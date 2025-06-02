Поддерживаю встречу четырех лидеров, которую предлагает Эрдоган, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно организации совместной встречи с президентом США Дональдом Трампом и приезидентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я имел разговор с президентом Турции Эрдоганом. И действительно, от него был сигнал, как я отношусь, если будет встреча четырех лидеров - он, президент Америки, Путин и я. Я ему сказал, что встречу на уровне лидеров я поддерживаю, потому что у меня впечатление, что прекращения огня без нашей встречи не будет", - сказал Зеленский во время zoom-общения с журналистами в понедельник.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что сможет организовать встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина в Стамбуле или в Анкаре.
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