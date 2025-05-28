Не буде обмежень для далекобійної зброї, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України.
Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
"Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
Топ коментарі
+13 Kristobal Juan
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+7 Rino Rino
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+2 Потужна Потужність
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Ви краще займайтесь "грейт егейном" десь в умовній Алабамі і не гавкайте на справжніх союзників України, які не відбирали у неї засоби захисту погрозами та шантажем.
Бо бачу, що все закінчиться пердячим паром.
До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.