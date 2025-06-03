Вдруге за день по всій країні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

3 червня, вдруге за день по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чи є пуски, на цю хвилину не відомо.

Також читайте: По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Повідомлялося про швидкісну ціль на Київ (оновлено)

Станом на 14.52 оголошено відбій загрози.

Нагадаємо, під час попередньої тривоги РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом".