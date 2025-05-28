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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Не буде обмежень для далекобійної зброї, - Мерц

Дозвіл на далекобійні удари. Заява Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про зняття обмежень щодо далекобійної зброї для України.

Про це він заявив під час пресконференції із Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

"Не буде обмежень для далекобійної зброї, Україна зможе в повному обсязі себе захистити і вражати військові цілі за територією України", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Читайте: Кремль про зняття обмежень для України на далекобійні удари: Це серйозна ескалація

Автор: 

зброя (7512) Мерц Фрідріх (136)


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Топ коментарі
+13
Таурусы должны приземлиться на дурные головы кацапов сюрпризом, а не с бравурным анонсом и фанфарами. Мерц правильно все делает.
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28.05.2025 15:11
+7
Німеччина, на відміну від США, не підписувала Будапештський меморандум. тож перш ніж так висловлюватись у бік Німеччини, спочатку США, як підписанти Будапешта, мали би надати Україні томагавки. і вже тоді робити подібні закиди у бік Німеччини.
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28.05.2025 15:25
+2
Не буде обмежень, але і зброї не буде.

До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.
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28.05.2025 15:16
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Ты обещал Таурусы клоун.
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28.05.2025 15:09 Відповісти
Таурусы должны приземлиться на дурные головы кацапов сюрпризом, а не с бравурным анонсом и фанфарами. Мерц правильно все делает.
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28.05.2025 15:11 Відповісти
Когда что-то дают они орут на каждом углу. Когда ничего не дают, как с обещанными мини-Таурусами, которые оказались фейком, тоже орут. Уверен Мерц будет кукарекать на весь мир.
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28.05.2025 15:16 Відповісти
У европейцев все показуха и имитация.
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28.05.2025 15:21 Відповісти
А у магашистів тотальні перемоги у всьому, за що береться їхній рудий лідор.
Ви краще займайтесь "грейт егейном" десь в умовній Алабамі і не гавкайте на справжніх союзників України, які не відбирали у неї засоби захисту погрозами та шантажем.
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28.05.2025 15:36 Відповісти
Знаете почему все так злятся на США? Потому что Америка реально помогает и потеря поддержки США может стать катастрофой. А на Европу всем плевать, потому что их обязанности это только бессмысленная болтовня.
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28.05.2025 15:42 Відповісти
Німеччина, на відміну від США, не підписувала Будапештський меморандум. тож перш ніж так висловлюватись у бік Німеччини, спочатку США, як підписанти Будапешта, мали би надати Україні томагавки. і вже тоді робити подібні закиди у бік Німеччини.
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28.05.2025 15:25 Відповісти
Багато базікання. Може вже достатньо? Просто дайте і коментуйте що відбувається, а не навпаки.
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28.05.2025 15:09 Відповісти
Та бийте вже. Досить котяру за яйла смикати.
Бо бачу, що все закінчиться пердячим паром.
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28.05.2025 15:13 Відповісти
Не буде колись в майбутньому?
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28.05.2025 15:14 Відповісти
Не буде обмежень, але і зброї не буде.

До речі, ці обмеження зняли ще осінню 2024. Але тепер продають ту саму новину у другий раз.
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28.05.2025 15:16 Відповісти
ги....ги... але зараз вийде віце канцлер
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28.05.2025 15:35 Відповісти
НЕ БУДЕ -це писано по воді
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28.05.2025 15:37 Відповісти
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28.05.2025 15:49 Відповісти
Чекаємо виходу віце-канцлера...
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28.05.2025 15:56 Відповісти
Мерц, иди уже нахер, только подливаешь масла в огонь, скотина
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28.05.2025 16:48 Відповісти
Один звіздьож! А "таурусів" у ЗСУ як не було, так і нема! І по ходу, не буде!
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28.05.2025 17:52 Відповісти
 
 