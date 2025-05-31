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Раненый в результате удара РФ по Запорожской области юноша в тяжелом состоянии на ИВЛ: у ребенка - множественные травмы, ампутация и контузия

Захватчики ударили КАБами по Пологовскому району

Раненый в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района Запорожской области 16-летний юноша находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Множественные травмы, ампутация, контузия - юноша, пострадавший от вражеского обстрела Пологовского района, в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Ребенка прооперировали. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Запорожье: враг ударил по 17 населенным пунктам, два человека погибли, пятеро - ранены

Состояние подростка медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили КАБом по селу в Запорожской области: погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний юноша.

Автор: 

Запорожская область (3179) Пологовский район (66) Долинка (1)


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А Трамп з ДерДепом, ще дали убивці-прутіну, два тижні на УБИВСТВА Українців!
Вони, ці УБИВСТВА Українців, чомусь називають - «ПОМИЛКА»??
Щось у них, з психікою, не все добре у Білому домі!!
Слава Україні!!
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31.05.2025 09:32 Ответить
Господи, ти єдин хто здатен допомогти Україні не зрадивши її народ.
Прошу, позбав влади, спокою і награбованого ними, тих хто це пекло війни роздув, хто підтримує кровожерливого путіна і з ним співпрацює, хто б ким і де не був. Прибери цих нелюдів.
Ти вже вже їх покарав позбавивши розуму, тож позбав цих покидьків і можливості вбивати і зраджувати, грабувати і брехати, володорювати і нищити цей світ.
Постав на шляху кожного з них свою смаковницю для Іуди, яку вони не зможуть оминути🙏
Врятуй Україну врятувавши цим всю планету!🙏
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31.05.2025 09:34 Ответить
шоб ви повиздихали, діди-людожери, скажена парочка милотворців, Трумп та *****..
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31.05.2025 09:49 Ответить
«Поранений через удар РФ по Запорізькій області юнак у важкому стані на ШВЛ: у дитини множинні травми, ампутація та контузія Джерело: https://censor.net/ua/n3555356»

А може досить вже маскуватись?
А писати прямо як є: «Поранений через удар Росії/Россіі...» ?
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31.05.2025 09:51 Ответить
 
 