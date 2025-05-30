Білорусь отримала з РФ партію гелікоптерів Мі-35М

До Білорусі з РФ прибула партія нових транспортно-бойових гелікоптерів Мі-35М.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними Міністерства оборони Білорусі, Мі-35М – це модернізована версія бойового гелікоптера Мі-24. Ця модель, як стверджується, здатна виконувати "широкий спектр завдань: ураження живої сили та техніки противника, вогнева підтримка, десантування, евакуація поранених, розвідка та транспортування вантажів".

За коментарем начальника Генерального штабу Білорусі Сергія Фролова, партія гелікоптерів прибула на 50-ту змішану авіабазу (Мачулищі, Мінський район) і "незабаром заступить на бойове чергування".

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Нагадуємо, 27 травня Міноборони РБ повідомило, що до Білорусі з Росії прибула перша партія винищувачів Су-30СМ2.