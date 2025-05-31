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Новини Стан російської економіки
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Росія приховує масштаби економічного спаду та розтрачує останні резерви, - СЗР

ввп,податки,економіка,бухгалтерія

Російська влада намагається приховати реальні масштаби економічного спаду через війну проти України, використовуючи залишки резервів для утримання економіки.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

За даними СЗР, фонд національного добробуту РФ, який Кремль використовує для стабілізації, системно скорочується. На початку липня 2022 року ліквідна частина фонду становила 145 млрд доларів, а вже у травні 2025 року - лише 39 млрд доларів. З початку повномасштабної війни падіння відбулося майже вчетверо.

Основне джерело наповнення фонду - експорт нафти - залишається під тиском санкцій. Західні обмеження звузили доступ Росії до традиційних ринків, а альтернативні канали виявилися менш ефективними та більш витратними.

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СЗР зазначає, що у 2025 році середня ціна на нафту Brent прогнозується на рівні 64 долари за барель, а у 2026 - 60 доларів. Для Росії, яка фінансує бюджет за рахунок нафтогазових доходів, це створює критичні фіскальні ризики.

Нестача коштів уже впливає на ключові галузі: проєкти "Росатому" недофінансовані на 80 %, падають обсяги перевезень у залізничній галузі, а видобувна, металургійна та будівельна сфери демонструють спад виробництва. Російські корпорації масово відмовляються від виплати дивідендів.

"Усе це свідчить про масштабні бюджетні обмеження і втрату фінансової маневровості навіть у стратегічних галузях", - наголосили в СЗР.

Незважаючи на це, Москва публічно демонструє впевненість у стабільності економіки. Але пропаганда не змінює фактів: ресурсна модель російської економіки втрачає ефективність. Якщо нинішні обмеження збережуться, а Захід посилить контроль за обходом нафтових санкцій, Росія ризикує втратити залишки фінансової подушки вже у 2026 році.

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Автор: 

розвідка (3879) економіка (933) зовнішня розвідка (476)


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Топ коментарі
+10
2-3 тижні треба протриматися.
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31.05.2025 16:07
+10
Чергове "в рашки ракет на 2 - 3 пуски" і "ще 2 - 3 місяці і рашка загнеться і розвалиться". Четвертий рік вже це чуємо...
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31.05.2025 16:08
+6
10-й. Пекельнi санкцii, росiя скоро розвалиться, Евросоюз жартувати не буде )
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31.05.2025 16:15
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2-3 тижні треба протриматися.
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31.05.2025 16:07 Відповісти
Та нє "фєдя", расєя могєт ваєвать вєчно(с). Це всі знають..
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31.05.2025 16:30 Відповісти
У "Феді" (донедавна), було не меше ШЕСТИ акаунтів. Тобі щось про це каже?
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31.05.2025 16:45 Відповісти
Чергове "в рашки ракет на 2 - 3 пуски" і "ще 2 - 3 місяці і рашка загнеться і розвалиться". Четвертий рік вже це чуємо...
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31.05.2025 16:08 Відповісти
10-й. Пекельнi санкцii, росiя скоро розвалиться, Евросоюз жартувати не буде )
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31.05.2025 16:15 Відповісти
помітили,в новинах перестали висвітлювати виробників компонентів кацапських ракет,дронів......мабуть там дати виготовлення приблизилися до 2025
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31.05.2025 16:19 Відповісти
Так. I не тiльки це помiтив.

