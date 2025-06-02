Украина и РФ согласовали предварительные сроки и механизмы нового обмена пленными, - ГУР

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новом обмене пленными. В частности, согласованы сроки и механизмы.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, передает Liga.net, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сторонам удалось договориться об обмене в формате "всех на всех" по двум категориям. Как ранее рассказывал министр обороны Рустем Умеров речь идет о тяжелораненых и тяжелобольных и молодежь от 18 до 25 лет.

"Мы согласовали механизмы, мы определили предварительные сроки именно этого обмена. И впереди нас ждет тяжелая работа, потому что нужно будет сделать много верификаций, определить все категории, никого не потерять, не забыть" ,- сказал Скибицкий.

Напомним, 2 июня 2025 года состоялись переговоры Украины и России в Стамбуле. Они продолжались более часа.

Министр обороны и глава украинской делегации в Стамбуле Рустем Умеров сообщил, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия договорились о новых обменах пленными в формате "всех на всех" по категориям: тяжелораненые и тяжелобольные, молодежь от 18 до 25 лет.

Читайте также: Украина и РФ договорились об обмене всеми тяжелоранеными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, - Умеров