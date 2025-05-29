Війна РФ проти України підштовхує Європу до посилення власної оборони, - фон дер Ляєн

Повномасштабна війна РФ проти України підштовхнула Європу до усвідомлення необхідності взяти на себе відповідальність за власну безпеку й оборону. А також брати активну участь у формуванні нового світового порядку, який буде сформований впродовж наступного десятиліття.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на церемонії вручення премії Charlemagne Prize в Аахені (Німеччина), передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Противники наших відкритих демократичних суспільств переозброїлися та провели нову мобілізацію. Немає більш переконливого прикладу для цього за жорстоку та безумну війну Путіна проти України. Росія та інші (тоталітарні режими, - ред.) продовжуватимуть нарощувати власну військову економіку. Тож необхідність інвестувати у нашу безпеку є терміновою, як ніколи раніше. Ми знаємо, що ці інвестиції не прийдуть звідкись ще. Часи змінюються, і Європа разом з ними", - сказала президентка ЄК.

Вона зауважила, що ще кілька років тому той факт, що ЄС виділяє до 800 мільярдів євро на оборону, був би неможливим.

"Також той факт, що держави-члени ЄС збільшують свої витрати на оборону до історичних максимумів, був би немислимим. Але ми робимо це, щоб спрямувати все на захист миру",- сказала фон дер Ляєн.

Окрім цього, президентка ЄК зауважила, що тривалий час життєво важливу роль у захисті безпеки та свободи на Європейському континенті відігравали НАТО та трансатлантичні партнери, і багато європейців вважали, що так буде завжди.

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Однак, як зауважила політикиня, країни Балтії та Польща, інші країни Центральної та Східної Європи, які мали досвід боротьби за власну свободу з радянською диктатурою, попереджали про небезпеку, в той час, як більшість європейців продовжували покладатися на "дивіденди миру". За її словами, ці часи вже в минулому.

"У цьому десятилітті з’явиться новий міжнародний порядок. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи і для світу, ми маємо самі створювати цей новий порядок. Історія не пробачить нам затримок або зволікань. Нашим завданням є європейська незалежність", - наголосила фон дер Ляєн.

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