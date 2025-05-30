Любой план относительно завершения войны должен гарантировать безопасность Украины, - сенатор Блюменталь

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что любые планы по завершению агрессии России должны содержать гарантии безопасности для Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Для нашей национальной безопасности важно остановить кровавое, жестокое наступление России, потому что Путин будет продолжать свои действия. Если его не остановить в Украине, он будет продолжать борьбу против Польши, Швеции, Финляндии, поэтому любой план решения этого конфликта должен гарантировать безопасность Украины", - подчеркнул он.

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Сенатор также отметил, что многие американцы не осознают, что подавляющее большинство военной техники, которая поступает в Украину, на самом деле сейчас производится в Америке американским производством, что обеспечивает рабочие места американским рабочим.

По его словам, БпЛА является "волной будущего", и Украина - в лидерах этих разработок.

Украина имеет огромный потенциал в сельскохозяйственной отрасли и в сфере гражданского производства, добавил Блюменталь.

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