Беларусь получила из РФ партию вертолетов Ми-35М
В Беларусь из РФ прибыла партия новых транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным Министерства обороны Беларуси, Ми-35М - это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Эта модель, как утверждается, способна выполнять "широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов".
По комментарию начальника Генерального штаба Беларуси Сергея Фролова, партия вертолетов прибыла на 50-ю смешанную авиабазу (Мачулище, Минский район) и "вскоре заступит на боевое дежурство".
Напоминаем, 27 мая Минобороны РБ сообщило, что в Беларусь из России прибыла первая партия истребителей Су-30СМ2.
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стану ППО-можливостей наших хлопців, можливостей гвинтокрилів і мотивованості москальських льотчиків щодо виконання бойових завдань у тебе дорівнює рівню військового пенсіонера 80-90 років, яке базується на перегляді бравурних відосіків і читанні статей диванних експертів типа "ЖДАНОВ" або "СВІТАН"?
Оновлюють парк!
А Україна із 1991 року до 2022 не закупила жодного бойового гелікоптера...
Тільки ремонт і модернізація...!
Бо про народ бєспокоіцца.