду Сумської області керованими авіаційними бомбами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"На жаль, внаслідок атаки РФ загинула місцева мешканка. Тіло 74-річної жінки деблокували з-під завалів зруйнованого будинку. Армія РФ продовжує обстрілювати територію Сумщини. Страждає цивільне населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тільки за вчора на території області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє – в Охтирській та ще двоє – у Краснопільській громаді. 

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Триває евакуація з прифронтових територій. Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула та одна поранена внаслідок обстрілу Кіндратівки на Сумщині

Автор: 

обстріл (28993) Сумська область (3811) КАБ (377) Шосткинський район (36) Есмань (3) війна в Україні (4561)


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