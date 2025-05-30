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Новини Виплати сім’ям загиблих
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Удосконалено систему виплат одноразової грошової допомоги в умовах війни, - Міноборони

Виплати військовим та їхнім сім’ям

Міністерство оборони України ініціювало внесення змін до порядку надання одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов'язаним, резервістам та членам їхніх сімей. Відповідні зміни затвердив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, згідно з оновленим документом, у випадку смерті військовослужбовця протягом року після звільнення з військової служби, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби або пов’язаних з проходженням військової служби, днем виникнення права на допомогу є дата складання актового запису про смерть. Раніше відлік вівся від дати смерті, зазначеної у свідоцтві про смерть. Аналогічні норми поширюються на військовозобов'язаних та резервістів.

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Невпізнані особи

Постанова також врегулювала ситуації з невпізнаними особами. Якщо військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста спочатку не було ідентифіковано, а згодом встановлено його особу, то днем виникнення права на допомогу стає дата внесення відповідних змін до актового запису про смерть.

Зниклі безвісти

У Міноборони також розповіли, що для осіб, зниклих безвісти, чию смерть пізніше зареєстрували офіційно, правом на допомогу можна скористатися з дати складання актового запису про смерть, що міститься у свідоцтві.

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Окрім того, постанова впроваджує єдиний підхід до виплати допомоги в умовах воєнного стану. Міністерство оборони та інші державні органи за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки отримали можливість самостійно визначати порядок і умови виплати допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час виконання службових обов'язків у період воєнного стану.

"Нововведення покликані зробити систему виплат зрозумілішою та справедливішою, а також адаптувати її до реалій воєнного часу", - додали в Міноборони

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Некоторые Мiськи Ради сами находят деньги в городском бюджете и без всяких там Миноборон выплачивают одноразовую помощь мобилизированым местным
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30.05.2025 19:28 Відповісти
разве не дата актовой записи указана в свидетельстве о смерти???...звиздец...чем бы они еще занимались... лишь бы в Киеве паперці перекладывать...
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30.05.2025 19:58 Відповісти
 
 