Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: под завалами могут находиться два человека. ФОТОрепортаж

На месте удара российского БпЛА в жилую пятиэтажку в Белозерском Донецкой области продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что в результате вражеской атаки частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Возник пожар площадью 100 кв.м., который спасатели ликвидировали.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.

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Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

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