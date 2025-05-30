Будь-який план щодо завершення війни має гарантувати безпеку України, - сенатор Блюменталь
Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що будь-які плани щодо завершення агресії Росії мають містити гарантії безпеки для України.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
"Для нашої національної безпеки важливо зупинити кривавий, жорстокий наступ Росії, бо Путін продовжуватиме свої дії. Якщо його не зупинити в Україні, він продовжуватиме боротьбу проти Польщі, Швеції, Фінляндії, тому будь-який план вирішення цього конфлікту має гарантувати безпеку України", - наголосив він.
Сенатор також зазначив, що багато американців не усвідомлюють, що переважна більшість військової техніки, яка надходить до України, насправді зараз виробляється в Америці американським виробництвом, що забезпечує робочі місця американським робітникам.
За його словами, БпЛА є "хвилею майбутнього", і Україна –– у лідерах цих розробок.
Україна має величезний потенціал у сільськогосподарській галузі й у сфері цивільного виробництва, додав Блюменталь.
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Але, нарешті, у де-яких політиків наступає прозріння, що московія війну не згорне, а просто перекине на інший напрямок.
Скільки протримається будь-яка країна Балтії проти 50тис московитського м'яса, коли НАТО буде 90 днів обговорювати введення в дію 5 статті свого статуту?
Своїми діями трампон поставив дві країни в статус win-win (виграшний при будь-якому перебігу подій): це Китай та московія. Але, якщо будуть ті самі "пекельні санкції" про які США говорять вже не один місяць, то московити з цього переліку випадуть і єдиним вигодонабувачем ситуації буде Китай, з яким трампон обіцяв боротись. Китайці аплодують!
P.S. це моє ІМХО