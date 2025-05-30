Усовершенствована система выплат единовременной денежной помощи в условиях войны, - Минобороны

Министерство обороны Украины инициировало внесение изменений в порядок предоставления единовременной денежной помощи военнослужащим, военнообязанным, резервистам и членам их семей. Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, согласно обновленному документу, в случае смерти военнослужащего в течение года после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или связанных с прохождением военной службы, днем возникновения права на помощь является дата составления актовой записи о смерти. Ранее отсчет велся от даты смерти, указанной в свидетельстве о смерти. Аналогичные нормы распространяются на военнообязанных и резервистов.

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Неопознанные лица

Постановление также урегулировало ситуации с неопознанными лицами. Если военнослужащий, военнообязанный или резервист сначала не был идентифицирован, а впоследствии установлена его личность, то днем возникновения права на помощь становится дата внесения соответствующих изменений в актовую запись о смерти.

Пропавшие без вести

В Минобороны также рассказали, что для лиц, пропавших без вести, чью смерть позже зарегистрировали официально, правом на помощь можно воспользоваться с даты составления актовой записи о смерти, содержащейся в свидетельстве.

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Кроме того, постановление внедряет единый подход к выплате помощи в условиях военного положения. Министерство обороны и другие государственные органы по согласованию с Минфином и Минэкономики получили возможность самостоятельно определять порядок и условия выплаты помощи в случае гибели военнослужащего при исполнении служебных обязанностей в период военного положения.

"Нововведения призваны сделать систему выплат более понятной и справедливой, а также адаптировать ее к реалиям военного времени", - добавили в Минобороны.