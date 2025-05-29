Аптеки відкриваються швидше, ніж закриваються, державна реформа показує себе добре, - нардеп Кузьміних

Заявами про масові зачинення через регуляцію ринку українські аптечні мережі намагаються маніпулювати громадською думкою та чинити тиск на Кабінет міністрів і Офіс Президента, щоб зупинити фармацевтичну реформу МОЗ. На відміну від їхніх прогнозів, з 1 березня по 23 травня цього року кількість нових закладів лише зросла, незважаючи на встановлені урядом обмеження.

Про це у своєму профілі Facebook повідомив народний депутат Сергій Кузьміних, член парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності, передає Цензор.НЕТ.

Згідно оприлюдненої депутатом офіційної інформації від Держлікслужби, за період дії заборони обов’язкового аптечного маркетингу було припинено дію ліцензій 261 аптечного закладу, тоді як нові ліцензії отримали 328 аптек.

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При цьому Кузьміних підкреслив, що 193 ліцензії - 59% від загальної кількості - було видано підприємствам з топ-5 аптечних мереж України, натомість ними було анульовано лише 45 ліцензій. Наприклад, мережа АНЦ розширилася на 60 нових аптечних пунктів, мережа "911" - на 44 пункти, а ТОВ "Сіріус 95" відкрило 24 нових аптеки, зачинивши лише 3.

На підставі цього нардеп вважає, що критика реформи, яку курує міністерство охорони здоров’я на чолі з Віктором Ляшком, є лише маніпуляцією з боку аптечних мереж та спробою дискредитувати процес детінізації ринку - адже аптеки звикли працювати за непрозорими схемами. Натомість дії міністра й МОЗ відповідають європейським практикам і спрямовані на формування прозорого, конкурентного ринку та забезпечення доступності ліків - важливо зберігати послідовність у впровадженні реформ.

"Жоден суб’єкт господарювання не буде відкривати аптеки у таких масштабах, якщо умови ведення бізнесу справді є збитковими. Тим більше - на фоні посилення державного регулювання. Цифри свідчать, що навіть без маркетингу аптечний ринок зростає - і це найкраща відповідь на спроби маніпуляцій", - зазначив Сергій Кузьміних.

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Не заважають діяльності аптек і відновлені перевірки з боку Держпродспоживслужби. З 1 березня було проведено 1093 інспекції, за результатами яких на порушників наклали 4,1 млн грн штрафів - зокрема, за порушення правил ціноутворення на медикаменти та перешкоджання роботі інспекторів. Посадовці відзначають, що чинний штраф за перешкоджання перевірці - 34 тисячі гривень - для багатьох бізнесів виглядає як менше зло, ніж відкриття доступу до реальних цінових схем.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року в Україні було запроваджено граничні ціни на 100 найпопулярніших лікарських засобів з метою підвищення доступності ліків для населення. Згодом, завдяки співпраці МОЗ та українських виробників препаратів, цей перелік значно розширився, оптові та роздрібні націнки було обмежено, а обов’язкові маркетингові платежі аптекам заборонено. Ці заходи стали частиною реформи фармацевтичного ринку, ініційованої урядом та підтриманої Президентом України.

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