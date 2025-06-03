Вдруге за день по всій країні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
3 червня, вдруге за день по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чи є пуски, на цю хвилину не відомо.
Станом на 14.52 оголошено відбій загрози.
Нагадаємо, під час попередньої тривоги РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом".
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Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар03.06.2025 14:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kan Kan #518965
показати весь коментар03.06.2025 14:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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