Украина рассчитывает присоединиться к ОЭСР в 2026 году, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется стать полноправным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра.

"Несмотря на войну, Украина продолжает внедрять реформы во всех сферах, чтобы укрепить экономику и создать фундамент для вхождения в клуб развитых стран. Уже в следующем году рассчитываем присоединиться к ОЭСР", - заявил Шмыгаль.

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Он напомнил, что запуск Программы ОЭСР для Украины состоялся в Париже два года назад. С тех пор реализовано 23 совместных мероприятия, Украина присоединилась к восьми правовым инструментам, внедрила антикоррупционную инфраструктуру и масштабировала цифровизацию.

Среди достижений правительства - запуск систем Prozorro, DREAM и Единого веб-портала открытых данных, отмена более 2000 регуляторных актов, прогресс в дерегуляции, приватизации и внедрении независимых наблюдательных советов на госпредприятиях.

По словам премьера, уровень повседневной коррупции в Украине за последние годы снизился с 70% до 15%. Этот результат Шмыгаль назвал показателем перехода от постсоветской модели к европейской.

Он также поблагодарил генерального секретаря ОЭСР Матиаса Кормана за поддержку и стратегическое партнерство.

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