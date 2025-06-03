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Новости Воздушная тревога из-за угрозы баллистики
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Второй раз за день по всей стране была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

сирена, тревога

3 июня, второй раз за день по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Есть ли пуски, на эту минуту не известно.

По состоянию на 14:52 объявлен отбой угрозы.

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Напомним, во время предыдущей тревоги РФ ударила по Николаеву "Кинжалом".

Автор: 

Воздушные силы (2404) воздушная тревога (805)


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Це недобитий літак? Еой, треба знайти за гроши виконавця і добити
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03.06.2025 14:33 Ответить
Зе без вказівки керівництва не може
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03.06.2025 14:49 Ответить
 
 