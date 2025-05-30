Беларусь получила из РФ партию вертолетов Ми-35М

В Беларусь из РФ прибыла партия новых транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным Министерства обороны Беларуси, Ми-35М - это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Эта модель, как утверждается, способна выполнять "широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов".

По комментарию начальника Генерального штаба Беларуси Сергея Фролова, партия вертолетов прибыла на 50-ю смешанную авиабазу (Мачулище, Минский район) и "вскоре заступит на боевое дежурство".

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Напоминаем, 27 мая Минобороны РБ сообщило, что в Беларусь из России прибыла первая партия истребителей Су-30СМ2.