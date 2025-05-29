Італія не знімала обмеження для України на удари вглиб Росії, - ЗМІ

Уряд Італії не планує знімати обмеження для України на використання своєї зброї для ударів вглиб Росії.

Про це пише італійське видання Il Fatto Quotidiano з посиланням на двох урядовців, ознайомлених з цим питанням, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання зауважує, що позиція уряду прем'єрки Італії Джорджі Мелоні відрізняється від позиції канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нещодавно заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

Також ЗМІ нагадало заяву Мелоні від червня минулого року, в якій вона розкритикувала заклик колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні такі удари. Зазначається, що позиція Мелоні залишається незмінною.

Крім того, нещодавно очільник Комісії з питань європейської політики Палати депутатів Італії Алессандро Джільо Вінья заявив, що світ має прислухатися до слів Папи Римського Папи Лева XIV і працювати заради миру, "а не розпалювати війну".

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Попри те, що Італія тримає в секреті зміст 11 пакетів військової допомоги Україні, Рим все ж передавав їй ракети Storm Shadow, які мають потенціал для дальніх ударів.

Однак, як сказано в статті, Італія наполягає на забороні їхнього застосування по території Росії.

Раніше повідомлялося, що напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на постачання військової техніки Україні.

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