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Новини Літак Путіна
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Історію про Путіна "в епіцентрі атаки дронів ЗСУ" у Курській області вигадали в Кремлі, - росЗМІ

Путін не був в епіцентрі атаки дронів на Курщині

Заява російського Міноборони про потрапляння вертольота диктатора Володимира Путіна "в епіцентр атаки українських безпілотників" виявилася постановкою Кремля.

Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на чотири джерела в Кремлі, передає Цензор.НЕТ.

Коли Путін уперше з початку боїв відвідав Курську область, його вертоліт, як повідомили на початку тижня державні російські ЗМІ, опинився під "обстрілом українських дронів". Але це була не бойова подія, а ретельно продумана постановка, зазначає видання.

За даними джерел The Moscow Times, російські силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, для того, щоб переконати росіян: Путін не ховається за спинами, а нібито теж іде на ризик і жертви.

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За інформацією видання, Путін дійсно був у Курській області, куди, за офіційною версією, прямував на гелікоптері. І дійсно, цей регіон регулярно стає ціллю українських атак.

Однак, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні.

"Ніхто і ніколи б не допустив такої злочинної недбалості. Навіть у страшному сні", - сказав один зі співрозмовників журналістів.

"Сенсаційну" заяву про те, що вертоліт диктатора нібито опинився "в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників супротивника", розповсюдило Міністерство оборони РФ через державний телеканал ВДТРК.

Кремлівський пул в цю поїздку з Путіним не брали, як і команду професійних операторів. Зйомку вели інші люди, в тому числі співробітник охорони, додали два обізнаних джерела The Moscow Times.

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Автор: 

кремль (527) постанова (96) путін володимир (24080) Курськ (1150)


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Топ коментарі
+3
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30.05.2025 23:38
+2
Аналог "чеченцев под ОПой"? А свой Татаров там был? Уничтоживший все БПЛА лазерным бластером и световым мечом.
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30.05.2025 23:38
+1
Навіть й не сумнівався, що це брехня…
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30.05.2025 23:33
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Навіть й не сумнівався, що це брехня…
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30.05.2025 23:33 Відповісти
Зоряні війни)))
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30.05.2025 23:33 Відповісти
воно з бункєра не вилазить. яка там курська волость.
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30.05.2025 23:34 Відповісти
Скоро виявиться, що і саму поїздку на мАсфільмЄ монтували
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30.05.2025 23:34 Відповісти
Від 6 сюрикенів у двірному пройому уклонився! Від 10500 дронів руками відмахався..сросійський бох і сцар))
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30.05.2025 23:38 Відповісти
Ну звісно, хіба якісь мають бути сумніви з цього приводу?
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31.05.2025 00:34 Відповісти
Кремлівський щур хоче виглядати крутим
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30.05.2025 23:36 Відповісти
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30.05.2025 23:38 Відповісти
Аналог "чеченцев под ОПой"? А свой Татаров там был? Уничтоживший все БПЛА лазерным бластером и световым мечом.
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30.05.2025 23:38 Відповісти
мабуть хоче УБД отримати
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30.05.2025 23:38 Відповісти
ну Абдристовича з гранатометом і Татарина з трупами чеченців москалі все одно не перплюнуть!
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30.05.2025 23:38 Відповісти
Якби то було правдою (про потрапляння ***** під атаку дронів), то гелікоптер би не витримав переповнення сратегічної валізи та впав.
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30.05.2025 23:42 Відповісти
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30.05.2025 23:45 Відповісти
і нецікаво що там вигадали,вже весь ютуб засрали цим ******..
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30.05.2025 23:46 Відповісти
Историю о Путине "в эпицентре атаки дронов ВСУ" в Курской области придумали.... Источник: https://censor.net/ru/n3555331
Блин, а все прям поверили.
Если бы не москоу таймс... Мы бы даже не знали))))
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30.05.2025 23:55 Відповісти
Да. Такое было. Я его там сам видел. В "Эпицентре" на Степана Бандеры. Он там скотч покупал
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31.05.2025 00:03 Відповісти
Та *****.

Головне, що в українських ЗМІ про це сенсаційно повідомили.

Лошарики навіть лавандового латте вже попили не знімаючи ялтинських купалтників.
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30.05.2025 23:59 Відповісти
Не дуже здивує, що могли й узгодити сценарій.
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31.05.2025 00:20 Відповісти
Він у бронехолодильнику з броневалізою.
Інсайд проффєсора D.Nachtigall .
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31.05.2025 00:08 Відповісти
 
 