Кремль про зняття обмежень для України на далекобійні удари: Це серйозна ескалація
У Кремлі назвали "серйозною ескалацією" рішення низки країн зняти обмеження на далекобійні удари західною зброєю для України.
Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Так чи інакше, якщо це відповідає дійсності, то це ескалація, ескалація серйозна", - сказав він.
Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.
Віцеканцлер Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території Росії.
Топ коментарі
+40 Jolli Rabbit
показати весь коментар27.05.2025 16:45 Посилання
+30 Andrew Moon
показати весь коментар27.05.2025 16:47 Посилання
+26 Вал Кочин #550865
показати весь коментар27.05.2025 16:45 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Схоже що Німеччина всеж таки дасть далекобій.
Скільки? То вже інша справа.
І по ракетах далекої дальності.
Це буде важкий удар по свідомості зелебобів,які стільки сил вклали в антитрампівську істерію: як це так зумів Трамп,"агенткраснов" в їх лексиконі,дозволити далекобійні ракети,адже стільки старались вони його обплювати,зображуючи агентомпутіна...