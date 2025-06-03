Второй раз за день по всей стране была тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
3 июня, второй раз за день по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Есть ли пуски, на эту минуту не известно.
По состоянию на 14:52 объявлен отбой угрозы.
Напомним, во время предыдущей тревоги РФ ударила по Николаеву "Кинжалом".
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Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий03.06.2025 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Kan Kan #518965
показать весь комментарий03.06.2025 14:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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