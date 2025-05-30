Кремлевский блогер об экономической и политической обстановке в РФ: "Россия умирает и уничтожают ее не хохлы, бандеровцы или американцы". ВИДЕО
Экономическая ситуация в РФ критическая, а политики нынешней власти РФ ведут страну к упадку и полной деградации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал в интервью один из кремлевских блогеров. Он рассказал об упадке и бесперспективности российских регионов и заявил, что экономика РФ хуже, чем у большинства африканских стран.
"Не надо в Сибирь ехать. Поезжайте в Ивановскую, Костромскую, Владимирскую, Кировскую области. Посмотрите, что там происходит. Посмотрите на деревни. Посмотрите сколько там заборов целых, крыш. Посмотрите, как эти дома выглядят. Они последние годы свои доживают. Вы поймете, как живет сегодня настоящая Россия... Это и есть та Россия, которую все любят вспоминать. Это не столица и мальчики с латте, которые у нас тут в "Москва-сити", а настоящая Россия. Вы увидите, что она не просто больна, она умирает. Ее уничтожают сегодня. И уничтожают не хохлы, бандеровцы и американцы. Не какие-то там сатанисты... Ее уничтожает экономическая и политическая реальность...", - заявил пропагандист.
Пожалуйста, подождите...
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Тут вам любий дописувач розкаже як расіюшка можєт ваєвать вєчно, мульйони кантрактнікав і аналоговнєт...
А цього навіть на профілактічєскую бєсєду в органи не викликали.
Дивно якось, чи не так?
«В XVII веке в Московском государстве была написана «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B5 Повесть о Мосохе», легендарно-историческое сочинениеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F#cite_note-_59c631bb47c88309-25 [25], согласно которому, Мосох (библейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85 Мешех) - «шестой сын https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82 Афетов, внук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B9 Ноев», «шедше от Вавилона с племенем своим» (после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Вавилонского столпотворения), сделал остановку на реке, названной по его имени https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) Москвой, и «народил московитов от своего имени». Потомками этих «московитов» была разрушена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F Троя. Они стали первыми насельниками «Римской области», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81_%D1%8D%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8 этрусками, русский язык которых впоследствии «извратился»; пленили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_II_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Филиппа, отца https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александра Македонского; завоевали Рим и стали его владыками ещё до того, как на Рим пришли готы.... »
Це була церковно-східно словянский аналог лінгва франка Європи.
"Лінгва франка" (від італ. lingua franca - "мова франків") - це мова, яка використовується як засіб ПИСЕМНОГО у першу чергу спілкування між людьми, чиї рідні УСНІ мови відрізняються.
Київ москву побудував та охрестив, Київ вас і відспіває та поховає.
ЗДОХНИТЬ ВСІ З ТАВРОМ "РОСИЯНИН".
У другому виданні царська цензура, схаменулась і замінила в тексті РУСЬКУ землю на РУССКУЮ зємлю, тобто кацапи прекрасно знали, що це різі поняття.»
Як вас що насторожує, то знайте - русскіє в Україні, ті які її захищають - за громадяством є українці.
І їх не потрібно ніяк співставляти з русскімі кацапами.
З їх слів - на кацапії справжня ситуація не просто погана , вона катастрофічна . Вони пророкують вичерпання валютних резервів до зими , і зупинку кацапської економіки . І говорять що це вже невідворотньо , навіть якщо війна і закінчиться . Ще кажуть що наразі єдиний сектор економіки паРашки , який в плюсі , це ВПК , все інше в глибокій - ж...
Звісно - як воно буде насправді хз , але їхні прогнози тішать .
там і зарплати і доступ до всіх принад життя
стільки робітників на селі давно вже не потрібні.
Якщо дивитись відео прильота наших дронів, то будинки там різні. "Ізбушек" не видно.
"Десь там" і у нас розвалюхи є, і крізь у Світі.