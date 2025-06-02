Україна та РФ погодили попередні терміни й механізми нового обміну полоненими, - ГУР

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовилися щодо нового обміну полоненими. Зокрема, узгоджено терміни й механізми.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький, передає Liga.net, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сторонам вдалося домовитися про обмін у форматі "всіх на всіх" щодо двох категорій. Як раніше розповідав міністр оборони рустем Умєров йдеться про важкопоранених і тяжкохворих та молодь від 18 до 25 років.

"Ми погодили механізми, ми визначили попередні терміни саме цього обміну. Й попереду нас чекає тяжка робота, тому що потрібно буде зробити багато верифікацій, визначити всі категорії, нікого не втратити, не забути",- сказав Скібіцький.

Нагадаємо, 2 червня 2025 року відбулися переговори України та Росії у Стамбулі. Вони тривали понад годину.

Міністр оборони та глава української делегації в Стамбулі Рустем Умєров повідомив, що під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про нові обміни полоненими у форматі "всіх на всіх" за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

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