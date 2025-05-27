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Новости Разрешение на дальнобойные удары по РФ
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Кремль о снятии ограничений для Украины на дальнобойные удары: Это серьезная эскалация

Песков прокомментировал разрешение на дальнобойные удары для Украины

В Кремле назвали "серьезной эскалацией" решение ряда стран снять ограничения на дальнобойные удары западным оружием для Украины.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная", - сказал он.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

Читайте: Трамп рассматривает возможность отмены всех ограничений на использование западного оружия Украиной, - СМИ

Автор: 

оружие (10242) Песков Дмитрий (1923) россия (96018)


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Топ комментарии
+39
Стрелять по москве прямо сегодня. Там полно военных целей, которые подлежат тотальному уничтожению.
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27.05.2025 16:45
+29
Валіть нах'уй з України. І всі ескалації враз кінчаться...
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27.05.2025 16:47
+25
ПНХ
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27.05.2025 16:45
Комментировать
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Стрелять по москве прямо сегодня. Там полно военных целей, которые подлежат тотальному уничтожению.
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27.05.2025 16:45 Ответить
ПНХ
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27.05.2025 16:45 Ответить
Не переймайтесь так, все одно серйозної зброї не дадуть. Якщо свого не замаємо, хєр від кого отримаєш.
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27.05.2025 16:46 Ответить
150 таурусів Мерц пообіцяв. Якщо грамотно підібрати цілі то бум буде гучненький...
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27.05.2025 16:49 Ответить
іди в трамбона дупу. Чого під українця маскуєшся? Ні? Тоді скажи, хто такий путін?
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27.05.2025 17:10 Ответить
Все вірно. Не існує жодного шляху "мирно врегулювати" військову агресію Росії проти України. Путін відмовиться від своїх планів захопити Україну лише тоді, коли це стане катастрофою для Росії
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27.05.2025 17:23 Ответить
Тільки коли здохне.
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27.05.2025 17:45 Ответить
Валіть нах'уй з України. І всі ескалації враз кінчаться...
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27.05.2025 16:47 Ответить
і що ви зробите такого, що ви падли ще не робили?
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27.05.2025 16:48 Ответить
Цей дозвіл, тільки неофіційно існує вже чотири місяці. І що ?
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27.05.2025 16:50 Ответить
"Серйозна ескалація"? А більше трьох років , а до того десять, в морській бій онлайн грали? Йоршик , як завжди несе муйню
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27.05.2025 16:50 Ответить
"Єто серьезная єскалация!", сказал Чикатило, узнав что суд собирается вынести ему приговор
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27.05.2025 16:51 Ответить
очко жим жим у піськова
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27.05.2025 16:53 Ответить
Да ну? Страшно стало коли тепер не тільки Сосія гатить по українськи містам ракетами а й тепер Україна також зможе гатити по Сосії? То добра ескалація. Тільки тепер ескалювати по містам Сосії буде Україна.
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27.05.2025 16:57 Ответить
Не буде, бо ракет не дадуть
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27.05.2025 17:34 Ответить
Європейці 3 роки розповідали про "ескалацію" - звісно , тепер , і кацапи про це заговорили ...
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27.05.2025 16:57 Ответить
Серйознійша! А вам то чого очкувати ,"ви же єщьо нє начіналі". Після арєшніка ослами почнете ескаліравать.
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27.05.2025 16:58 Ответить
Таурус покрывает всю пригодную для жизни территорию росии, остальное - вечная мерзлота (смерзшееся говно кацапов)
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27.05.2025 17:00 Ответить
Проблема тільки в тому що в Німеччині цих Таурусів як кіт насцяв. Я вже не кажу скільки вони нам їх дадуть якщо збираються дати. Але це є факт що рашисти обісрались коли побачили яку територію покриває даний вид озброєння і всім кацапоїдам прийдеться евакуюватися за Украл. А там вже все зайнято китайцями.
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27.05.2025 17:19 Ответить
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27.05.2025 18:07 Ответить
За останні 3 роки вони могли їх наробити скільки загодно ... На що сподівались , чого чекали - доки Трамп їх пикою в лайно макати почне ?!
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27.05.2025 18:09 Ответить
Ооооо... Як знов сасіпався вусатий сікель х"йла.
Схоже що Німеччина всеж таки дасть далекобій.
Скільки? То вже інша справа.
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27.05.2025 17:02 Ответить
Ага,Німеччина дасть. Почекає ще 2-3 роки.
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27.05.2025 17:48 Ответить
У кого-то из штанишек повалилась эсКА-КАЛ-ация
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27.05.2025 17:03 Ответить
Це ЛОГІЧНА ескалація.
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27.05.2025 17:05 Ответить
Будемо іпашити по кацапам, як вони по нам. У цю страшну гру можна грати вдвох.
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27.05.2025 17:07 Ответить
серйозна ескалація це тотальна кастрація і стерилізація всього населення )(уйлостану.
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27.05.2025 17:08 Ответить
вона не серйозна - вона Потужна!
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27.05.2025 17:20 Ответить
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27.05.2025 17:27 Ответить
Снять сняли, а ракеты не дали
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27.05.2025 17:32 Ответить
Значить іпашити дві ночі підряд по Києву це не ескалація, а дозвіл це вже ескалація?
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27.05.2025 17:32 Ответить
Грабіжник апелює до перехожих, що жертва намагається вдарити його по яйцям.
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27.05.2025 17:36 Ответить
Може, хтось у Кремлі (чи у бункері) на знак протесту застрелиться
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27.05.2025 17:45 Ответить
Эй, пучеглазый, садись на пынькин чемодан - он подвинется!
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27.05.2025 17:46 Ответить
А ви як думали ? Чи у вас ще дозвіл спитати ?
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27.05.2025 17:47 Ответить
серйозна ескалація - це напад Московії на Україну ще у 2014му.. усе решта, дії України - це наслідки від акту агресіїї кацапської недоімперії, недодержави-терориста, на незалежну державу Україна..
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27.05.2025 18:33 Ответить
"Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні".
І по ракетах далекої дальності.
Це буде важкий удар по свідомості зелебобів,які стільки сил вклали в антитрампівську істерію: як це так зумів Трамп,"агенткраснов" в їх лексиконі,дозволити далекобійні ракети,адже стільки старались вони його обплювати,зображуючи агентомпутіна...
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27.05.2025 18:38 Ответить
Це серйозна ескалація для пуйла, воно й так боїться з бункеру вилізти. А тепер закопається ще глибше)
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27.05.2025 19:08 Ответить
 
 