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Новини Судно з нафтою сіло на мілину
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У Швеції на мілину сіло вантажне судно з нафтою, що прямувало до Росії

Біля берегів Швеції сіло на мілину судно з нафтою, яке прямувало до Росії

Вантажне судно Meshka із нафтою під прапором Панами, яке прямувало до російського міста Висоцьк, сіло на мілину у протоці Ересунн біля берегів Швеції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT та Sweden Herald.

Судно Meshka сіло на мілину біля шведського портового міста Ландскруна в суботу – після того, як отримало попередження про те, що йде не за курсом і наближається до берега.

"Ми проводимо попереднє розслідування за фактом недбалості під час морських перевезень. Підозрюють одну особу", - сказала прессекретарка берегової охорони Швеції Пернілла Йоханссон.

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За даними берегової охорони, судно перевозило близько 938 тисяч літрів нафти.

Пізно ввечері у суботу водолази берегової охорони повідомили, що у корпусі судна не було виявлено жодних пробоїн.

Судно Meshka прямувало до російського міста Висоцьк, що розташоване біля фінського кордону.

Після того, як Meshka сіла на мілину, витоку нафти поки не зафіксували. Берегова охорона країни продовжує стежити за ситуацією.

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Автор: 

корабель (1616) нафта (5585) Швеція (966)


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Топ коментарі
+8
А що нафту вже возять в кацапію ? Щось ви куме пиз...дите...
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01.06.2025 19:40
+5
На фото видно що судно у баласті. А стосовно 938 кубів це пальне для двигунів та котлів. Воно НЕ перевозило нафту у російський порт.
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01.06.2025 19:40
+4
Європа діждеться що рашисти засеруть нафтою ще й їхні моря.
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01.06.2025 19:56
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На фото видно що судно у баласті. А стосовно 938 кубів це пальне для двигунів та котлів. Воно НЕ перевозило нафту у російський порт.
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01.06.2025 19:40 Відповісти
"це пальне для двигунів"

возможно. хотя первый раз слышу, что дизель работает на нефти.
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01.06.2025 20:21 Відповісти
А що нафту вже возять в кацапію ? Щось ви куме пиз...дите...
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01.06.2025 19:40 Відповісти
Воно пливло в український Висоцьк останнє село в Україні. Прошу переглянути відео в Ютубі "Дзвінок оператору МТС . с. Висоцьк " !!!
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01.06.2025 20:21 Відповісти
доливаться шел
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01.06.2025 20:30 Відповісти
Свіжофарбований корабель виглядає просто приголомшливо!
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01.06.2025 19:41 Відповісти
Тільки цю даму звати Югансон.
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01.06.2025 19:41 Відповісти
і це добра новина
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01.06.2025 19:41 Відповісти
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01.06.2025 19:44 Відповісти
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01.06.2025 20:19 Відповісти
Висоцьк (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Высоцк), до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917року Тронсунд (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 швед. Trångsund), у період 1917 - https://uk.wikipedia.org/wiki/1948 1948 років У́урас, (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фін. Uuras)
ЦІКАВО І ЗВІДКИ ВОНО ВЕЗЛО НАФТУ - а трубопроводу нема? Там мабуть запчасти з Китаю
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01.06.2025 19:46 Відповісти
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01.06.2025 19:47 Відповісти
Повертаюсь до цікавого питання - що робить ВОРОГ НАТО У БАЛТИЦІ , у якої усі країни - країни НАТО
І ХТО ВОРОГА НАТО, який загрожує безпеці країнам НАТО , пропускає кораблі ворога через проліви країн НАТО?

хтось вже має яйца , шоб заблокувати раше цей шлях ?
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01.06.2025 19:50 Відповісти
938 тисяч літрів - це 938 мільйонів мілілітрів!!!
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01.06.2025 19:47 Відповісти
У Росії так мало нафти, що її везуть туди суднами.
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01.06.2025 19:54 Відповісти
Європа діждеться що рашисти засеруть нафтою ще й їхні моря.
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01.06.2025 19:56 Відповісти
Як тільки московіти, так і пильнуй за лайном від них!
Західний Світ, у кінці 20 століття, уберіг московитів після розвалу совдепії, від голодної смерті, от вони йому за таку допомогу і віддячують, лайном!!
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01.06.2025 20:04 Відповісти
Нафту везуть на Росію, це щось новеньке…
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01.06.2025 20:08 Відповісти
ну, может доливаться шел
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01.06.2025 20:29 Відповісти
Якби ж Європа не була така зашугана.
Там по еколонічним/безпековим причинам, можна весь ржавий флот переловити
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01.06.2025 20:11 Відповісти
 
 