Аптеки открываются быстрее, чем закрываются, государственная реформа показывает себя хорошо, - нардеп Кузьминых

Заявлениями о массовом закрытии из-за регуляции рынка украинские аптечные сети пытаются манипулировать общественным мнением и оказывать давление на Кабинет министров и Офис Президента, чтобы остановить фармацевтическую реформу Минздрава. В отличие от их прогнозов, с 1 марта по 23 мая этого года количество новых заведений только выросло, несмотря на установленные правительством ограничения.

Об этом в своем профиле Facebook сообщил народный депутат Сергей Кузьминых, член парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, передает Цензор.НЕТ.

Согласно обнародованной депутатом официальной информации от Гослекслужбы, за период действия запрета обязательного аптечного маркетинга было прекращено действие лицензий 261 аптечного учреждения, тогда как новые лицензии получили 328 аптек.

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При этом Кузьминых подчеркнул, что 193 лицензии - 59% от общего количества - было выдано предприятиям из топ-5 аптечных сетей Украины, зато ими было аннулировано лишь 45 лицензий. Например, сеть АНЦ расширилась на 60 новых аптечных пунктов, сеть "911" - на 44 пункта, а ООО "Сириус 95" открыло 24 новых аптеки, закрыв лишь 3.

На основании этого нардеп считает, что критика реформы, которую курирует министерство здравоохранения во главе с Виктором Ляшко, является лишь манипуляцией со стороны аптечных сетей и попыткой дискредитировать процесс детенизации рынка - ведь аптеки привыкли работать по непрозрачным схемам. Зато действия министра и Минздрава соответствуют европейским практикам и направлены на формирование прозрачного, конкурентного рынка и обеспечение доступности лекарств - важно сохранять последовательность во внедрении реформ.

"Ни один субъект хозяйствования не будет открывать аптеки в таких масштабах, если условия ведения бизнеса действительно являются убыточными. Тем более - на фоне усиления государственного регулирования. Цифры свидетельствуют, что даже без маркетинга аптечный рынок растет - и это лучший ответ на попытки манипуляций", - отметил Сергей Кузьминых.

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Не мешают деятельности аптек и возобновленные проверки со стороны Госпродпотребслужбы. С 1 марта было проведено 1093 инспекции, по результатам которых на нарушителей наложили 4,1 млн грн штрафов - в частности, за нарушение правил ценообразования на медикаменты и препятствование работе инспекторов. Чиновники отмечают, что действующий штраф за препятствование проверке - 34 тысячи гривен - для многих бизнесов выглядит как меньшее зло, чем открытие доступа к реальным ценовым схемам.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине были введены предельные цены на 100 самых популярных лекарственных средств с целью повышения доступности лекарств для населения. Впоследствии, благодаря сотрудничеству Минздрава и украинских производителей препаратов, этот перечень значительно расширился, оптовые и розничные наценки были ограничены, а обязательные маркетинговые платежи аптекам запрещены. Эти меры стали частью реформы фармацевтического рынка, инициированной правительством и поддержанной Президентом Украины.

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