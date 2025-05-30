Кремлівський блогер про економічну і політичну обстановку в РФ: "Россия умирает и уничтожают ее не хохлы, бандеровцы или американцы". ВIДЕО

Економічна ситуація в РФ критична, а політики нинішньої влади РФ веде країну до занепаду та цілковитої деградації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив в інтерв'ю один із кремлівських блогерів. Він розповів про занепад і безперспективність російських регіонів і заявив, що економіка РФ гірша, ніж у більшості африканських країн.

Дивіться: Кремлівський пропагандист Мардан пропонує відмінити пенсії у РФ: "Нарожал детей - будет что в старости есть, нет - здохнешь". ВIДЕО

"Не треба до Сибіру їхати. Поїдьте в Івановську, Костромську, Володимирську, Кіровську області. Подивіться, що там відбувається. Гляньте на села. Гляньте скільки там парканів цілих, дахів. Гляньте, як ці будинки виглядають. Вони останні роки свої доживають. Ви зрозумієте, як живе сьогодні справжня Росія... Оце і є та Росія, яку всі люблять згадувати. Це не столиця та хлопчики із лате, які у нас тут у "Москва-сіті", а справжня Росія. Ви побачите, що вона не просто хвора, вона помирає. Її знищують сьогодні. І знищують не хохли, бандерівці та американці. Не якісь там сатаністи... Її знищує економічна та політична реальність...", - заявив пропагандист.

Також читайте: У Росії рахують рублі - дефіцит бюджету держави-агресора може зрости втричі, - ГУР

Також читайте: РФ стикається з безпрецедентною кадровою кризою через затяжну війну проти України, - СЗР