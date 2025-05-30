Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: под завалами могут находиться два человека. ФОТОрепортаж
На месте удара российского БпЛА в жилую пятиэтажку в Белозерском Донецкой области продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, отмечается, что в результате вражеской атаки частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Возник пожар площадью 100 кв.м., который спасатели ликвидировали.
По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.
Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.
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Jolli Rabbit
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