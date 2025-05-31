Поранений через удар РФ по Запорізькій області юнак у важкому стані на ШВЛ: у дитини множинні травми, ампутація та контузія

Поранений внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району Запорізької області 16-річний хлопець перебуває у важкому стані.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької області Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Множинні травми, ампутація, контузія - хлопець, який постраждав від ворожого обстрілу Пологівського району, у важкому стані під наглядом лікарів. Дитину прооперували. Він перебуває у відділенні реанімації на штучній вентиляції легень", - йдеться у повідомленні.

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Стан хлопця медики оцінюють, як стабільно важкий.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що рашисти вдарили КАБом по селу у Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка, поранено 16-річного юнака.