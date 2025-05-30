Історію про Путіна "в епіцентрі атаки дронів ЗСУ" у Курській області вигадали в Кремлі, - росЗМІ

Заява російського Міноборони про потрапляння вертольота диктатора Володимира Путіна "в епіцентр атаки українських безпілотників" виявилася постановкою Кремля.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на чотири джерела в Кремлі, передає Цензор.НЕТ.

Коли Путін уперше з початку боїв відвідав Курську область, його вертоліт, як повідомили на початку тижня державні російські ЗМІ, опинився під "обстрілом українських дронів". Але це була не бойова подія, а ретельно продумана постановка, зазначає видання.

За даними джерел The Moscow Times, російські силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, для того, щоб переконати росіян: Путін не ховається за спинами, а нібито теж іде на ризик і жертви.

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За інформацією видання, Путін дійсно був у Курській області, куди, за офіційною версією, прямував на гелікоптері. І дійсно, цей регіон регулярно стає ціллю українських атак.

Однак, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні.

"Ніхто і ніколи б не допустив такої злочинної недбалості. Навіть у страшному сні", - сказав один зі співрозмовників журналістів.

"Сенсаційну" заяву про те, що вертоліт диктатора нібито опинився "в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників супротивника", розповсюдило Міністерство оборони РФ через державний телеканал ВДТРК.

Кремлівський пул в цю поїздку з Путіним не брали, як і команду професійних операторів. Зйомку вели інші люди, в тому числі співробітник охорони, додали два обізнаних джерела The Moscow Times.

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