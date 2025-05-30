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Кремлівський блогер про економічну і політичну обстановку в РФ: "Россия умирает и уничтожают ее не хохлы, бандеровцы или американцы". ВIДЕО

Економічна ситуація в РФ критична, а політики нинішньої влади РФ веде країну до занепаду та цілковитої деградації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив в інтерв'ю один із кремлівських блогерів. Він розповів про занепад і безперспективність російських регіонів і заявив, що економіка РФ гірша, ніж у більшості африканських країн.

Дивіться: Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

"Не треба до Сибіру їхати. Поїдьте в Івановську, Костромську, Володимирську, Кіровську області. Подивіться, що там відбувається. Гляньте на села. Гляньте скільки там парканів цілих, дахів. Гляньте, як ці будинки виглядають. Вони останні роки свої доживають. Ви зрозумієте, як живе сьогодні справжня Росія... Оце і є та Росія, яку всі люблять згадувати. Це не столиця та хлопчики із лате, які  у нас тут у "Москва-сіті", а справжня Росія. Ви побачите, що вона не просто хвора, вона помирає. Її знищують сьогодні. І знищують не хохли, бандерівці та американці. Не якісь там сатаністи... Її знищує економічна та політична реальність...", - заявив пропагандист.

Також читайте: У Росії рахують рублі - дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі, - ГУР

Також читайте: РФ стикається з безпрецедентною кадровою кризою через затяжну війну проти України, - СЗР

Автор: 

кремль (526) криза (419) економіка (932) блогер (183)


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Топ коментарі
+15
Никакой россии не существует. Есть московия и колонии. Метрополия процветает, колонии приносят стабильный доход. То, что где-то в колониях забор повалился не имеет никакого отношения к реальной экономической ситуации на московии. Вот когда в москвопиторе начнут заборы падать и крышы трухнуть, вот это у будет пушной зверек экономике.
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30.05.2025 11:16
+9
Маючи будинок зі скла не можна кидати каміння по будинку сусіда.
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30.05.2025 11:13
+9
Та нє, х-ня якась.
Тут вам любий дописувач розкаже як расіюшка можєт ваєвать вєчно, мульйони кантрактнікав і аналоговнєт...
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30.05.2025 11:14
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Маючи будинок зі скла не можна кидати каміння по будинку сусіда.
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30.05.2025 11:13 Відповісти
Та нє, х-ня якась.
Тут вам любий дописувач розкаже як расіюшка можєт ваєвать вєчно, мульйони кантрактнікав і аналоговнєт...
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30.05.2025 11:14 Відповісти
Не фігня. 😊 Це, що робить пуцин - власне спроба зберегти кацапію від смерті за рахунок слов'янської і ментально досить близької України. Вгадайте, що було б після кацапського захоплення? А було б масове переселення українців у кацапські є*еня за лекалами сраліна. От лишк і пуцин помилився. Ментальна близькість не настільки близька, щоб стати з кацапами адіннаротом.
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30.05.2025 11:43 Відповісти
тут питання не у вєчно чи не вєчно. тут питання у цінності їхнього життя. а вона там на дуже низькому рівні. тому, живучи в таких єпенях, вони охочіше підуть воювати. жили би вони всі там як, приміром, москвичі живуть, то фіг би їх ху йло загнало на війну. а так вони ідуть. добровільно при чому, тобто в сенсі добровільно, бо гроші великі платять за контракт. а оскільки вони там переважно рабської ментальності, то коли перестануть платити великі гроші за контракт через їх недостачу, а з часом і їх відсутність, то тоді примусову мобілізацію там запустять. і вони підуть. не будуть бунтувати. звісно, багато хто також буде намагатися спетляти, в Казахстан чи в інші країни втекти. проте також багато хто з них покірно піде на "сво".
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30.05.2025 11:43 Відповісти
Губу закатай, кацапе.
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30.05.2025 11:19 Відповісти
а це, лапоть, ще тільки в твоїх мріях
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30.05.2025 11:20 Відповісти
мах, це коло, через три дні чи три століття?
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30.05.2025 11:42 Відповісти
Вопрос а хачем ого емусесди правда вся пораша ой росия дохнет !?только потому что он пук ху реальный дегенерат!карлик!
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30.05.2025 11:21 Відповісти
Все що ***** захопило теж в руїнах. Майбутнього у kaцаniв нема, вони тимчасові.
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30.05.2025 11:24 Відповісти
Одних за лайк-репост-одиночний пікет з неоднозначним плакатом саджають.
А цього навіть на профілактічєскую бєсєду в органи не викликали.
Дивно якось, чи не так?
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30.05.2025 11:15 Відповісти
Никакой россии не существует. Есть московия и колонии. Метрополия процветает, колонии приносят стабильный доход. То, что где-то в колониях забор повалился не имеет никакого отношения к реальной экономической ситуации на московии. Вот когда в москвопиторе начнут заборы падать и крышы трухнуть, вот это у будет пушной зверек экономике.
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30.05.2025 11:16 Відповісти
Московія - це зараз яка територія?
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30.05.2025 11:22 Відповісти
московія це москвоська область. все інше окуповані чужі території.
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30.05.2025 11:26 Відповісти
Московська область, як адміністративно-територіальна одиниця у складі РРФСР, була утворена 14 січня 1929 року. Спочатку вона мала назву Центрально-Промислова область, але 3 червня 1929 року була перейменована на Московську область.
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30.05.2025 11:42 Відповісти
Кацапська правда от що глаголєть:

