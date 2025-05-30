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Новини
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Білорусь отримала з РФ партію гелікоптерів Мі-35М

гелікоптер ЗС Білорусі

До Білорусі з РФ прибула партія нових транспортно-бойових гелікоптерів Мі-35М.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними Міністерства оборони Білорусі, Мі-35М – це модернізована версія бойового гелікоптера Мі-24. Ця модель, як стверджується, здатна виконувати "широкий спектр завдань: ураження живої сили та техніки противника, вогнева підтримка, десантування, евакуація поранених, розвідка та транспортування вантажів".

За коментарем начальника Генерального штабу Білорусі Сергія Фролова, партія гелікоптерів прибула на 50-ту змішану авіабазу (Мачулищі, Мінський район) і "незабаром заступить на бойове чергування".

Також читайте: Білорусь перенесе основні маневри навчань "Захід-2025" від західних кордонів, - Міноборони РБ

Нагадуємо, 27 травня Міноборони РБ повідомило, що до Білорусі з Росії прибула перша партія винищувачів Су-30СМ2.

Автор: 

Білорусь (7964) вертоліт (880)


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Топ коментарі
+5
Раша передислокувала свої гелікоптери до кордону з Європою. Лишилось привезти льотчиків під виглядом копачів картоплі.
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30.05.2025 21:02
+3
Збиваються нашими хлопцями, "аж бігом"... Саме тому вертольоти над лінією фронту й не з"являються...
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30.05.2025 21:02
+3
підерація здохла? напевно ні, якщо під час війни розкидається літаками та гвинтокрилами. гідрант, потужний і незламний, де армія дронів, де мільйон снарядів, де реформування ЗСУ, де корпусна система ЗСУ?! чому заборонив використання несертифікованих дронів? вила та мисливські рушниці теж сертифікуєш щоб не вбивали окупантів? гандон ти а не гідрант!
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30.05.2025 21:10
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Збиваються нашими хлопцями, "аж бігом"... Саме тому вертольоти над лінією фронту й не з"являються...
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30.05.2025 21:02 Відповісти
скажи будь ласка, як це воно бути ********? Особливо коли усі твоя обізнаність щодо стану ППО- можливостей наших хлопців, можливостей гвинтокрилів і мотивованості москальських льотчиків щодо виконання бойових завдань у тебе дорівнює рівню військового пенсіонера 80-90 років, яке базується на перегляді бравурних відосіків і читанні статей диванних експертів типа "ЖДАНОВ" або "СВІТАН"?
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30.05.2025 21:27 Відповісти
Раша передислокувала свої гелікоптери до кордону з Європою. Лишилось привезти льотчиків під виглядом копачів картоплі.
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30.05.2025 21:02 Відповісти
Тобто відпускників які заблукають в сувалківському коридорі.
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30.05.2025 21:06 Відповісти
Для нас це було б непогано насправді
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30.05.2025 21:10 Відповісти
V koridre uze nemci ustrojilis,a snimi nikto nebudet vojevat
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30.05.2025 22:09 Відповісти
Eto otvet na 30 nemeckix gelikopterov sto nedavno letali , ix konecno nemogli kacapi nezametit.tak perebrosili i svoji dlia pakazuxi
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30.05.2025 22:06 Відповісти
підерація здохла? напевно ні, якщо під час війни розкидається літаками та гвинтокрилами. гідрант, потужний і незламний, де армія дронів, де мільйон снарядів, де реформування ЗСУ, де корпусна система ЗСУ?! чому заборонив використання несертифікованих дронів? вила та мисливські рушниці теж сертифікуєш щоб не вбивали окупантів? гандон ти а не гідрант!
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30.05.2025 21:10 Відповісти
Мі-35 це як Мі-24, але тихохідніший....
Оновлюють парк!
А Україна із 1991 року до 2022 не закупила жодного бойового гелікоптера...
Тільки ремонт і модернізація...!
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30.05.2025 21:25 Відповісти
Зеленський у 2019 році особисто зарубив переозброєння армійської авіації з МІ-8 і МІ-24 на Блэк хоу і Апач. Перші борта повинні були прийти з США у кінці 2019 початку 2020 роках. Договір був підписаний у кінці 2018 року.
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30.05.2025 21:32 Відповісти
Бацька буде возити на них бульбу з Еміратів.
Бо про народ бєспокоіцца.
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30.05.2025 21:35 Відповісти
Если кто-то не понял, то это эрэфия передислоцировала свои самолёты и вертолёты поближе к северной границе Украины. А то, что эта авиация, якобы, передана белорусам, так это рассчитано на лохов.
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30.05.2025 22:24 Відповісти
 
 