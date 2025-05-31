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Новости Состояние российской экономики
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Россия скрывает масштабы экономического спада и растрачивает последние резервы, - СВР

ввп,налоги,экономика,бухгалтерия

Российские власти пытаются скрыть реальные масштабы экономического спада из-за войны против Украины, используя остатки резервов для удержания экономики.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, фонд национального благосостояния РФ, который Кремль использует для стабилизации, системно сокращается. В начале июля 2022 года ликвидная часть фонда составляла 145 млрд долларов, а уже в мае 2025 года - лишь 39 млрд долларов. С начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.

Основной источник наполнения фонда - экспорт нефти - остается под давлением санкций. Западные ограничения сузили доступ России к традиционным рынкам, а альтернативные каналы оказались менее эффективными и более затратными.

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СВР отмечает, что в 2025 году средняя цена на нефть Brent прогнозируется на уровне 64 доллара за баррель, а в 2026 - 60 долларов. Для России, которая финансирует бюджет за счет нефтегазовых доходов, это создает критические фискальные риски.

Недостаток средств уже влияет на ключевые отрасли: проекты "Росатома" недофинансированы на 80 %, падают объемы перевозок в железнодорожной отрасли, а добывающая, металлургическая и строительная сферы демонстрируют спад производства. Российские корпорации массово отказываются от выплаты дивидендов.

"Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях", - отметили в СВР.

Несмотря на это, Москва публично демонстрирует уверенность в стабильности экономики. Но пропаганда не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность. Если нынешние ограничения сохранятся, а Запад усилит контроль за обходом нефтяных санкций, Россия рискует потерять остатки финансовой подушки уже в 2026 году.

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Автор: 

разведка (4192) экономика (3883) внешняя разведка (386)


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Топ комментарии
+15
2-3 тижні треба протриматися.
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31.05.2025 16:07
+12
Чергове "в рашки ракет на 2 - 3 пуски" і "ще 2 - 3 місяці і рашка загнеться і розвалиться". Четвертий рік вже це чуємо...
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31.05.2025 16:08
+7
Одинадцятий рік вже...
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31.05.2025 16:16
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2-3 тижні треба протриматися.
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31.05.2025 16:07 Ответить
Та нє "фєдя", расєя могєт ваєвать вєчно(с). Це всі знають..
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31.05.2025 16:30 Ответить
У "Феді" (донедавна), було не меше ШЕСТИ акаунтів. Тобі щось про це каже?
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31.05.2025 16:45 Ответить
Трампон сказал 2. Но в 3-й раз. Интересно, знает ли он, сколько будет 3 х 2 ?
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31.05.2025 17:52 Ответить
трампон це твій кумир?
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31.05.2025 18:49 Ответить
Чергове "в рашки ракет на 2 - 3 пуски" і "ще 2 - 3 місяці і рашка загнеться і розвалиться". Четвертий рік вже це чуємо...
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31.05.2025 16:08 Ответить
10-й. Пекельнi санкцii, росiя скоро розвалиться, Евросоюз жартувати не буде )
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31.05.2025 16:15 Ответить
помітили,в новинах перестали висвітлювати виробників компонентів кацапських ракет,дронів......мабуть там дати виготовлення приблизилися до 2025
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31.05.2025 16:19 Ответить
Так. I не тiльки це помiтив.

