Білорусь отримала з РФ партію гелікоптерів Мі-35М
До Білорусі з РФ прибула партія нових транспортно-бойових гелікоптерів Мі-35М.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними Міністерства оборони Білорусі, Мі-35М – це модернізована версія бойового гелікоптера Мі-24. Ця модель, як стверджується, здатна виконувати "широкий спектр завдань: ураження живої сили та техніки противника, вогнева підтримка, десантування, евакуація поранених, розвідка та транспортування вантажів".
За коментарем начальника Генерального штабу Білорусі Сергія Фролова, партія гелікоптерів прибула на 50-ту змішану авіабазу (Мачулищі, Мінський район) і "незабаром заступить на бойове чергування".
Нагадуємо, 27 травня Міноборони РБ повідомило, що до Білорусі з Росії прибула перша партія винищувачів Су-30СМ2.
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стану ППО-можливостей наших хлопців, можливостей гвинтокрилів і мотивованості москальських льотчиків щодо виконання бойових завдань у тебе дорівнює рівню військового пенсіонера 80-90 років, яке базується на перегляді бравурних відосіків і читанні статей диванних експертів типа "ЖДАНОВ" або "СВІТАН"?
Оновлюють парк!
А Україна із 1991 року до 2022 не закупила жодного бойового гелікоптера...
Тільки ремонт і модернізація...!
Бо про народ бєспокоіцца.