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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Кремль про зняття обмежень для України на далекобійні удари: Це серйозна ескалація

Пєсков прокоментував дозвіл на далекобійні удари для України

У Кремлі назвали "серйозною ескалацією" рішення низки країн зняти обмеження на далекобійні удари західною зброєю для України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Так чи інакше, якщо це відповідає дійсності, то це ескалація, ескалація серйозна", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

Читайте: Трамп розглядає можливість скасування всіх обмежень на використання західної зброї Україною, - ЗМІ

Автор: 

зброя (7505) Пєсков Дмитро (1676) росія (65829)


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Топ коментарі
+40
Стрелять по москве прямо сегодня. Там полно военных целей, которые подлежат тотальному уничтожению.
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27.05.2025 16:45
+30
Валіть нах'уй з України. І всі ескалації враз кінчаться...
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27.05.2025 16:47
+26
ПНХ
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27.05.2025 16:45
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Стрелять по москве прямо сегодня. Там полно военных целей, которые подлежат тотальному уничтожению.
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27.05.2025 16:45 Відповісти
ПНХ
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27.05.2025 16:45 Відповісти
Не переймайтесь так, все одно серйозної зброї не дадуть. Якщо свого не замаємо, хєр від кого отримаєш.
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27.05.2025 16:46 Відповісти
150 таурусів Мерц пообіцяв. Якщо грамотно підібрати цілі то бум буде гучненький...
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27.05.2025 16:49 Відповісти
іди в трамбона дупу. Чого під українця маскуєшся? Ні? Тоді скажи, хто такий путін?
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27.05.2025 17:10 Відповісти
Все вірно. Не існує жодного шляху "мирно врегулювати" військову агресію Росії проти України. Путін відмовиться від своїх планів захопити Україну лише тоді, коли це стане катастрофою для Росії
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27.05.2025 17:23 Відповісти
Тільки коли здохне.
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27.05.2025 17:45 Відповісти
Валіть нах'уй з України. І всі ескалації враз кінчаться...
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27.05.2025 16:47 Відповісти
і що ви зробите такого, що ви падли ще не робили?
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27.05.2025 16:48 Відповісти
Цей дозвіл, тільки неофіційно існує вже чотири місяці. І що ?
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27.05.2025 16:50 Відповісти
"Серйозна ескалація"? А більше трьох років , а до того десять, в морській бій онлайн грали? Йоршик , як завжди несе муйню
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27.05.2025 16:50 Відповісти
"Єто серьезная єскалация!", сказал Чикатило, узнав что суд собирается вынести ему приговор
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27.05.2025 16:51 Відповісти
очко жим жим у піськова
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27.05.2025 16:53 Відповісти
Да ну? Страшно стало коли тепер не тільки Сосія гатить по українськи містам ракетами а й тепер Україна також зможе гатити по Сосії? То добра ескалація. Тільки тепер ескалювати по містам Сосії буде Україна.
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27.05.2025 16:57 Відповісти
Не буде, бо ракет не дадуть
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27.05.2025 17:34 Відповісти
Європейці 3 роки розповідали про "ескалацію" - звісно , тепер , і кацапи про це заговорили ...
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27.05.2025 16:57 Відповісти
Серйознійша! А вам то чого очкувати ,"ви же єщьо нє начіналі". Після арєшніка ослами почнете ескаліравать.
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27.05.2025 16:58 Відповісти
Таурус покрывает всю пригодную для жизни территорию росии, остальное - вечная мерзлота (смерзшееся говно кацапов)
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27.05.2025 17:00 Відповісти
Проблема тільки в тому що в Німеччині цих Таурусів як кіт насцяв. Я вже не кажу скільки вони нам їх дадуть якщо збираються дати. Але це є факт що рашисти обісрались коли побачили яку територію покриває даний вид озброєння і всім кацапоїдам прийдеться евакуюватися за Украл. А там вже все зайнято китайцями.
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27.05.2025 17:19 Відповісти
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27.05.2025 18:07 Відповісти
За останні 3 роки вони могли їх наробити скільки загодно ... На що сподівались , чого чекали - доки Трамп їх пикою в лайно макати почне ?!
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27.05.2025 18:09 Відповісти
Ооооо... Як знов сасіпався вусатий сікель х"йла.
Схоже що Німеччина всеж таки дасть далекобій.
Скільки? То вже інша справа.
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27.05.2025 17:02 Відповісти
Ага,Німеччина дасть. Почекає ще 2-3 роки.
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27.05.2025 17:48 Відповісти
У кого-то из штанишек повалилась эсКА-КАЛ-ация
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27.05.2025 17:03 Відповісти
Це ЛОГІЧНА ескалація.
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27.05.2025 17:05 Відповісти
Будемо іпашити по кацапам, як вони по нам. У цю страшну гру можна грати вдвох.
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27.05.2025 17:07 Відповісти
серйозна ескалація це тотальна кастрація і стерилізація всього населення )(уйлостану.
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27.05.2025 17:08 Відповісти
вона не серйозна - вона Потужна!
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27.05.2025 17:20 Відповісти
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27.05.2025 17:27 Відповісти
Снять сняли, а ракеты не дали
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27.05.2025 17:32 Відповісти
Значить іпашити дві ночі підряд по Києву це не ескалація, а дозвіл це вже ескалація?
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27.05.2025 17:32 Відповісти
Грабіжник апелює до перехожих, що жертва намагається вдарити його по яйцям.
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27.05.2025 17:36 Відповісти
Може, хтось у Кремлі (чи у бункері) на знак протесту застрелиться
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27.05.2025 17:45 Відповісти
Эй, пучеглазый, садись на пынькин чемодан - он подвинется!
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27.05.2025 17:46 Відповісти
А ви як думали ? Чи у вас ще дозвіл спитати ?
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27.05.2025 17:47 Відповісти
серйозна ескалація - це напад Московії на Україну ще у 2014му.. усе решта, дії України - це наслідки від акту агресіїї кацапської недоімперії, недодержави-терориста, на незалежну державу Україна..
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27.05.2025 18:33 Відповісти
"Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні".
І по ракетах далекої дальності.
Це буде важкий удар по свідомості зелебобів,які стільки сил вклали в антитрампівську істерію: як це так зумів Трамп,"агенткраснов" в їх лексиконі,дозволити далекобійні ракети,адже стільки старались вони його обплювати,зображуючи агентомпутіна...
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27.05.2025 18:38 Відповісти
Це серйозна ескалація для пуйла, воно й так боїться з бункеру вилізти. А тепер закопається ще глибше)
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27.05.2025 19:08 Відповісти
 
 