Италия не снимала ограничения для Украины на удары вглубь России, - СМИ

Правительство Италии не планирует снимать ограничения для Украины на использование своего оружия для ударов вглубь России.

Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на двух чиновников, ознакомленных с этим вопросом, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что позиция правительства премьера Италии Джорджи Мелони отличается от позиции канцлера Германии Фридриха Мерца, который недавно заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Также СМИ напомнило заявление Мэлони от июня прошлого года, в котором она раскритиковала призыв бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга позволить Украине такие удары. Отмечается, что позиция Мэлони остается неизменной.

Кроме того, недавно глава Комиссии по вопросам европейской политики Палаты депутатов Италии Алессандро Джильо Винья заявил, что мир должен прислушаться к словам Папы Римского Папы Льва XIV и работать ради мира, "а не разжигать войну".

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Несмотря на то, что Италия держит в секрете содержание 11 пакетов военной помощи Украине, Рим все же передавал ей ракеты Storm Shadow, которые имеют потенциал для дальних ударов.

Однако, как сказано в статье, Италия настаивает на запрете их применения по территории России.

Ранее сообщалось, что накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

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