У Кремлі назвали "серйозною ескалацією" рішення низки країн зняти обмеження на далекобійні удари західною зброєю для України.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Так чи інакше, якщо це відповідає дійсності, то це ескалація, ескалація серйозна", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.

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