Проте це провина цiлком украiнська дипломатична.
Бикування делегацiй в кепках, задарма не проходять. Особливо якщо ще й прострочених.
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31.05.2025 16:28 Ответить
Одинадцятий рік вже...
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31.05.2025 16:16 Ответить
Теперь уже ихние финансисты плачут что к осени денег не останется,да и вся их статистика подтверждает.
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31.05.2025 16:23 Ответить
Так. Четвертий рік вже плачуть...
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31.05.2025 16:59 Ответить
Де ця служба була в лютому 22-го?
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31.05.2025 16:10 Ответить
Захід не посилить ніякий контроль
зробляють всі..
на крові українців заробляють
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31.05.2025 16:12 Ответить
Ну взагалі з економікою там все ще гірше . Але це не значить ,що москва ще не здатна буде воювати найближчим часом
Ну в них ще є непограбовані вклади населення - за вялічіє потрібно платити...
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31.05.2025 16:18 Ответить
це інформація з яких джерел??мабуть теж з офіційних??провірені мабуть я думаю??вирішую наскільки вам довіритися??якщо по шкалі в відсотках???
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31.05.2025 16:22 Ответить
Професора Ліпсіца раджу глянути - він старий єврей з родини колишніх купців - економікою займався ще з Союзу , потім в РФ ,викладав у ВЕШ . А потім виїхав з Московії і вийшов з її громадянства .
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31.05.2025 16:29 Ответить
а я вам гляньте плани глобалізації від шваба,там і про війну в Україні є
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31.05.2025 16:33 Ответить
киньте посилання
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31.05.2025 16:36 Ответить
Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Доповідь якраз керівника СЗР щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу. І зокрема він хоче маніпулювати прагненням Президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться. І друге питання сьогодні на Ставці - забезпечення всіх наших підрозділів на передовій: це зброя, це люди. Я дякую всім у державі, хто підходить до цього питання відповідально. https://szru.gov.ua/news-media/news/podyaka-spivrobitnykam-szru-vid-prezydenta-ukrainy
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31.05.2025 18:15 Ответить
Він про крах економіки кацапетівки вже кілька років розповідає.
Погоджусь, гарно та професійно це робить
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31.05.2025 17:34 Ответить
Цей ліпсіц товче на ютюбі одне й те саме про колапс кацапської економіки щонайменше рік. Розумію, жити ж на щось треба, хоч на монетизацію...
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31.05.2025 17:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VYABGQT2E60&list=PL3o3Qkkpj78oEvdrP-28iBwKx-IgEVYux 12. ЭКОНОМИКА РОССИИ: КАКОВА ПЛАТА ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ? ЛЕКЦИЯ 12
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31.05.2025 16:35 Ответить
https://voxukraine.org/ru/manypulyatsyya-klaus-shvab-predusmotrel-okonchanye-normalnoj-zhyzny-y-nachalo-tsyfrovoj-tyranyy
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31.05.2025 16:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5QuwqN6o91A

там ще книжка є від цього демона,короче цифрове рабство та глобальне ніщебродство,Україна в темі.....можете тепер гамселити мене за конспірологію🤣🤣🤣
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31.05.2025 16:42 Ответить
Пограбування вкладів відбувається прямо зараз, але про це кацапи поки що не знають. Але на підтримку війни це мало вплине, у більшості кацапів вкладів нема, зате є по кілька кредитів.
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31.05.2025 16:40 Ответить
Та слышали. И Путин вот-вот умрёт...
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31.05.2025 16:18 Ответить
Як Катерина другая, від сміха.
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31.05.2025 16:46 Ответить
Сміх? Хм, дивне ім'я для коня 😂
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31.05.2025 17:36 Ответить
надія помирає останньою,ну якщо не вчиться
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31.05.2025 16:23 Ответить
Екстраполюємо:

