Кремлівський блогер про економічну і політичну обстановку в РФ: "Россия умирает и уничтожают ее не хохлы, бандеровцы или американцы". ВIДЕО
Економічна ситуація в РФ критична, а політики нинішньої влади РФ веде країну до занепаду та цілковитої деградації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку заяву зробив в інтерв'ю один із кремлівських блогерів. Він розповів про занепад і безперспективність російських регіонів і заявив, що економіка РФ гірша, ніж у більшості африканських країн.
"Не треба до Сибіру їхати. Поїдьте в Івановську, Костромську, Володимирську, Кіровську області. Подивіться, що там відбувається. Гляньте на села. Гляньте скільки там парканів цілих, дахів. Гляньте, як ці будинки виглядають. Вони останні роки свої доживають. Ви зрозумієте, як живе сьогодні справжня Росія... Оце і є та Росія, яку всі люблять згадувати. Це не столиця та хлопчики із лате, які у нас тут у "Москва-сіті", а справжня Росія. Ви побачите, що вона не просто хвора, вона помирає. Її знищують сьогодні. І знищують не хохли, бандерівці та американці. Не якісь там сатаністи... Її знищує економічна та політична реальність...", - заявив пропагандист.
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Тут вам любий дописувач розкаже як расіюшка можєт ваєвать вєчно, мульйони кантрактнікав і аналоговнєт...
А цього навіть на профілактічєскую бєсєду в органи не викликали.
Дивно якось, чи не так?
«В XVII веке в Московском государстве была написана «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B5 Повесть о Мосохе», легендарно-историческое сочинениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-_59c631bb47c88309-25 [25], согласно которому, Мосох (библейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85 Мешех) - «шестой сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82 Афетов, внук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9 Ноев», «шедше от Вавилона с племенем своим» (после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Вавилонского столпотворения), сделал остановку на реке, названной по его имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Москвой, и «народил московитов от своего имени». Потомками этих «московитов» была разрушена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F Троя. Они стали первыми насельниками «Римской области», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81_%D1%8D%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 этрусками, русский язык которых впоследствии «извратился»; пленили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Филиппа, отца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александра Македонского; завоевали Рим и стали его владыками ещё до того, как на Рим пришли готы.... »
Це була церковно-східно словянский аналог лінгва франка Європи.
"Лінгва франка" (від італ. lingua franca - "мова франків") - це мова, яка використовується як засіб ПИСЕМНОГО у першу чергу спілкування між людьми, чиї рідні УСНІ мови відрізняються.
Київ москву побудував та охрестив, Київ вас і відспіває та поховає.
ЗДОХНИТЬ ВСІ З ТАВРОМ "РОСИЯНИН".
У другому виданні царська цензура, схаменулась і замінила в тексті РУСЬКУ землю на РУССКУЮ зємлю, тобто кацапи прекрасно знали, що це різі поняття.»
Як вас що насторожує, то знайте - русскіє в Україні, ті які її захищають - за громадяством є українці.
І їх не потрібно ніяк співставляти з русскімі кацапами.
З їх слів - на кацапії справжня ситуація не просто погана , вона катастрофічна . Вони пророкують вичерпання валютних резервів до зими , і зупинку кацапської економіки . І говорять що це вже невідворотньо , навіть якщо війна і закінчиться . Ще кажуть що наразі єдиний сектор економіки паРашки , який в плюсі , це ВПК , все інше в глибокій - ж...
Звісно - як воно буде насправді хз , але їхні прогнози тішать .
там і зарплати і доступ до всіх принад життя
стільки робітників на селі давно вже не потрібні.
Якщо дивитись відео прильота наших дронів, то будинки там різні. "Ізбушек" не видно.
"Десь там" і у нас розвалюхи є, і крізь у Світі.