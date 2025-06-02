Підтримую зустріч чотирьох лідерів, яку пропонує Ердоган, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації спільної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та приезидентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.
Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Стамбулі або в Анкарі.
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