Россия скрывает масштабы экономического спада и растрачивает последние резервы, - СВР

Российские власти пытаются скрыть реальные масштабы экономического спада из-за войны против Украины, используя остатки резервов для удержания экономики.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

По данным СВР, фонд национального благосостояния РФ, который Кремль использует для стабилизации, системно сокращается. В начале июля 2022 года ликвидная часть фонда составляла 145 млрд долларов, а уже в мае 2025 года - лишь 39 млрд долларов. С начала полномасштабной войны падение произошло почти вчетверо.

Основной источник наполнения фонда - экспорт нефти - остается под давлением санкций. Западные ограничения сузили доступ России к традиционным рынкам, а альтернативные каналы оказались менее эффективными и более затратными.

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СВР отмечает, что в 2025 году средняя цена на нефть Brent прогнозируется на уровне 64 доллара за баррель, а в 2026 - 60 долларов. Для России, которая финансирует бюджет за счет нефтегазовых доходов, это создает критические фискальные риски.

Недостаток средств уже влияет на ключевые отрасли: проекты "Росатома" недофинансированы на 80 %, падают объемы перевозок в железнодорожной отрасли, а добывающая, металлургическая и строительная сферы демонстрируют спад производства. Российские корпорации массово отказываются от выплаты дивидендов.

"Все это свидетельствует о масштабных бюджетных ограничениях и потере финансовой маневренности даже в стратегических отраслях", - отметили в СВР.

Несмотря на это, Москва публично демонстрирует уверенность в стабильности экономики. Но пропаганда не меняет фактов: ресурсная модель российской экономики теряет эффективность. Если нынешние ограничения сохранятся, а Запад усилит контроль за обходом нефтяных санкций, Россия рискует потерять остатки финансовой подушки уже в 2026 году.

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