Проте це провина цiлком украiнська дипломатична.
Бикування делегацiй в кепках, задарма не проходять. Особливо якщо ще й прострочених.
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31.05.2025 16:28 Відповісти
Одинадцятий рік вже...
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31.05.2025 16:16 Відповісти
Теперь уже ихние финансисты плачут что к осени денег не останется,да и вся их статистика подтверждает.
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31.05.2025 16:23 Відповісти
Так. Четвертий рік вже плачуть...
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31.05.2025 16:59 Відповісти
Де ця служба була в лютому 22-го?
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31.05.2025 16:10 Відповісти
Захід не посилить ніякий контроль
зробляють всі..
на крові українців заробляють
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31.05.2025 16:12 Відповісти
Ну взагалі з економікою там все ще гірше . Але це не значить ,що москва ще не здатна буде воювати найближчим часом
Ну в них ще є непограбовані вклади населення - за вялічіє потрібно платити...
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31.05.2025 16:18 Відповісти
це інформація з яких джерел??мабуть теж з офіційних??провірені мабуть я думаю??вирішую наскільки вам довіритися??якщо по шкалі в відсотках???
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31.05.2025 16:22 Відповісти
Професора Ліпсіца раджу глянути - він старий єврей з родини колишніх купців - економікою займався ще з Союзу , потім в РФ ,викладав у ВЕШ . А потім виїхав з Московії і вийшов з її громадянства .
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31.05.2025 16:29 Відповісти
а я вам гляньте плани глобалізації від шваба,там і про війну в Україні є
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31.05.2025 16:33 Відповісти
киньте посилання
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31.05.2025 16:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=VYABGQT2E60&list=PL3o3Qkkpj78oEvdrP-28iBwKx-IgEVYux 12. ЭКОНОМИКА РОССИИ: КАКОВА ПЛАТА ЗА ТРИ ГОДА ВОЙНЫ? ЛЕКЦИЯ 12
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31.05.2025 16:35 Відповісти
https://voxukraine.org/ru/manypulyatsyya-klaus-shvab-predusmotrel-okonchanye-normalnoj-zhyzny-y-nachalo-tsyfrovoj-tyranyy
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31.05.2025 16:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5QuwqN6o91A

там ще книжка є від цього демона,короче цифрове рабство та глобальне ніщебродство,Україна в темі.....можете тепер гамселити мене за конспірологію🤣🤣🤣
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31.05.2025 16:42 Відповісти
Пограбування вкладів відбувається прямо зараз, але про це кацапи поки що не знають. Але на підтримку війни це мало вплине, у більшості кацапів вкладів нема, зате є по кілька кредитів.
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31.05.2025 16:40 Відповісти
Та слышали. И Путин вот-вот умрёт...
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31.05.2025 16:18 Відповісти
Як Катерина другая, від сміха.
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31.05.2025 16:46 Відповісти
надія помирає останньою,ну якщо не вчиться
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31.05.2025 16:23 Відповісти
Екстраполюємо:

Відсутні ознаки того, що російська економіка розвалюється - 2024

Російська економіка укріплюється з кожним днем - 2025...
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31.05.2025 16:38 Відповісти
Німці свої дорогущі фау-2, пантери і ме.262 до 1945 року клепали, коли вже економіки не було в принципі. І то в них КНР в якості тилу не було. Так що все це таке.
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31.05.2025 16:46 Відповісти
Абсолютно вірно. А яка економіка в КНДР? А зброї клепає не менше, ніж економічно могутній Захід...
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31.05.2025 17:02 Відповісти
Так там своя економіка діє, КНДР, Іран, а ше ж і всякі інші є. Взагалі це цікаво читати, враховуючи шо КНР весь світ платить, а КНР забезпечує РФ. Мабуть то все можна придушувати, але не такими санкціями.
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31.05.2025 17:11 Відповісти
Хз шо в них там скорочується брат звідти пише небо день і ніч гуде, пі..раси тащать бомби для нас
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31.05.2025 16:19 Відповісти
Рашка скоро розвалиться. Розходимося....
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31.05.2025 16:20 Відповісти
Не пойму никак, за что им зарплату платят? Инфоцыгане какие-то.
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31.05.2025 16:20 Відповісти
Тому кацапня і пре ні на що не дивлячись. Щоб захопити побільше території. А коли буде звіздець, тоді перемир'я, зняття санкцій, довгі-довгі перемовини під накопичення сил для наступного захоплення.
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31.05.2025 16:29 Відповісти
Хватит "клеить дурня" про "разруху в экономике рф". Пока Китай в союзниках у раши ,то раше ничего не грозит. Китай даст все что нужно и в неограниченных обьемах. И вытащит еще сто экономик россии
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31.05.2025 16:31 Відповісти
Арестович знову в розвідці працює?
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31.05.2025 16:33 Відповісти
через відосики потужно надиктовує інформацію з першоджерел
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31.05.2025 16:36 Відповісти
Кацапи шукають де гроші взяти. А тут стоять вєрні і растєряні гражданє, готові раді пабєди на все. Значить з них і здирати, введуть електронний фубль і повний контроль кожного бюджетника. А далі під себе підімнуть і інші прошарки рабсіян. Воювати вони будуть доти, поки не прокинуться гнані, голодні раби як у 17. А прокинуться тоді, коли водку не -можуть купить.
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31.05.2025 16:41 Відповісти
Московія блейфує до кінця, а наша влада та Захід на це ведуться .
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31.05.2025 16:42 Відповісти
То шо, две три недели...
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31.05.2025 17:19 Відповісти
 
 