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Новости Переговоры с Путиным Переговоры в Турции
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Поддерживаю встречу четырех лидеров, которую предлагает Эрдоган, - Зеленский

президент Украины Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно организации совместной встречи с президентом США Дональдом Трампом и приезидентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я имел разговор с президентом Турции Эрдоганом. И действительно, от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров - он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", - сказал Зеленский во время zoom-общения с журналистами в понедельник.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре.

Читайте: Турция использует всю дипломатическую силу для завершения войны в Украине, - Эрдоган

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) путин владимир (31536) Эрдоган Реджеп Тайип (918)


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Топ комментарии
+4
А скільки Стійкості і Потужності вийшло через сфінктри коли кричали "ми указом забороняємо вести переговори з пу" 😅
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02.06.2025 20:53 Ответить
+1
Янелох, о чём ты собрался говорить с }{уйлом? Ты уже всё сказал начиная с 2019 г.
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02.06.2025 21:12 Ответить
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А скільки Стійкості і Потужності вийшло через сфінктри коли кричали "ми указом забороняємо вести переговори з пу" 😅
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02.06.2025 20:53 Ответить
Скромно, потужно скромно.
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02.06.2025 20:55 Ответить
Зеленський, він як та актриса з німецького кінематографу, що йде з позначкою 18+
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02.06.2025 20:56 Ответить
кацапи, як мухи позліталися найперші
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02.06.2025 21:06 Ответить
Янелох, о чём ты собрался говорить с }{уйлом? Ты уже всё сказал начиная с 2019 г.
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02.06.2025 21:12 Ответить
Я так розумію ніякого іншого плана крім "договорнячок" з москалями не залишилося ? усе просрали ? =(
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02.06.2025 21:16 Ответить
Як прикро,що президент Зеленский,а не пісуни в коментах. Вони б,як би, то одразу та без договорнячків...А так,звісно.....Ех,не ти мають владу!!
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02.06.2025 21:24 Ответить
Цікаво - у який момент наш блазень з бейджиком "президент України" почав путіна величати з великої літери. Мабуть манія величі цього недоробленого блазня вже пре через край - чотири ЛІДЕРИ.

Ти, Вова, не лідер - ти випадкова помилка природи...
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02.06.2025 21:30 Ответить
Нехай спочатку цей фсбешний клоун скасує свій указ який унеможливлює зустріч з х*****. Чи він вже потужно забув про це?
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02.06.2025 21:44 Ответить
Ішак все підтримує, аби тільки втриматсь у кріслі.
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02.06.2025 22:48 Ответить
 
 