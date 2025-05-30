Любой план относительно завершения войны должен гарантировать безопасность Украины, - сенатор Блюменталь
Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что любые планы по завершению агрессии России должны содержать гарантии безопасности для Украины.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Для нашей национальной безопасности важно остановить кровавое, жестокое наступление России, потому что Путин будет продолжать свои действия. Если его не остановить в Украине, он будет продолжать борьбу против Польши, Швеции, Финляндии, поэтому любой план решения этого конфликта должен гарантировать безопасность Украины", - подчеркнул он.
Сенатор также отметил, что многие американцы не осознают, что подавляющее большинство военной техники, которая поступает в Украину, на самом деле сейчас производится в Америке американским производством, что обеспечивает рабочие места американским рабочим.
По его словам, БпЛА является "волной будущего", и Украина - в лидерах этих разработок.
Украина имеет огромный потенциал в сельскохозяйственной отрасли и в сфере гражданского производства, добавил Блюменталь.
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Але, нарешті, у де-яких політиків наступає прозріння, що московія війну не згорне, а просто перекине на інший напрямок.
Скільки протримається будь-яка країна Балтії проти 50тис московитського м'яса, коли НАТО буде 90 днів обговорювати введення в дію 5 статті свого статуту?
Своїми діями трампон поставив дві країни в статус win-win (виграшний при будь-якому перебігу подій): це Китай та московія. Але, якщо будуть ті самі "пекельні санкції" про які США говорять вже не один місяць, то московити з цього переліку випадуть і єдиним вигодонабувачем ситуації буде Китай, з яким трампон обіцяв боротись. Китайці аплодують!
P.S. це моє ІМХО