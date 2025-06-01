РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13249 посетителей онлайн
Новости Судно с роснефтью село на мель около Швеции
2 669 26

В Швеции на мель село грузовое судно с нефтью, направлявшееся в Россию

У берегов Швеции село на мель судно с нефтью, которое направлялось в Россию

Грузовое судно Meshka с нефтью под флагом Панамы, которое направлялось в российский город Высоцк, село на мель в проливе Эресунн у берегов Швеции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT и Sweden Herald.

Судно Meshka село на мель возле шведского портового города Ландскруна в субботу, после того, как получило предупреждение о том, что идет не по курсу и приближается к берегу.

"Мы проводим предварительное расследование по факту халатности во время морских перевозок. Подозревают одного человека", - сказала спикер береговой охраны Швеции Пернилла Йоханссон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швеция будет принимать меры для борьбы с "теневым флотом" РФ в Балтийском море

По данным береговой охраны, судно перевозило около 938 тысяч литров нефти.

Поздно вечером в субботу водолазы береговой охраны сообщили, что в корпусе судна не было обнаружено никаких пробоин.

Судно Meshka направлялось в российский город Высоцк, расположенный у финской границы.

После того, как Meshka села на мель, утечки нефти пока не зафиксировали. Береговая охрана страны продолжает следить за ситуацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно "теневого флота" РФ совершило "подозрительные маневры" возле кабеля между Польшей и Швецией, - Туск

Автор: 

корабль (2045) нефть (1930) Швеция (1011)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
А що нафту вже возять в кацапію ? Щось ви куме пиз...дите...
показать весь комментарий
01.06.2025 19:40
+6
На фото видно що судно у баласті. А стосовно 938 кубів це пальне для двигунів та котлів. Воно НЕ перевозило нафту у російський порт.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:40
+5
Повертаюсь до цікавого питання - що робить ВОРОГ НАТО У БАЛТИЦІ , у якої усі країни - країни НАТО
І ХТО ВОРОГА НАТО, який загрожує безпеці країнам НАТО , пропускає кораблі ворога через проліви країн НАТО?

хтось вже має яйца , шоб заблокувати раше цей шлях ?
показать весь комментарий
01.06.2025 19:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фото видно що судно у баласті. А стосовно 938 кубів це пальне для двигунів та котлів. Воно НЕ перевозило нафту у російський порт.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:40 Ответить
"це пальне для двигунів"

возможно. хотя первый раз слышу, что дизель работает на нефти.
показать весь комментарий
01.06.2025 20:21 Ответить
А що нафту вже возять в кацапію ? Щось ви куме пиз...дите...
показать весь комментарий
01.06.2025 19:40 Ответить
Воно пливло в український Висоцьк останнє село в Україні. Прошу переглянути відео в Ютубі "Дзвінок оператору МТС . с. Висоцьк " !!!
показать весь комментарий
01.06.2025 20:21 Ответить
доливаться шел
показать весь комментарий
01.06.2025 20:30 Ответить
Свіжофарбований корабель виглядає просто приголомшливо!
показать весь комментарий
01.06.2025 19:41 Ответить
Тільки цю даму звати Югансон.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:41 Ответить
і це добра новина
показать весь комментарий
01.06.2025 19:41 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 19:44 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 20:19 Ответить
Висоцьк (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Высоцк), до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917року Тронсунд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. Trångsund), у період 1917 - https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 років У́урас, (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фін. Uuras)
ЦІКАВО І ЗВІДКИ ВОНО ВЕЗЛО НАФТУ - а трубопроводу нема? Там мабуть запчасти з Китаю
показать весь комментарий
01.06.2025 19:46 Ответить
показать весь комментарий
01.06.2025 19:47 Ответить
Повертаюсь до цікавого питання - що робить ВОРОГ НАТО У БАЛТИЦІ , у якої усі країни - країни НАТО
І ХТО ВОРОГА НАТО, який загрожує безпеці країнам НАТО , пропускає кораблі ворога через проліви країн НАТО?

хтось вже має яйца , шоб заблокувати раше цей шлях ?
показать весь комментарий
01.06.2025 19:50 Ответить
938 тисяч літрів - це 938 мільйонів мілілітрів!!!
показать весь комментарий
01.06.2025 19:47 Ответить
У Росії так мало нафти, що її везуть туди суднами.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:54 Ответить
Європа діждеться що рашисти засеруть нафтою ще й їхні моря.
показать весь комментарий
01.06.2025 19:56 Ответить
Як тільки московіти, так і пильнуй за лайном від них!
Західний Світ, у кінці 20 століття, уберіг московитів після розвалу совдепії, від голодної смерті, от вони йому за таку допомогу і віддячують, лайном!!
показать весь комментарий
01.06.2025 20:04 Ответить
Нафту везуть на Росію, це щось новеньке…
показать весь комментарий
01.06.2025 20:08 Ответить
ну, может доливаться шел
показать весь комментарий
01.06.2025 20:29 Ответить
Якби ж Європа не була така зашугана.
Там по еколонічним/безпековим причинам, можна весь ржавий флот переловити
показать весь комментарий
01.06.2025 20:11 Ответить
Це якiсть перекладу..Судно в баластi а нафтопродукти то бункер(мазут та дiзпаливо)..До речi,робив я на одному суднi,так за добу головний двигун жер 47 кубiв музуту...
показать весь комментарий
01.06.2025 21:10 Ответить
А шо по этому поводу думает Грета Тумблер?
показать весь комментарий
01.06.2025 21:17 Ответить
..Нефть везли в Россию??
показать весь комментарий
01.06.2025 21:18 Ответить
Спалите Викинги к е...ям его!
показать весь комментарий
01.06.2025 21:23 Ответить
 
 