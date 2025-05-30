Удосконалено систему виплат одноразової грошової допомоги в умовах війни, - Міноборони

Міністерство оборони України ініціювало внесення змін до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, згідно з оновленим документом, у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть. Раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

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Невпізнані особи

Постанова також врегулювала ситуації з невпізнаними особами. Якщо військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста спочатку не було ідентифіковано, а згодом встановлено його особу, то днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Зниклі безвісти

У Міноборони також розповіли, що для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

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Окрім того, постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану. Міністерство оборони та інші державні органи за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки отримали можливість самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану.

"Нововведення покликані зробити систему виплат зрозумілішою та справедливішою, а також адаптувати її до реалій воєнного часу", - додали в Міноборони