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Беларусь получила из РФ партию вертолетов Ми-35М

вертолет ВС Беларуси

В Беларусь из РФ прибыла партия новых транспортно-боевых вертолетов Ми-35М.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным Министерства обороны Беларуси, Ми-35М - это модернизированная версия боевого вертолета Ми-24. Эта модель, как утверждается, способна выполнять "широкий спектр задач: поражение живой силы и техники противника, огневая поддержка, десантирование, эвакуация раненых, разведка и транспортировка грузов".

По комментарию начальника Генерального штаба Беларуси Сергея Фролова, партия вертолетов прибыла на 50-ю смешанную авиабазу (Мачулище, Минский район) и "вскоре заступит на боевое дежурство".

Также читайте: Беларусь перенесет основные маневры учений "Запад-2025" от западных границ, - Минобороны РБ

Напоминаем, 27 мая Минобороны РБ сообщило, что в Беларусь из России прибыла первая партия истребителей Су-30СМ2.

Автор: 

Беларусь (7918) вертолёт (1107)


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Топ комментарии
+5
Раша передислокувала свої гелікоптери до кордону з Європою. Лишилось привезти льотчиків під виглядом копачів картоплі.
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30.05.2025 21:02
+2
Збиваються нашими хлопцями, "аж бігом"... Саме тому вертольоти над лінією фронту й не з"являються...
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30.05.2025 21:02
+1
Тобто відпускників які заблукають в сувалківському коридорі.
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30.05.2025 21:06
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Збиваються нашими хлопцями, "аж бігом"... Саме тому вертольоти над лінією фронту й не з"являються...
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30.05.2025 21:02 Ответить
скажи будь ласка, як це воно бути ********? Особливо коли усі твоя обізнаність щодо стану ППО- можливостей наших хлопців, можливостей гвинтокрилів і мотивованості москальських льотчиків щодо виконання бойових завдань у тебе дорівнює рівню військового пенсіонера 80-90 років, яке базується на перегляді бравурних відосіків і читанні статей диванних експертів типа "ЖДАНОВ" або "СВІТАН"?
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30.05.2025 21:27 Ответить
Раша передислокувала свої гелікоптери до кордону з Європою. Лишилось привезти льотчиків під виглядом копачів картоплі.
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30.05.2025 21:02 Ответить
Тобто відпускників які заблукають в сувалківському коридорі.
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30.05.2025 21:06 Ответить
Для нас це було б непогано насправді
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30.05.2025 21:10 Ответить
V koridre uze nemci ustrojilis,a snimi nikto nebudet vojevat
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30.05.2025 22:09 Ответить
Eto otvet na 30 nemeckix gelikopterov sto nedavno letali , ix konecno nemogli kacapi nezametit.tak perebrosili i svoji dlia pakazuxi
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30.05.2025 22:06 Ответить
підерація здохла? напевно ні, якщо під час війни розкидається літаками та гвинтокрилами. гідрант, потужний і незламний, де армія дронів, де мільйон снарядів, де реформування ЗСУ, де корпусна система ЗСУ?! чому заборонив використання несертифікованих дронів? вила та мисливські рушниці теж сертифікуєш щоб не вбивали окупантів? гандон ти а не гідрант!
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30.05.2025 21:10 Ответить
Мі-35 це як Мі-24, але тихохідніший....
Оновлюють парк!
А Україна із 1991 року до 2022 не закупила жодного бойового гелікоптера...
Тільки ремонт і модернізація...!
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30.05.2025 21:25 Ответить
Зеленський у 2019 році особисто зарубив переозброєння армійської авіації з МІ-8 і МІ-24 на Блэк хоу і Апач. Перші борта повинні були прийти з США у кінці 2019 початку 2020 роках. Договір був підписаний у кінці 2018 року.
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30.05.2025 21:32 Ответить
Бацька буде возити на них бульбу з Еміратів.
Бо про народ бєспокоіцца.
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30.05.2025 21:35 Ответить
 
 