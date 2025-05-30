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Новости Обстрелы Донетчины
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Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском: под завалами могут находиться два человека. ФОТОрепортаж

На месте удара российского БпЛА в жилую пятиэтажку в Белозерском Донецкой области продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что в результате вражеской атаки частично разрушены квартиры с третьего по пятый этажи. Возник пожар площадью 100 кв.м., который спасатели ликвидировали.

По предварительным данным, под завалами могут находиться еще два человека.

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Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 мая войска РФ ударили БпЛА "Герань-2" по пятиэтажке в Белозерском. Ранения получили 40-летняя женщина и ее сын 16 лет.

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Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая
Удар РФ по пятиэтажке в Белозерском 30 мая

Автор: 

обстрел (27699) Донецкая область (9939) Покровский район (666) Белозерское (1)


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Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо комфорт россійських нацистів порушувати не можна
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30.05.2025 12:28 Ответить
Трамп дав добро. Знов на все це два тижня...і так чотири рази поспіль
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30.05.2025 12:31 Ответить
Байден дав добро своїми власними ракетами бити куди завгодно, але є проблема. Бубочка власні ракетні програми заблокував.
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30.05.2025 12:35 Ответить
І так кожну ніч ,кожен день геноцид проти народу на жаль відповіді по ворогу немає.
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30.05.2025 12:35 Ответить
Ворог відчуває свою повну безкарність і нарощує темпи вбивства громадян України.
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30.05.2025 12:44 Ответить
Ні хера собі - частково зруйновані. Пів дома розвалило. Оце у моєму розумінні ударний бпла, я ні в якому разі не нахвалюю кацапів, але на четвертому році повномасштабної війні на расєю повинно щоночі таких летіти тисячі, не з 3 кг вибухівки що лише вікна б'ють а з нормальні, дійсно потужні. А так потужні тільки балачки, нажаль.
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30.05.2025 12:47 Ответить
 
 