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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Не будет ограничений для дальнобойного оружия, - Мерц

Разрешение на дальнобойные удары. Заявление Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о снятии ограничений по дальнобойному оружию для Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Не будет ограничений для дальнобойного оружия, Украина сможет в полном объеме себя защитить и поражать военные цели за территорией Украины", - сказал он.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Читайте: Кремль о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары: Это серьезная эскалация

Автор: 

оружие (10248) Фридрих Мерц (141)


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Топ комментарии
+13
Таурусы должны приземлиться на дурные головы кацапов сюрпризом, а не с бравурным анонсом и фанфарами. Мерц правильно все делает.
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28.05.2025 15:11
+7
Німеччина, на відміну від США, не підписувала Будапештський меморандум. тож перш ніж так висловлюватись у бік Німеччини, спочатку США, як підписанти Будапешта, мали би надати Україні томагавки. і вже тоді робити подібні закиди у бік Німеччини.
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28.05.2025 15:25
+2
Не буде обмежень, але і зброї не буде.

До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.
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28.05.2025 15:16
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Ты обещал Таурусы клоун.
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28.05.2025 15:09 Ответить
Таурусы должны приземлиться на дурные головы кацапов сюрпризом, а не с бравурным анонсом и фанфарами. Мерц правильно все делает.
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28.05.2025 15:11 Ответить
Когда что-то дают они орут на каждом углу. Когда ничего не дают, как с обещанными мини-Таурусами, которые оказались фейком, тоже орут. Уверен Мерц будет кукарекать на весь мир.
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28.05.2025 15:16 Ответить
У европейцев все показуха и имитация.
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28.05.2025 15:21 Ответить
А у магашистів тотальні перемоги у всьому, за що береться їхній рудий лідор.
Ви краще займайтесь "грейт егейном" десь в умовній Алабамі і не гавкайте на справжніх союзників України, які не відбирали у неї засоби захисту погрозами та шантажем.
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28.05.2025 15:36 Ответить
Знаете почему все так злятся на США? Потому что Америка реально помогает и потеря поддержки США может стать катастрофой. А на Европу всем плевать, потому что их обязанности это только бессмысленная болтовня.
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28.05.2025 15:42 Ответить
Німеччина, на відміну від США, не підписувала Будапештський меморандум. тож перш ніж так висловлюватись у бік Німеччини, спочатку США, як підписанти Будапешта, мали би надати Україні томагавки. і вже тоді робити подібні закиди у бік Німеччини.
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28.05.2025 15:25 Ответить
Багато базікання. Може вже достатньо? Просто дайте і коментуйте що відбувається, а не навпаки.
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28.05.2025 15:09 Ответить
Та бийте вже. Досить котяру за яйла смикати.
Бо бачу, що все закінчиться пердячим паром.
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28.05.2025 15:13 Ответить
Не буде колись в майбутньому?
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28.05.2025 15:14 Ответить
Не буде обмежень, але і зброї не буде.

До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.
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28.05.2025 15:16 Ответить
ги....ги... але зараз вийде віце канцлер
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28.05.2025 15:35 Ответить
НЕ БУДЕ -це писано по воді
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28.05.2025 15:37 Ответить
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28.05.2025 15:49 Ответить
Чекаємо виходу віце-канцлера...
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28.05.2025 15:56 Ответить
Мерц, иди уже нахер, только подливаешь масла в огонь, скотина
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28.05.2025 16:48 Ответить
Один звіздьож! А "таурусів" у ЗСУ як не було, так і нема! І по ходу, не буде!
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28.05.2025 17:52 Ответить
 
 