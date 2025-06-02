УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12092 відвідувача онлайн
Новини Переговори з Путіним Переговори у Туреччині
904 11

Підтримую зустріч чотирьох лідерів, яку пропонує Ердоган, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації спільної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та приезидентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Стамбулі або в Анкарі.

Читайте: Туреччина використовує всю дипломатичну силу для завершення війни в Україні, - Ердоган

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) путін володимир (24095) Ердоган Реджеп Таїп (952)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
А скільки Стійкості і Потужності вийшло через сфінктри коли кричали "ми указом забороняємо вести переговори з пу" 😅
показати весь коментар
02.06.2025 20:53 Відповісти
+1
Янелох, о чём ты собрался говорить с }{уйлом? Ты уже всё сказал начиная с 2019 г.
показати весь коментар
02.06.2025 21:12 Відповісти
+1
Як раз Зельман до того часу потужно прокакає Сумську область, буде про потренедеть.
показати весь коментар
02.06.2025 21:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки Стійкості і Потужності вийшло через сфінктри коли кричали "ми указом забороняємо вести переговори з пу" 😅
показати весь коментар
02.06.2025 20:53 Відповісти
Скромно, потужно скромно.
показати весь коментар
02.06.2025 20:55 Відповісти
Зеленський, він як та актриса з німецького кінематографу, що йде з позначкою 18+
показати весь коментар
02.06.2025 20:56 Відповісти
кацапи, як мухи позліталися найперші
показати весь коментар
02.06.2025 21:06 Відповісти
Янелох, о чём ты собрался говорить с }{уйлом? Ты уже всё сказал начиная с 2019 г.
показати весь коментар
02.06.2025 21:12 Відповісти
Я так розумію ніякого іншого плана крім "договорнячок" з москалями не залишилося ? усе просрали ? =(
показати весь коментар
02.06.2025 21:16 Відповісти
Як прикро,що президент Зеленский,а не пісуни в коментах. Вони б,як би, то одразу та без договорнячків...А так,звісно.....Ех,не ти мають владу!!
показати весь коментар
02.06.2025 21:24 Відповісти
Цікаво - у який момент наш блазень з бейджиком "президент України" почав путіна величати з великої літери. Мабуть манія величі цього недоробленого блазня вже пре через край - чотири ЛІДЕРИ.

Ти, Вова, не лідер - ти випадкова помилка природи...
показати весь коментар
02.06.2025 21:30 Відповісти
Нехай спочатку цей фсбешний клоун скасує свій указ який унеможливлює зустріч з х*****. Чи він вже потужно забув про це?
показати весь коментар
02.06.2025 21:44 Відповісти
 
 