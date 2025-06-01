В Швеции на мель село грузовое судно с нефтью, направлявшееся в Россию
Грузовое судно Meshka с нефтью под флагом Панамы, которое направлялось в российский город Высоцк, село на мель в проливе Эресунн у берегов Швеции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT и Sweden Herald.
Судно Meshka село на мель возле шведского портового города Ландскруна в субботу, после того, как получило предупреждение о том, что идет не по курсу и приближается к берегу.
"Мы проводим предварительное расследование по факту халатности во время морских перевозок. Подозревают одного человека", - сказала спикер береговой охраны Швеции Пернилла Йоханссон.
По данным береговой охраны, судно перевозило около 938 тысяч литров нефти.
Поздно вечером в субботу водолазы береговой охраны сообщили, что в корпусе судна не было обнаружено никаких пробоин.
Судно Meshka направлялось в российский город Высоцк, расположенный у финской границы.
После того, как Meshka села на мель, утечки нефти пока не зафиксировали. Береговая охрана страны продолжает следить за ситуацией.
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возможно. хотя первый раз слышу, что дизель работает на нефти.
ЦІКАВО І ЗВІДКИ ВОНО ВЕЗЛО НАФТУ - а трубопроводу нема? Там мабуть запчасти з Китаю
І ХТО ВОРОГА НАТО, який загрожує безпеці країнам НАТО , пропускає кораблі ворога через проліви країн НАТО?
хтось вже має яйца , шоб заблокувати раше цей шлях ?
Західний Світ, у кінці 20 століття, уберіг московитів після розвалу совдепії, від голодної смерті, от вони йому за таку допомогу і віддячують, лайном!!
Там по еколонічним/безпековим причинам, можна весь ржавий флот переловити