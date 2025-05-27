Кремль о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары: Это серьезная эскалация
В Кремле назвали "серьезной эскалацией" решение ряда стран снять ограничения на дальнобойные удары западным оружием для Украины.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная", - сказал он.
Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.
Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.
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+39 Jolli Rabbit
показать весь комментарий27.05.2025 16:45 Ссылка
+29 Andrew Moon
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+25 Вал Кочин #550865
показать весь комментарий27.05.2025 16:45 Ссылка
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Схоже що Німеччина всеж таки дасть далекобій.
Скільки? То вже інша справа.
І по ракетах далекої дальності.
Це буде важкий удар по свідомості зелебобів,які стільки сил вклали в антитрампівську істерію: як це так зумів Трамп,"агенткраснов" в їх лексиконі,дозволити далекобійні ракети,адже стільки старались вони його обплювати,зображуючи агентомпутіна...