«В XVII веке в Московском государстве была написана «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B5 Повесть о Мосохе», легендарно-историческое сочинениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-_59c631bb47c88309-25 [25], согласно которому, Мосох (библейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85 Мешех) - «шестой сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82 Афетов, внук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9 Ноев», «шедше от Вавилона с племенем своим» (после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Вавилонского столпотворения), сделал остановку на реке, названной по его имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Москвой, и «народил московитов от своего имени». Потомками этих «московитов» была разрушена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F Троя. Они стали первыми насельниками «Римской области», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81_%D1%8D%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 этрусками, русский язык которых впоследствии «извратился»; пленили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Филиппа, отца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александра Македонского; завоевали Рим и стали его владыками ещё до того, как на Рим пришли готы.... »
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30.05.2025 11:27 Відповісти
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30.05.2025 11:43 Відповісти
КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР!!!Создал Мокшану!язык издавне наш!а типа Укоаинский это суржик с польско-венгерским!и получился!Украинский!посмотрите почитайте историю!Москва это УКРАИНА!!!Её создатель Украинец!!!ПУ ХУ!!!!!
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30.05.2025 11:29 Відповісти
«Русский» язык (Ruski jezik), в литературе иногда называется также всеславянский язык - искусственный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 панславянский язык, который разрабатывался хорватским священником https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9 Юрием Крижаничем во время его ссылки в Сибирь. Начиная с 1661 года он постепенно создаёт, на базе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA церковнославянского, народного русского и литературного хорватского языков с отдельными лексическими элементами польского и украинскогоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)#cite_note-1 [1], единый славянский литературный язык, именуемый им «Руски језик». Его труды были изданы два века спустя - в 1860-х годах.
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30.05.2025 11:44 Відповісти
Є тонкощі.
Це була церковно-східно словянский аналог лінгва франка Європи.
"Лінгва франка" (від італ. lingua franca - "мова франків") - це мова, яка використовується як засіб ПИСЕМНОГО у першу чергу спілкування між людьми, чиї рідні УСНІ мови відрізняються.
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30.05.2025 11:55 Відповісти
На россійському язіку дуже багато тюркізмів. Практично 60% слів взято від тюркських народів. Славянським він не може вважатись.
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30.05.2025 11:55 Відповісти
Сам ти суржик. Хлебчи щі мовчки
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30.05.2025 11:47 Відповісти
Давно непонятно и уже ясно видно что росияне включаются!их правитоель старый дыбил и емо пох на людей!это называется запишите в Историю!го да правда росиии пипец!
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30.05.2025 11:17 Відповісти
Фашиська росія і її варварський режим це ракова пухлина на мапі світу, на жаль рашиське бидло цього не хоче розуміти воно і надалі підтримує цей злочинний режим.
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30.05.2025 11:27 Відповісти
Некуй було лізти до хохлів пхаючи у чужу хату своє свинособаче ріло.
Київ москву побудував та охрестив, Київ вас і відспіває та поховає.
ЗДОХНИТЬ ВСІ З ТАВРОМ "РОСИЯНИН".
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30.05.2025 11:28 Відповісти
У першому виданні «Тараса Бульби» М.В. Гоголя, йшлося про РУСЬКУ землю Україну.
У другому виданні царська цензура, схаменулась і замінила в тексті РУСЬКУ землю на РУССКУЮ зємлю, тобто кацапи прекрасно знали, що це різі поняття.»

