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Новини Дозвіл на далекобійні удари по РФ
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Італія не знімала обмеження для України на удари вглиб Росії, - ЗМІ

Мелоні не змінала свої думку щодо ударів Україною вглиб рф

Уряд Італії не планує знімати обмеження для України на використання своєї зброї для ударів вглиб Росії.

Про це пише італійське видання Il Fatto Quotidiano з посиланням на двох урядовців, ознайомлених з цим питанням, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що позиція уряду прем'єрки Італії Джорджі Мелоні відрізняється від позиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нещодавно заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Також ЗМІ нагадало заяву Мелоні від червня минулого року, в якій вона розкритикувала заклик колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні такі удари. Зазначається, що позиція Мелоні залишається незмінною.

Крім того, нещодавно очільник Комісії з питань європейської політики Палати депутатів Італії Алессандро Джільо Вінья заявив, що світ має прислухатися до слів Папи Римського Папи Лева XIV і працювати заради миру, "а не розпалювати війну".

Читайте також: Не буде обмежень для далекобійної зброї, - Мерц

Попри те, що Італія тримає в секреті зміст 11 пакетів військової допомоги Україні, Рим все ж передавав їй ракети Storm Shadow, які мають потенціал для дальніх ударів.

Однак, як сказано в статті, Італія наполягає на забороні їхнього застосування по території Росії.

Раніше повідомлялося, що напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Читайте також: Мецола про рішення Німеччини щодо далекобійної зброї для України: Позиція сильна та смілива. Їх безпека - безпека Європи

Автор: 

Італія (1585) зброя (7520) дозвіл (293) Мелоні Джорджа (153)


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Топ коментарі
+7
Італійскіх ракет дальньої дії в Україні відсутні, я вцілому і не вкурсі чи в Італійців вони взагалі існують, тому новина з розряду "ми забороняєм вам використовувати Італійське повітря в Україні"!
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29.05.2025 19:47
+5
Старинный немецкий штабной анекдот

В ставке.
Адьютант:
- Ваше Высокопревосходительство! Важные новости - Италия вступила
в войну!
Фельдмаршал:
- Ну что же, пошлите против них 3 дивизии.
Адьютант:
- Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, Италия вступила в войну на нашей стороне!
Фельдмаршал:
- А вот это уже плохо! Придется послать им на помощь 10 дивизий.
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29.05.2025 19:54
+3
То ,що ти стоїш раком перед ****** стало зрозуміло, як на карачках перша полізла до його союзника підора трампа. Шлюха.
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29.05.2025 19:48
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Італійскіх ракет дальньої дії в Україні відсутні, я вцілому і не вкурсі чи в Італійців вони взагалі існують, тому новина з розряду "ми забороняєм вам використовувати Італійське повітря в Україні"!
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29.05.2025 19:47 Відповісти
Тим більше сторм шедов це не італійськи ракети тому, не має про що розмовляти!!!
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29.05.2025 21:04 Відповісти
То ,що ти стоїш раком перед ****** стало зрозуміло, як на карачках перша полізла до його союзника підора трампа. Шлюха.
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29.05.2025 19:48 Відповісти
Не пом'ятаю щоб вони щось давали з далекобійного.
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29.05.2025 19:48 Відповісти
Давали. Далекобійні ракети "Спагетті" називаються !
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29.05.2025 20:01 Відповісти
Прикра заява. Тобто уможливлюється вбивство українців далекобійною зброєю, але заперечуєтьсмя відповідь по кацапах??? Ех, Італіє ...!!!! Велична Римська історія та нинішнє боягузство є несумісними.
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29.05.2025 19:48 Відповісти
Мелоні, Меланія... чи я їх плутаю...
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29.05.2025 19:49 Відповісти
МелонЯ, не розчаровуй мене!
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29.05.2025 19:50 Відповісти
Я читаю газету La Stampa , тільки зараз я розумію аудиторію, що постійно ії критикують.
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29.05.2025 19:50 Відповісти
А яке в Італії є далекобійне озброєння?
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29.05.2025 19:52 Відповісти
Они давали полевые орудия и все..
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29.05.2025 20:11 Відповісти
макарони та пармезан.
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29.05.2025 20:38 Відповісти
О, накінець остаточно показала свої дрібні та гострі мишачі зубки. То ж не дарма вслід за Орбаном бігала потертись попою на дивані в овальнім кабінеті. Тому й не запрошують мадам на секретні бесіди європейські лідери. Вона токсична і притарабанює свої вуха для передачі трампу всього , що вони записали.
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29.05.2025 19:54 Відповісти
Старинный немецкий штабной анекдот

В ставке.
Адьютант:
- Ваше Высокопревосходительство! Важные новости - Италия вступила
в войну!
Фельдмаршал:
- Ну что же, пошлите против них 3 дивизии.
Адьютант:
- Осмелюсь доложить, Ваше Высокопревосходительство, Италия вступила в войну на нашей стороне!
Фельдмаршал:
- А вот это уже плохо! Придется послать им на помощь 10 дивизий.
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29.05.2025 19:54 Відповісти
Факт, це не воякі!!! Як їх називають, паркетни солдати, ні на що сьогодні не здатні, хоча армія налічує більше 200 тис, ну це як хозвзвод!!! Пару десятків пілотів, пару нових кораблів, решта прибережна охорона!!!
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29.05.2025 21:10 Відповісти
Шизофреніки рулять в Європі і США.
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29.05.2025 19:56 Відповісти
Перке?
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29.05.2025 20:01 Відповісти
Бо нічого вони не мають для цього, тому можно ляпати все що завгодно!!!
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29.05.2025 21:12 Відповісти
наш дурак зеленский сдохнет, но не буде робить власну балістику.
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29.05.2025 20:08 Відповісти
....Мелоні лиже Трампу, ясно!!!
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29.05.2025 21:11 Відповісти
 
 