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Поранений через удар РФ по Запорізькій області юнак у важкому стані на ШВЛ: у дитини множинні травми, ампутація та контузія

Загарбники вдарили КАБами по Пологівському району

Поранений внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району Запорізької області 16-річний хлопець перебуває у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької області Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Множинні травми, ампутація, контузія - хлопець, який постраждав від ворожого обстрілу Пологівського району, у важкому стані під наглядом лікарів. Дитину прооперували. Він перебуває у відділенні реанімації на штучній вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

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Стан хлопця медики оцінюють, як стабільно важкий. 

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили КАБом по селу у Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка, поранено 16-річного юнака.

Автор: 

Запорізька область (3710) Пологівський район (64) Долинка (1)


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А Трамп з ДерДепом, ще дали убивці-прутіну, два тижні на УБИВСТВА Українців!
Вони, ці УБИВСТВА Українців, чомусь називають - «ПОМИЛКА»??
Щось у них, з психікою, не все добре у Білому домі!!
Слава Україні!!
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31.05.2025 09:32 Відповісти
Господи, ти єдин хто здатен допомогти Україні не зрадивши її народ.
Прошу, позбав влади, спокою і награбованого ними, тих хто це пекло війни роздув, хто підтримує кровожерливого путіна і з ним співпрацює, хто б ким і де не був. Прибери цих нелюдів.
Ти вже вже їх покарав позбавивши розуму, тож позбав цих покидьків і можливості вбивати і зраджувати, грабувати і брехати, володорювати і нищити цей світ.
Постав на шляху кожного з них свою смаковницю для Іуди, яку вони не зможуть оминути🙏
Врятуй Україну врятувавши цим всю планету!🙏
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31.05.2025 09:34 Відповісти
шоб ви повиздихали, діди-людожери, скажена парочка милотворців, Трумп та *****..
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31.05.2025 09:49 Відповісти
«Поранений через удар РФ по Запорізькій області юнак у важкому стані на ШВЛ: у дитини множинні травми, ампутація та контузія Джерело: https://censor.net/ua/n3555356»

А може досить вже маскуватись?
А писати прямо як є: «Поранений через удар Росії/Россіі...» ?
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31.05.2025 09:51 Відповісти
 
 