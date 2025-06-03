Україна розраховує приєднатися до ОЕСР у 2026 році, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна сподівається стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у 2026 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністра.

"Попри війну, Україна продовжує впроваджувати реформи в усіх сферах, щоб зміцнити економіку та створити фундамент для входження до клубу розвинених країн. Вже наступного року розраховуємо приєднатись до ОЕСР", - заявив Шмигаль.

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Він нагадав, що запуск Програми ОЕСР для України відбувся у Парижі два роки тому. З того часу реалізовано 23 спільні заходи, Україна приєдналася до восьми правових інструментів, впровадила антикорупційну інфраструктуру та масштабувала цифровізацію.

Серед досягнень уряду - запуск систем Prozorro, DREAM і Єдиного вебпорталу відкритих даних, скасування понад 2000 регуляторних актів, прогрес у дерегуляції, приватизації та впровадженні незалежних наглядових рад на держпідприємствах.

За словами прем’єра, рівень повсякденної корупції в Україні за останні роки знизився з 70% до 15%. Цей результат Шмигаль назвав показником переходу від пострадянської моделі до європейської.

Він також подякував генеральному секретарю ОЕСР Матіасу Корману за підтримку та стратегічне партнерство.

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