Не будет ограничений для дальнобойного оружия, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защитить и поражать военные цели за территорией Украины", - сказал он.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
Топ комментарии
+13 Kristobal Juan
показать весь комментарий28.05.2025 15:11 Ссылка
+7 Rino Rino
показать весь комментарий28.05.2025 15:25 Ссылка
+2 Потужна Потужність
показать весь комментарий28.05.2025 15:16 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви краще займайтесь "грейт егейном" десь в умовній Алабамі і не гавкайте на справжніх союзників України, які не відбирали у неї засоби захисту погрозами та шантажем.
Бо бачу, що все закінчиться пердячим паром.
До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.