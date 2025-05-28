Не будет ограничений для дальнобойного оружия, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защитить и поражать военные цели за территорией Украины", - сказал он.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

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