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Новости Гарантии безопасности для Украины Визит Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Киев
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Любой план относительно завершения войны должен гарантировать безопасность Украины, - сенатор Блюменталь

Сенатор Блюменталь рассказал о гарантиях безопасности Украины

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что любые планы по завершению агрессии России должны содержать гарантии безопасности для Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Для нашей национальной безопасности важно остановить кровавое, жестокое наступление России, потому что Путин будет продолжать свои действия. Если его не остановить в Украине, он будет продолжать борьбу против Польши, Швеции, Финляндии, поэтому любой план решения этого конфликта должен гарантировать безопасность Украины", - подчеркнул он.

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Сенатор также отметил, что многие американцы не осознают, что подавляющее большинство военной техники, которая поступает в Украину, на самом деле сейчас производится в Америке американским производством, что обеспечивает рабочие места американским рабочим.

По его словам, БпЛА является "волной будущего", и Украина - в лидерах этих разработок.

Украина имеет огромный потенциал в сельскохозяйственной отрасли и в сфере гражданского производства, добавил Блюменталь.

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30.05.2025 21:21 Ответить
і відновлення кордонів, бо не існує жодного документу, окрім хотєлок пуйла і тампона, щодо поступок територіями.
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30.05.2025 21:25 Ответить
А ще якщо не захистити Україну, то вона у складі РФ може піти далі разом
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30.05.2025 21:41 Ответить
І жоден коментатор (окрім спікерів з країн Балтики) не каже, що для агресії проти країн НАТО , з якими у московитів є кордон по землі (Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія), не каже, що припинення війни в Україні - початок агресії проти інших країн (в тому числі і країни Балтії, Польща, Фінляндія).
Але, нарешті, у де-яких політиків наступає прозріння, що московія війну не згорне, а просто перекине на інший напрямок.
Скільки протримається будь-яка країна Балтії проти 50тис московитського м'яса, коли НАТО буде 90 днів обговорювати введення в дію 5 статті свого статуту?
Своїми діями трампон поставив дві країни в статус win-win (виграшний при будь-якому перебігу подій): це Китай та московія. Але, якщо будуть ті самі "пекельні санкції" про які США говорять вже не один місяць, то московити з цього переліку випадуть і єдиним вигодонабувачем ситуації буде Китай, з яким трампон обіцяв боротись. Китайці аплодують!
P.S. це моє ІМХО
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30.05.2025 21:41 Ответить
 
 