Як вас що насторожує, то знайте - русскіє в Україні, ті які її захищають - за громадяством є українці.

І їх не потрібно ніяк співставляти з русскімі кацапами.
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30.05.2025 11:37 Відповісти
тому в т.ч. бруднодупі озвіріли що не всі живуть в такій дупі як вони. жила б вся підерація як мацква, хер би вони йшли на війну.
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30.05.2025 11:30 Відповісти
Вони щось починають підозрювати на 12 році війни. 🧐
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30.05.2025 11:31 Відповісти
чого вони вирішили звернути на це увагу? десятиліття це було не цікаво для кацапських пропагандонів, була інша мета. Але ж путінська шобла, яка вже більше 20 років при владі в росії, не винна в занепаді росії, то такий народєц, йому так більше подобається - так "пабєджать інтєрєснєє", путіноїди "ввасхіщєніі" - майже як при сталіні
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30.05.2025 11:34 Відповісти
То шо поганого - для чого цей кіпіш?
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30.05.2025 11:39 Відповісти
це околиці, вони можуть занепасти й занепадають..., а все життя у центрі, росія звузилась до території, яку можна вже порівняти з Україною, там люди живуть та працюють на війну..., всіх інших використовують як фарш, їм це подобається й вони радо йдуть вмирати за гроші... їх для цього готують..., погано те, що люди на цих околицях не бачать іншої перспективи, окрім піти на війну й вмерти там... і їх дуже й дуже багато...
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30.05.2025 11:46 Відповісти
Цей блогер фактично нічого поганого й не сказав . Якщо порівнювати з тим що кажуть інші блогери , так звані - іноагєнти .
З їх слів - на кацапії справжня ситуація не просто погана , вона катастрофічна . Вони пророкують вичерпання валютних резервів до зими , і зупинку кацапської економіки . І говорять що це вже невідворотньо , навіть якщо війна і закінчиться . Ще кажуть що наразі єдиний сектор економіки паРашки , який в плюсі , це ВПК , все інше в глибокій - ж...
Звісно - як воно буде насправді хз , але їхні прогнози тішать .
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30.05.2025 11:48 Відповісти
Тоні переїжджають в міста, районні, обласні та федеральні центри.

там і зарплати і доступ до всіх принад життя

стільки робітників на селі давно вже не потрібні.
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30.05.2025 11:58 Відповісти
На жаль це ми вже чуємо багато років,цих блогерів ,як гівна,і кожен верзе ,що йому заманеться.А по факту в кацапів потенціалу,ще досить багато,а де в чому він зростає..Ще раз повторюю на жаль,бо знайдуться такі,що почнуть мене "травити",як агента кремля...
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30.05.2025 11:54 Відповісти
Нууу ... такоє ...

Якщо дивитись відео прильота наших дронів, то будинки там різні. "Ізбушек" не видно.
"Десь там" і у нас розвалюхи є, і крізь у Світі.
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30.05.2025 11:59 Відповісти
Дуже, дуже важлива новина. Любителі кави в Ялті негайно воспрялі духом.
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30.05.2025 12:00 Відповісти
Сказав..це добре!!!! Але кацапів воює і вбиває українців і зупинятися не збирається. Коли у мордорі все розвалиться навіть Богові не відомо!!
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30.05.2025 12:15 Відповісти
Ерунда это всё! За исключением, возможно, компактного проживания нацменов, в этих деревнях населения - ноль целых ноль десятых и от их исчезновения ни холодно, ни жарко.
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30.05.2025 12:37 Відповісти
Нічого. Зельоні посприяють, і допоможуть. І так стараються. Розкрадають бюджет, та саботують оборонку.
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30.05.2025 12:38 Відповісти
 
 