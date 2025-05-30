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Новости Самолет Путина
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Историю о Путине "в эпицентре атаки дронов ВСУ" в Курской области придумали в Кремле, - росСМИ

Путин не был в эпицентре атаки дронов на Курщине

Заявление российского Минобороны о попадании вертолета диктатора Владимира Путина "в эпицентр атаки украинских беспилотников" оказалось постановкой Кремля.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на четыре источника в Кремле, передает Цензор.НЕТ.

Когда Путин впервые с начала боев посетил Курскую область, его вертолет, как сообщили в начале недели государственные российские СМИ, оказался под "обстрелом украинских дронов". Но это было не боевое событие, а тщательно продуманная постановка, отмечает издание.

По данным источников The Moscow Times, российские силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, для того, чтобы убедить россиян: Путин не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы.

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По информации издания, Путин действительно был в Курской области, куда, по официальной версии, направлялся на вертолете. И действительно, этот регион регулярно становится целью украинских атак.

Однако, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.

"Никто и никогда бы не допустил такой преступной халатности. Даже в страшном сне", - сказал один из собеседников журналистов.

"Сенсационное" заявление о том, что вертолет диктатора якобы оказался "в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", распространило Министерство обороны РФ через государственный телеканал ВГТРК.

Кремлевский пул в эту поездку с Путиным не брали, как и команду профессиональных операторов. Съемку вели другие люди, в том числе сотрудник охраны, добавили два осведомленных источника The Moscow Times.

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Автор: 

кремль (729) постановление (123) путин владимир (31522) Курск (1139)


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Топ комментарии
+2
Аналог "чеченцев под ОПой"? А свой Татаров там был? Уничтоживший все БПЛА лазерным бластером и световым мечом.
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30.05.2025 23:38
+2
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30.05.2025 23:38
+1
Скоро виявиться, що і саму поїздку на мАсфільмЄ монтували
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30.05.2025 23:34
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Навіть й не сумнівався, що це брехня…
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30.05.2025 23:33 Ответить
Зоряні війни)))
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30.05.2025 23:33 Ответить
воно з бункєра не вилазить. яка там курська волость.
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30.05.2025 23:34 Ответить
Скоро виявиться, що і саму поїздку на мАсфільмЄ монтували
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30.05.2025 23:34 Ответить
Від 6 сюрикенів у двірному пройому уклонився! Від 10500 дронів руками відмахався..сросійський бох і сцар))
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30.05.2025 23:38 Ответить
Ну звісно, хіба якісь мають бути сумніви з цього приводу?
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31.05.2025 00:34 Ответить
Кремлівський щур хоче виглядати крутим
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30.05.2025 23:36 Ответить
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30.05.2025 23:38 Ответить
Аналог "чеченцев под ОПой"? А свой Татаров там был? Уничтоживший все БПЛА лазерным бластером и световым мечом.
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30.05.2025 23:38 Ответить
мабуть хоче УБД отримати
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30.05.2025 23:38 Ответить
ну Абдристовича з гранатометом і Татарина з трупами чеченців москалі все одно не перплюнуть!
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30.05.2025 23:38 Ответить
Якби то було правдою (про потрапляння ***** під атаку дронів), то гелікоптер би не витримав переповнення сратегічної валізи та впав.
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30.05.2025 23:42 Ответить
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30.05.2025 23:45 Ответить
і нецікаво що там вигадали,вже весь ютуб засрали цим ******..
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30.05.2025 23:46 Ответить
Историю о Путине "в эпицентре атаки дронов ВСУ" в Курской области придумали.... Источник: https://censor.net/ru/n3555331
Блин, а все прям поверили.
Если бы не москоу таймс... Мы бы даже не знали))))
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30.05.2025 23:55 Ответить
Да. Такое было. Я его там сам видел. В "Эпицентре" на Степана Бандеры. Он там скотч покупал
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31.05.2025 00:03 Ответить
Та *****.

Головне, що в українських ЗМІ про це сенсаційно повідомили.

Лошарики навіть лавандового латте вже попили не знімаючи ялтинських купалтників.
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30.05.2025 23:59 Ответить
Не дуже здивує, що могли й узгодити сценарій.
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31.05.2025 00:20 Ответить
Він у бронехолодильнику з броневалізою.
Інсайд проффєсора D.Nachtigall .
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31.05.2025 00:08 Ответить
 
 