Историю о Путине "в эпицентре атаки дронов ВСУ" в Курской области придумали в Кремле, - росСМИ
Заявление российского Минобороны о попадании вертолета диктатора Владимира Путина "в эпицентр атаки украинских беспилотников" оказалось постановкой Кремля.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на четыре источника в Кремле, передает Цензор.НЕТ.
Когда Путин впервые с начала боев посетил Курскую область, его вертолет, как сообщили в начале недели государственные российские СМИ, оказался под "обстрелом украинских дронов". Но это было не боевое событие, а тщательно продуманная постановка, отмечает издание.
По данным источников The Moscow Times, российские силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, для того, чтобы убедить россиян: Путин не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы.
По информации издания, Путин действительно был в Курской области, куда, по официальной версии, направлялся на вертолете. И действительно, этот регион регулярно становится целью украинских атак.
Однако, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.
"Никто и никогда бы не допустил такой преступной халатности. Даже в страшном сне", - сказал один из собеседников журналистов.
"Сенсационное" заявление о том, что вертолет диктатора якобы оказался "в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", распространило Министерство обороны РФ через государственный телеканал ВГТРК.
Кремлевский пул в эту поездку с Путиным не брали, как и команду профессиональных операторов. Съемку вели другие люди, в том числе сотрудник охраны, добавили два осведомленных источника The Moscow Times.
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Блин, а все прям поверили.
Если бы не москоу таймс... Мы бы даже не знали))))
Головне, що в українських ЗМІ про це сенсаційно повідомили.
Лошарики навіть лавандового латте вже попили не знімаючи ялтинських купалтників.
Інсайд проффєсора D.Nachtigall .