Відсутні ознаки того, що російська економіка розвалюється - 2024

Російська економіка укріплюється з кожним днем - 2025...
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31.05.2025 16:38 Ответить
Німці свої дорогущі фау-2, пантери і ме.262 до 1945 року клепали, коли вже економіки не було в принципі. І то в них КНР в якості тилу не було. Так що все це таке.
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31.05.2025 16:46 Ответить
Абсолютно вірно. А яка економіка в КНДР? А зброї клепає не менше, ніж економічно могутній Захід...
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31.05.2025 17:02 Ответить
Так там своя економіка діє, КНДР, Іран, а ше ж і всякі інші є. Взагалі це цікаво читати, враховуючи шо КНР весь світ платить, а КНР забезпечує РФ. Мабуть то все можна придушувати, але не такими санкціями.
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31.05.2025 17:11 Ответить
Будь-які санкції проти Китаю битимуть і по тому, хто їх вводить. Дуже вже велика взаємозалежність. Так само, як і від рашки, хто б там що не казав. Саме тому всі введені санкції в більшості своїй "косметичні", так би мовити, і з купою лазівок для їх обходу. І зовсім не тому, що Європа боїться куйла чи Сі. Зовсім ні.
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31.05.2025 17:32 Ответить
Хз шо в них там скорочується брат звідти пише небо день і ніч гуде, пі..раси тащать бомби для нас
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31.05.2025 16:19 Ответить
Рашка скоро розвалиться. Розходимося....
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31.05.2025 16:20 Ответить
Не пойму никак, за что им зарплату платят? Инфоцыгане какие-то.
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31.05.2025 16:20 Ответить
Тому кацапня і пре ні на що не дивлячись. Щоб захопити побільше території. А коли буде звіздець, тоді перемир'я, зняття санкцій, довгі-довгі перемовини під накопичення сил для наступного захоплення.
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31.05.2025 16:29 Ответить
Хватит "клеить дурня" про "разруху в экономике рф". Пока Китай в союзниках у раши ,то раше ничего не грозит. Китай даст все что нужно и в неограниченных обьемах. И вытащит еще сто экономик россии
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31.05.2025 16:31 Ответить
Арестович знову в розвідці працює?
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31.05.2025 16:33 Ответить
через відосики потужно надиктовує інформацію з першоджерел
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31.05.2025 16:36 Ответить
це не та розвідка. арєстовіч то воєнна розвідка, а це зовнішня. цікаво а де внутрішня розвідка?
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31.05.2025 18:19 Ответить
Кацапи шукають де гроші взяти. А тут стоять вєрні і растєряні гражданє, готові раді пабєди на все. Значить з них і здирати, введуть електронний фубль і повний контроль кожного бюджетника. А далі під себе підімнуть і інші прошарки рабсіян. Воювати вони будуть доти, поки не прокинуться гнані, голодні раби як у 17. А прокинуться тоді, коли водку не -можуть купить.
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31.05.2025 16:41 Ответить
Московія блейфує до кінця, а наша влада та Захід на це ведуться .
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31.05.2025 16:42 Ответить
То шо, две три недели...
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31.05.2025 17:19 Ответить
Іщо? Це нам вже три роки розповідають. Я краще б прочитав про позитивні зміни в економіці України. Користі більше
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31.05.2025 17:38 Ответить
скоро как северные корейцы траву жрать будут и ту по талонам!
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31.05.2025 17:41 Ответить
Деякі коменти західних та українських чиновників щодо санкцій проти рф У 2022 році - ЄС вводить потужні санції проти рф. Наші санкції гостро підточують економічну базу росії, позбавляючи її будь-якої перспективи модернізації. Ми й далі здійснюватимемо тиск на росію і на тих, хто підтримує її на полі бою. Ми й надалі невідступно йтимемо слідом за поплічниками путіна. І ми невідступно йтимемо слідом за тими, хто допомагає росії обходити санкції чи поповнювати її воєнний арсенал. Президент США Байден називає санкції «нищівними»..... У 2023 році - Цілеспрямовані санкції ЄС у відповідь на агресію в Україні вражають слабкі місця економіки рф, чинять найсильніший вплив на добробут росіян, чим суттєво обмежують можливості кремля з досягнення злочинних цілей «спецоперації».... У 2024 році - Санкції було прийнято з метою завдання подальшого удару по режиму путіна й тих, хто підтримує його незаконну, неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України.... У 2025 році - Новий пакет санкцій ЄС проти рф зачепить життєво важливі сектори російської економіки. Наприкінці 2025 року у росії, ймовірно, виникнуть серйозні проблеми в економіці та з трудовими ресурсами. Також відчутною може стати криза в енергетиці та ЖКГ.... Такі справи....
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31.05.2025 18:00 Ответить
та не дасть китай здохнути раїсі ...там договорняк ,ху* лу весь Захід з ЄС ,а китай до Уралу і Україну навпіл ...окупація компенсує їм всю економіку ше і пів світу на коліна поставлять , за шматок хліба , народ , де ваши сметуни ,шоб 🤡 прибрати ?! бачите ,здає ваші землі ,які ви йому віддали ...
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31.05.2025 18:01 Ответить
Уж сколько лет прошло, а расея все разваливается и разваливается.
********* будет Китай подогревать, если что-то критическое будет с экономикой.
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31.05.2025 18:24 Ответить
 
 