В Швеции на мель село грузовое судно с нефтью, направлявшееся в Россию

Грузовое судно Meshka с нефтью под флагом Панамы, которое направлялось в российский город Высоцк, село на мель в проливе Эресунн у берегов Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT и Sweden Herald.

Судно Meshka село на мель возле шведского портового города Ландскруна в субботу, после того, как получило предупреждение о том, что идет не по курсу и приближается к берегу.

"Мы проводим предварительное расследование по факту халатности во время морских перевозок. Подозревают одного человека", - сказала спикер береговой охраны Швеции Пернилла Йоханссон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция будет принимать меры для борьбы с "теневым флотом" РФ в Балтийском море

По данным береговой охраны, судно перевозило около 938 тысяч литров нефти.

Поздно вечером в субботу водолазы береговой охраны сообщили, что в корпусе судна не было обнаружено никаких пробоин.

Судно Meshka направлялось в российский город Высоцк, расположенный у финской границы.

После того, как Meshka села на мель, утечки нефти пока не зафиксировали. Береговая охрана страны продолжает следить за ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск