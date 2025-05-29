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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Италия не снимала ограничения для Украины на удары вглубь России, - СМИ

Мелони не изменила своего мнения относительно ударов Украины вглубь РФ

Правительство Италии не планирует снимать ограничения для Украины на использование своего оружия для ударов вглубь России.

Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на двух чиновников, ознакомленных с этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что позиция правительства премьера Италии Джорджи Мелони отличается от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, который недавно заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Также СМИ напомнило заявление Мэлони от июня прошлого года, в котором она раскритиковала призыв бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине такие удары. Отмечается, что позиция Мэлони остается неизменной.

Кроме того, недавно глава Комиссии по вопросам европейской политики Палаты депутатов Италии Алессандро Джильо Винья заявил, что мир должен прислушаться к словам Папы Римского Папы Льва XIV и работать ради мира, "а не разжигать войну".

Читайте также: Не будет ограничений для дальнобойного оружия, - Мерц

Несмотря на то, что Италия держит в секрете содержание 11 пакетов военной помощи Украине, Рим все же передавал ей ракеты Storm Shadow, которые имеют потенциал для дальних ударов.

Однако, как сказано в статье, Италия настаивает на запрете их применения по территории России.

Ранее сообщалось, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Читайте также: Мецола о решении Германии по дальнобойному оружию для Украины: Позиция сильная и смелая. Их безопасность - безопасность Европы

Автор: 

Италия (1654) оружие (10254) разрешение (149) Джорджа Мелони (126)


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Топ комментарии
+5
Італійскіх ракет дальньої дії в Україні відсутні, я вцілому і не вкурсі чи в Італійців вони взагалі існують, тому новина з розряду "ми забороняєм вам використовувати Італійське повітря в Україні"!
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29.05.2025 19:47
+3
Не пом'ятаю щоб вони щось давали з далекобійного.
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29.05.2025 19:48
+3
Старинный немецкий штабной анекдот

В ставке.
Адьютант:
- Ваше Высокопревосходительство! Важные новости - Италия вступила
в войну!
Фельдмаршал:
- Ну что же, пошлите против них 3 дивизии.
Адьютант:
- Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, Италия вступила в войну на нашей стороне!
Фельдмаршал:
- А вот это уже плохо! Придется послать им на помощь 10 дивизий.
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29.05.2025 19:54
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Правила форума Совет форумчан
Італійскіх ракет дальньої дії в Україні відсутні, я вцілому і не вкурсі чи в Італійців вони взагалі існують, тому новина з розряду "ми забороняєм вам використовувати Італійське повітря в Україні"!
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29.05.2025 19:47 Ответить
То ,що ти стоїш раком перед ****** стало зрозуміло, як на карачках перша полізла до його союзника підора трампа. Шлюха.
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29.05.2025 19:48 Ответить
Не пом'ятаю щоб вони щось давали з далекобійного.
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29.05.2025 19:48 Ответить
Давали. Далекобійні ракети "Спагетті" називаються !
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29.05.2025 20:01 Ответить
Прикра заява. Тобто уможливлюється вбивство українців далекобійною зброєю, але заперечуєтьсмя відповідь по кацапах??? Ех, Італіє ...!!!! Велична Римська історія та нинішнє боягузство є несумісними.
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29.05.2025 19:48 Ответить
Мелоні, Меланія... чи я їх плутаю...
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29.05.2025 19:49 Ответить
МелонЯ, не розчаровуй мене!
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29.05.2025 19:50 Ответить
Я читаю газету La Stampa , тільки зараз я розумію аудиторію, що постійно ії критикують.
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29.05.2025 19:50 Ответить
А яке в Італії є далекобійне озброєння?
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29.05.2025 19:52 Ответить
Они давали полевые орудия и все..
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29.05.2025 20:11 Ответить
О, накінець остаточно показала свої дрібні та гострі мишачі зубки. То ж не дарма вслід за Орбаном бігала потертись попою на дивані в овальнім кабінеті. Тому й не запрошують мадам на секретні бесіди європейські лідери. Вона токсична і притарабанює свої вуха для передачі трампу всього , що вони записали.
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29.05.2025 19:54 Ответить
Старинный немецкий штабной анекдот

В ставке.
Адьютант:
- Ваше Высокопревосходительство! Важные новости - Италия вступила
в войну!
Фельдмаршал:
- Ну что же, пошлите против них 3 дивизии.
Адьютант:
- Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, Италия вступила в войну на нашей стороне!
Фельдмаршал:
- А вот это уже плохо! Придется послать им на помощь 10 дивизий.
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29.05.2025 19:54 Ответить
Шизофреніки рулять в Європі і США.
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29.05.2025 19:56 Ответить
Перке?
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29.05.2025 20:01 Ответить
наш дурак зеленский сдохнет, но не буде робить власну балістику.
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29.05.2025 20:08 Ответить
 
 