В Кремле назвали "серьезной эскалацией" решение ряда стран снять ограничения на дальнобойные удары западным оружием для Украины.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация, эскалация серьезная", - сказал он.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на поставку военной техники Украине.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицает какое-либо изменение правительственной политики ФРГ по снятию ограничений на дальность ударов западным оружием по территории России.

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