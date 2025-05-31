Раненый в результате удара РФ по Запорожской области юноша в тяжелом состоянии на ИВЛ: у ребенка - множественные травмы, ампутация и контузия

Раненый в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района Запорожской области 16-летний юноша находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Множественные травмы, ампутация, контузия - юноша, пострадавший от вражеского обстрела Пологовского района, в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Ребенка прооперировали. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

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Состояние подростка медики оценивают, как стабильно тяжелое.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили КАБом по селу в Запорожской области: погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний юноша.