Підтримую зустріч чотирьох лідерів, яку пропонує Ердоган, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, щодо організації спільної зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та приезидентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно, від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч чотирьох лідерів - він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що в мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Стамбулі або в Анкарі.

Читайте: Туреччина використовує всю дипломатичну силу для завершення війни в Україні, - Ердоган