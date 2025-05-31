Росія приховує масштаби економічного спаду та розтрачує останні резерви, - СЗР

Російська влада намагається приховати реальні масштаби економічного спаду через війну проти України, використовуючи залишки резервів для утримання економіки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, фонд національного добробуту РФ, який Кремль використовує для стабілізації, системно скорочується. На початку липня 2022 року ліквідна частина фонду становила 145 млрд доларів, а вже у травні 2025 року - лише 39 млрд доларів. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Основне джерело наповнення фонду - експорт нафти - залишається під тиском санкцій. Західні обмеження звузили доступ Росії до традиційних ринків, а альтернативні канали виявилися менш ефективними та більш витратними.

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СЗР зазначає, що у 2025 році середня ціна на нафту Brent прогнозується на рівні 64 долари за барель, а у 2026 - 60 доларів. Для Росії, яка фінансує бюджет за рахунок нафтогазових доходів, це створює критичні фіскальні ризики.

Нестача коштів уже впливає на ключові галузі: проєкти "Росатому" недофінансовані на 80 %, падають обсяги перевезень у залізничній галузі, а видобувна, металургійна та будівельна сфери демонструють спад виробництва. Російські корпорації масово відмовляються від виплати дивідендів.

"Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневровості навіть у стратегічних галузях", - наголосили в СЗР.

Незважаючи на це, Москва публічно демонструє впевненість у стабільності економіки. Але пропаганда не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність. Якщо нинішні обмеження збережуться, а Захід посилить контроль за обходом нафтових санкцій, Росія ризикує втратити залишки фінансової подушки вже у 2026 році.

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