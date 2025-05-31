Раненый в результате удара РФ по Запорожской области юноша в тяжелом состоянии на ИВЛ: у ребенка - множественные травмы, ампутация и контузия
Раненый в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района Запорожской области 16-летний юноша находится в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской области Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Множественные травмы, ампутация, контузия - юноша, пострадавший от вражеского обстрела Пологовского района, в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Ребенка прооперировали. Он находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Состояние подростка медики оценивают, как стабильно тяжелое.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что рашисты ударили КАБом по селу в Запорожской области: погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний юноша.
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Вони, ці УБИВСТВА Українців, чомусь називають - «ПОМИЛКА»??
Щось у них, з психікою, не все добре у Білому домі!!
Слава Україні!!
Прошу, позбав влади, спокою і награбованого ними, тих хто це пекло війни роздув, хто підтримує кровожерливого путіна і з ним співпрацює, хто б ким і де не був. Прибери цих нелюдів.
Ти вже вже їх покарав позбавивши розуму, тож позбав цих покидьків і можливості вбивати і зраджувати, грабувати і брехати, володорювати і нищити цей світ.
Постав на шляху кожного з них свою смаковницю для Іуди, яку вони не зможуть оминути🙏
Врятуй Україну врятувавши цим всю планету!🙏
А може досить вже маскуватись?
А писати прямо як є: «Поранений через удар Росії/Россіі...» ?