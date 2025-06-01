У Швеції на мілину сіло вантажне судно з нафтою, що прямувало до Росії
Вантажне судно Meshka із нафтою під прапором Панами, яке прямувало до російського міста Висоцьк, сіло на мілину у протоці Ересунн біля берегів Швеції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT та Sweden Herald.
Судно Meshka сіло на мілину біля шведського портового міста Ландскруна в суботу – після того, як отримало попередження про те, що йде не за курсом і наближається до берега.
"Ми проводимо попереднє розслідування за фактом недбалості під час морських перевезень. Підозрюють одну особу", - сказала прессекретарка берегової охорони Швеції Пернілла Йоханссон.
За даними берегової охорони, судно перевозило близько 938 тисяч літрів нафти.
Пізно ввечері у суботу водолази берегової охорони повідомили, що у корпусі судна не було виявлено жодних пробоїн.
Судно Meshka прямувало до російського міста Висоцьк, що розташоване біля фінського кордону.
Після того, як Meshka сіла на мілину, витоку нафти поки не зафіксували. Берегова охорона країни продовжує стежити за ситуацією.
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возможно. хотя первый раз слышу, что дизель работает на нефти.
ЦІКАВО І ЗВІДКИ ВОНО ВЕЗЛО НАФТУ - а трубопроводу нема? Там мабуть запчасти з Китаю
І ХТО ВОРОГА НАТО, який загрожує безпеці країнам НАТО , пропускає кораблі ворога через проліви країн НАТО?
хтось вже має яйца , шоб заблокувати раше цей шлях ?
Західний Світ, у кінці 20 століття, уберіг московитів після розвалу совдепії, від голодної смерті, от вони йому за таку допомогу і віддячують, лайном!!
Там по еколонічним/безпековим причинам, можна весь ржавий флот переловити