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Новини Повітряна тривога через загрозу балістики
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Вдруге за день по всій країні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

Масштабна тривога

3 червня, вдруге за день по всій Україні оголошено повітряну тривогу через зліт ворожого МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил. 

Чи є пуски, на цю хвилину не відомо.

Також читайте: По всій Україні була тривога через зліт ворожого МіГ-31К. Повідомлялося про швидкісну ціль на Київ (оновлено)

Станом на 14.52 оголошено відбій загрози.

Нагадаємо, під час попередньої тривоги РФ вдарила по Миколаєву "Кинджалом".

Автор: 

Повітряні сили (2744) повітряна тривога (934)


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Це недобитий літак? Еой, треба знайти за гроши виконавця і добити
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03.06.2025 14:33 Відповісти
Зе без вказівки керівництва не може
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03.06.2025 14:49 Відповісти
 
 