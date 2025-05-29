Война РФ против Украины подталкивает Европу к усилению собственной обороны, - фон дер Ляйен

Полномасштабная война РФ против Украины подтолкнула Европу к осознанию необходимости взять на себя ответственность за собственную безопасность и оборону. А также активно участвовать в формировании нового мирового порядка, который будет сформирован в течение следующего десятилетия.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на церемонии вручения премии Charlemagne Prize в Аахене (Германия), передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Противники наших открытых демократических обществ перевооружились и провели новую мобилизацию. Нет более убедительного примера для этого, чем жестокая и безумная война Путина против Украины. Россия и другие (тоталитарные режимы, - ред.) будут продолжать наращивать собственную военную экономику. Поэтому необходимость инвестировать в нашу безопасность является срочной, как никогда раньше. Мы знаем, что эти инвестиции не придут откуда-то еще. Времена меняются, и Европа вместе с ними", - сказала президент ЕК.

Она отметила, что еще несколько лет назад тот факт, что ЕС выделяет до 800 миллиардов евро на оборону, был бы невозможен.

"Также тот факт, что государства-члены ЕС увеличивают свои расходы на оборону до исторических максимумов, был бы немыслимым. Но мы делаем это, чтобы направить все на защиту мира",- сказала фон дер Ляйен.

Кроме этого, президент ЕК отметила, что долгое время жизненно важную роль в защите безопасности и свободы на Европейском континенте играли НАТО и трансатлантические партнеры, и многие европейцы считали, что так будет всегда.

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Однако, как отметила политик, страны Балтии и Польша, другие страны Центральной и Восточной Европы, которые имели опыт борьбы за собственную свободу с советской диктатурой, предупреждали об опасности, в то время, как большинство европейцев продолжали полагаться на "дивиденды мира". По ее словам, эти времена уже в прошлом.

"В этом десятилетии появится новый международный порядок. Если мы не хотим просто принять последствия этого для Европы и для мира, мы должны сами создавать этот новый порядок. История не простит нам задержек или проволочек. Нашей задачей является европейская независимость", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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