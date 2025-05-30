Экономическая ситуация в РФ критическая, а политики нынешней власти РФ ведут страну к упадку и полной деградации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в интервью один из кремлевских блогеров. Он рассказал об упадке и бесперспективности российских регионов и заявил, что экономика РФ хуже, чем у большинства африканских стран.

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"Не надо в Сибирь ехать. Поезжайте в Ивановскую, Костромскую, Владимирскую, Кировскую области. Посмотрите, что там происходит. Посмотрите на деревни. Посмотрите сколько там заборов целых, крыш. Посмотрите, как эти дома выглядят. Они последние годы свои доживают. Вы поймете, как живет сегодня настоящая Россия... Это и есть та Россия, которую все любят вспоминать. Это не столица и мальчики с латте, которые у нас тут в "Москва-сити", а настоящая Россия. Вы увидите, что она не просто больна, она умирает. Ее уничтожают сегодня. И уничтожают не хохлы, бандеровцы и американцы. Не какие-то там сатанисты... Ее уничтожает экономическая и политическая реальность...", - заявил пропагандист.

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